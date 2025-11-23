De Grand Prix van Las Vegas eindigde voor McLaren in mineur. Het team uit Woking keek toe hoe zowel Lando Norris, als Oscar Piastri gediskwalificeerd werd. Piastri heeft gereageerd op de diskwalificatie en het feit dat Max Verstappen op gelijke hoogte is gekomen in de stand.

Nadat Verstappen de race in Las Vegas had gewonnen, kwamen de auto's van Norris en Piastri onder een vergrootglas te liggen. Naderhand besloot de FIA om een keiharde beslissing te nemen: beide McLaren-coureurs werden gediskwalificeerd. De skid blocks zouden niet overeen zijn gekomen met de reglementen, waardoor beide coureurs met nul punten Nevada verlieten.

Piastri reageert op diskwalificatie

Inmiddels heeft McLaren een statement naar buiten gebracht. Ook Piastri heeft daarin laten weten geschokt te zijn door het uiteindelijke resultaat. "Teleurstellend om dit weekend zonder punten te eindigen na een ongelukkige diskwalificatie vanwege slippende slijtage", aldus Piastri op de website van McLaren.

"Gezien de krappe startopstelling kijken we altijd waar we prestaties kunnen verbeteren, en deze keer hebben we het niet goed gedaan. We moeten nu resetten, ons heroriënteren en pushen om in de laatste twee ronden zoveel mogelijk punten te scoren, op twee circuits waar we eerder sterk waren", voegde de Australiër daaraan toe.

Diskwalificatie heeft gevolgen voor McLaren

Door de uitsluiting van de McLaren's in de GP van Las Vegas, heeft Verstappen een behoorlijke slag geslagen. Door de overwinning van de Red Bull Racing-coureur in 'Sin City', is hij op gelijke hoogte gekomen met de Australiër in het WK. Norris staat bovenaan met een voorsprong van 24 punten op beide kemphanen. Met nog een sprint- en twee races voor de boeg, namelijk in Qatar en Abu Dhabi, belooft het slotstuk van het F1-seizoen een waar spektakel te worden.