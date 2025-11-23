user icon
icon

Piastri baalt als een stekker: "Teleurstellend dat het zo moet"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri baalt als een stekker: "Teleurstellend dat het zo moet"
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 15:24
  • comments 16
  • Door: Jeroen Immink

De Grand Prix van Las Vegas eindigde voor McLaren in mineur. Het team uit Woking keek toe hoe zowel Lando Norris, als Oscar Piastri gediskwalificeerd werd. Piastri heeft gereageerd op de diskwalificatie en het feit dat Max Verstappen op gelijke hoogte is gekomen in de stand. 

Nadat Verstappen de race in Las Vegas had gewonnen, kwamen de auto's van Norris en Piastri onder een vergrootglas te liggen. Naderhand besloot de FIA om een keiharde beslissing te nemen: beide McLaren-coureurs werden gediskwalificeerd. De skid blocks zouden niet overeen zijn gekomen met de reglementen, waardoor beide coureurs met nul punten Nevada verlieten. 

Meer over Oscar Piastri FIA blundert met strafpunten voor Piastri

FIA blundert met strafpunten voor Piastri

10 nov
 Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

23 nov

Piastri reageert op diskwalificatie 

Inmiddels heeft McLaren een statement naar buiten gebracht. Ook Piastri heeft daarin laten weten geschokt te zijn door het uiteindelijke resultaat. "Teleurstellend om dit weekend zonder punten te eindigen na een ongelukkige diskwalificatie vanwege slippende slijtage", aldus Piastri op de website van McLaren

"Gezien de krappe startopstelling kijken we altijd waar we prestaties kunnen verbeteren, en deze keer hebben we het niet goed gedaan. We moeten nu resetten, ons heroriënteren en pushen om in de laatste twee ronden zoveel mogelijk punten te scoren, op twee circuits waar we eerder sterk waren", voegde de Australiër daaraan toe. 

Diskwalificatie heeft gevolgen voor McLaren 

Door de uitsluiting van de McLaren's in de GP van Las Vegas, heeft Verstappen een behoorlijke slag geslagen. Door de overwinning van de Red Bull Racing-coureur in 'Sin City', is hij op gelijke hoogte gekomen met de Australiër in het WK. Norris staat bovenaan met een voorsprong van 24 punten op beide kemphanen. Met nog een sprint- en twee races voor de boeg, namelijk in Qatar en Abu Dhabi, belooft het slotstuk van het F1-seizoen een waar spektakel te worden. 

 

Snorremans

Posts: 131

McLaren is nu door de mand gevallen..maar hoelang passen ze dit al toe. Wellicht is dit al veel langer aan de gang en dachten laten we doorgana tot we gegrepen worden.

In een sport waarin het om duizendte van seconde gaat is natuurlijk iedere halve milimeter rijhoogte van belang.

  • 5
  • 23 nov 2025 - 15:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 131

    McLaren is nu door de mand gevallen..maar hoelang passen ze dit al toe. Wellicht is dit al veel langer aan de gang en dachten laten we doorgana tot we gegrepen worden.

    In een sport waarin het om duizendte van seconde gaat is natuurlijk iedere halve milimeter rijhoogte van belang.

    • + 5
    • 23 nov 2025 - 15:51
    • Snelrondje

      Posts: 8.894

      McLaren gate 2

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 15:58
    • inflatable

      Posts: 3.694

      Ze zullen wel vaker hierop gecontroleerd zijn vermoed ik, dus in dat verhaal geloof ik niet zo.. Ze hebben zich waarschijnlijk gewoon verrekend voor deze race..

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 16:05
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.502

      Ik geloof wel dat McLaren een van de teams is die in Brazilië vorige race na de sprint is betrapt met gesjoemel met die skid blocks met die te verwarmen.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 16:28
    • Runningupthathill

      Posts: 18.477

      "Wellicht is dit al veel langer aan de gang en dachten laten we doorgana tot we gegrepen worden."
      McLaren is hier de vorige races steeds met minstens één wagen op gecontroleerd geweest - Staat gewoon in de FIA-documenten.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 16:41
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.978

      Onzin dit natuurlijk, sterker nog het is heel begrijpelijk (wel dom) dat dit juist hier gebeurd. Weinig data voor de race aangezien het meeste onder natte en wisselende omstandigheden is verreden. Dan gok je soms op basis van de beschikbare data.

      De andere DSQ's in het verleden met dezelfde reden waren namelijk volgens mij altijd in een Sprint-Weekend, dus ook weinig data etc. Het is prima te verklaren zonder weer de alu-hoedjes op onze hoofden te gaan zetten.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 17:21
    • Snelrondje

      Posts: 8.894

      @Running, dat zegt niets als de FIA pas verleden week door kregen wat precies de truuk was.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 17:51
  • nr 76

    Posts: 7.186

    Nou, baalt als een stekker...
    Zijn puntenverlies van vandaag tov Norris wordt 1 klap weggewerkt

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 16:02
  • jd2000

    Posts: 7.437

    Slippende slijtage....geweldige woordvondst.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 16:04
    • 919

      Posts: 3.843

      Yeah, McLaren caught itself on a skidery slope.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 16:10
  • Knalpijp

    Posts: 2.224

    Piastri mag blij zijn zonder punten te pakken, anders was Norris verder uutgelopen.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 16:11
    • 919

      Posts: 3.843

      En nu heeft hij Verstappen direct in zijn nek, denk niet dat Piastri daar heel blijd van wordt.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 16:38
  • scheppie

    Posts: 124

    Die baalt helemaal niet want nu maakt hij nog een kans ipv dat hij vandaag punten verliest.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 16:15
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.502

      Hij zal alleen balen dat het beide waren. Als het alleen Norris was dan had hij op 9 punten gestaan.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 16:30
  • koppie toe

    Posts: 4.853

    Als het een foutje is oke.
    Maar met alle topteams met minstens één auto ver naar achteren en alleen Max als bedreiging ben je gewoon bang als team.
    Max mocht best winnen met Norris op twee, nee dan ga je toch niet zoveel risico nemen?

    Wou nog meer zeggen maar de deurbel ging en nu ben ik het kwijt. ;(

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 16:24
    • NicoS

      Posts: 19.672

      Saved by the bell dus…..;)

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 17:12

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 755
  • Podiums 24
  • Grand Prix 68
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar