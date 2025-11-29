user icon
Hamilton beleeft weer drama met Ferrari

De sprintkwalificatie in Qatar was wederom voor Lewis Hamilton een sessie om heel snel te vergeten. De zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari kwam niet verder dan een achttiende startplek en zal in de sprintrace van achteren moeten starten. Na afloop zat Hamilton in zak en as, tot grote teleurstelling van de Formule 1-analisten.

Hamilton kwam niet uit de verf tijdens de sprintkwalificatie in Qatar. De Brit sneuvelde voor de zoveelste keer dit seizoen in SQ1 en beleefde wederom een dag om heel snel te vergeten. Zijn teamgenoot - Charles Leclerc - kwam ook niet in de buurt van de snelheid van McLaren, Mercedes en Red Bull Racing, maar slaagde er nog wel in om SQ3 te halen en zijn Ferrari op de negende plek te zetten. 

Hamilton zit er helemaal doorheen 

Na afloop van de slechte sessie in Qatar, zat Hamilton er helemaal doorheen. De Brit had er na afloop weinig zin in om uitgebreide antwoorden te geven aan de aanwezige pers. "Hetzelfde als altijd", antwoordde hij op de vraag of de auto moeilijk was om te besturen. Op de vraag of er nog positieve punten waren, reageerde hij alleen maar: "Het weer is goed". 

Het wil maar niet lukken met Hamilton bij Ferrari. De Brit is geen schim meer van de man die hij was bij McLaren en Mercedes, Leclerc is constant sneller en bovendien lukte het hem nog geen enkele keer om maar geen podiums te pakken. 

'Teleurstellend om hem zo te zien' 

Bij Sky Sports baalden de analisten ervan om Hamilton zo te zien. "Het is teleurstellend om te zien dat hij zo gedeprimeerd is, maar hij zal niet blij zijn met zijn prestatie van vandaag. Dus wat is er misgegaan?", aldus Bernie Collins. 

"Zijn het de veranderingen tussen P1 en de kwalificatie? Ze waren sowieso al niet blij in P1. Waarom kan die Ferrari de ene week wel presteren en de andere niet?", zo sloot ze uiteindelijk af. 

Hamilton heeft nog slechts twee races om een podium binnen te slepen voor Ferrari en een derde of zelfs tweede plek te bemachtigen bij de constructeurs. Mocht dat niet gebeuren, dan rest alleen een sprintoverwinning in China als enige hoogtepunt in het rood.

Babs

Posts: 119

Maar dan nog weet Leclerc veel betere resultaten met die auto te bereiken, dus ligt het wel degelijk ook aan Hamilton. Die is ongeschikt voor deze extreem overbetaalde functie. Die petjes en andere rommel heeft Ferrari nu wel verkocht, dus tijd voor een nieuwe coureur die wel gemotiveerd is.

  • 13
  • 29 nov 2025 - 10:10
Reacties (19)

  • Babs

    Posts: 119

    Als hij verstandig is, kondigt hij zondagavond 7 december zijn afscheid van de F1 aan.

    • + 8
    • 29 nov 2025 - 09:41
    • NicoS

      Posts: 19.727

      Nou Lewis kennende wil hij een mega afscheid nemen met de nodige show en aandacht, dus dat zie ik niet gebeuren.
      Een Rosbergje dat zit er niet in, tenminste, dat zou mij enorm verbazen.

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 10:14
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.236

      Inderdaad, het is wel klaar met hem, topsport is keihard !

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 11:25
    • Regenrace

      Posts: 2.157

      Ik denk dat Ferrari tot 's avonds laat in de boeken zit te puzzelen: "Hebben wij echt een waterdicht contract afgesloten met die overrijpe meloen?"

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 12:51
  • John6

    Posts: 11.323

    Ferrari stopte dacht ik al in april met het brengen van nieuwe updates, dat het allemaal zo loopt is niet zo gek, en dat ze de snelle auto uit 2024 voor 90% veranderd hebben dat helpt ook niet echt mee.

    • + 7
    • 29 nov 2025 - 09:53
    • Babs

      Posts: 119

      Maar dan nog weet Leclerc veel betere resultaten met die auto te bereiken, dus ligt het wel degelijk ook aan Hamilton. Die is ongeschikt voor deze extreem overbetaalde functie. Die petjes en andere rommel heeft Ferrari nu wel verkocht, dus tijd voor een nieuwe coureur die wel gemotiveerd is.

      • + 13
      • 29 nov 2025 - 10:10
    • John6

      Posts: 11.323

      Die gaat echt niet weg, die zie je wel aan de start in 2026 bij Ferrari, dat het zo zou lopen met Lewis daar hoef je geen geleerde voor te zijn, kijk alleen maar naar zijn laatste paar jaar bij Mercedes.

      Ze hadden toen Carlos moeten houden dat gaat niet meer, dan in 2027 Oliver in de Ferrari.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 10:25
  • Damon Hill

    Posts: 19.532

    Ik denk dat Lewis ook 2026 afmaakt, maar stel dat hij dat niet doet, wie zou jij dan voor 2026 graag in de Ferrari zien?

    A) Bearmann doorschuiven van Haas
    B) Bortoleto doorschuiven van Sauber
    C) Piastri
    D) Geef die Opalonso nog één laatste kans
    E) Iemand anders (en nee, Max is niet beschikbaar)

    Misschien een leuke poll.

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 10:29
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.889

      A) Bearmann doorschuiven van Haas
      B) Bortoleto doorschuiven van Sauber
      C) Piastri

      Lijkt me prima zo. Piastri kan beter niet gaan van Leclerc is een moordmachine... veel sterker dan Norris waar Piastri al grote moeite mee heeft. Met name in kwalificaties zal Leclerc hem opvreten.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 10:33
    • Babs

      Posts: 119

      Sainz terug, want die werd het slachtoffer van Lewis' komst naar Ferrari. Nu Hamilton daar volkomen mislukt is en de wereld eindelijk kan zien dat hij helemaal de GOAT niet is, zou het prachtig zijn om Carlos vervolgens wel weer in die auto te zien schitteren. Dat zou de ultieme nagel aan Lewis' doodskist zijn.

      • + 6
      • 29 nov 2025 - 10:43
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.889

      Babs
      Ik heb voor een Italiaanse organisatie ooit lang gewerkt..

      Tuurlijk, alles is mogelijk met geld of juiste benefits maar Ferrari beschouwt Sainz als allerlaatste optie.. dus als er echt niemand anders kan.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 10:46
    • snailer

      Posts: 30.826

      Ik zou Antonelli proberen te krijgen. En als tweede Piastri die duidelijk niet happy is bij McLaren.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 10:54
    • Babs

      Posts: 119

      @Flying Dutchman: waarom? Räikkönen werd toch ook teruggehaald? Sainz kan echt wel een potje sturen hoor.

      • + 4
      • 29 nov 2025 - 10:58
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.889

      snailer
      Antonelli is nog vaak 0.3 - 0.5 langzamer dan Russell. Leclerc zal hem tijdens de kwalificaties compleet vernietigen.
      En Piastri kan beter bij McLaren blijven waar hij veel meer kans op overwinningen heeft en misschien ooit een Rosbergje kan doen t.o.v. Norris. Bij Ferrari zal Leclerc ook hem vernietigen.

      Grappig genoeg is Tsunoda meestal ook rond 0.5 sec langzamer dan Verstappen. Niet dat ik Antonelli hiermee vergelijk.. maar valt op.javascript:void(0);

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 10:59
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.889

      Babs
      Ik zeg niet dat Sainz niet kan sturen.. heel goed zelfs en ik zou hem zelfs naar RB halen als hij een 2e rol accepteert.
      Probleem ligt bij Ferrari.
      Verschil met Raikkonen is dat hij de laatste kampioenschap voor Ferrari had gewonnen en na die titel eigenlijk niet zo gemotiveerd meer was. Deed het ook prima bij Lotus en er was meer aanwinst dan gezichtsverlies. Sainz heeft F1 niet verlaten maar Ferrari heeft gewoon laten zien dat ze een andere(volgens hun een betere) keuze hadden... wat achteraf een fiasco is.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 11:04
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.889

    Off-topic:
    Het is wel jammer dat er geen artikel over Tsunoda wordt gepubliceerd. Hij heeft eerlijk(om welke redenen dan ook) Verstappen verslagen. Kom op zeg

    • + 6
    • 29 nov 2025 - 10:41
    • snailer

      Posts: 30.826

      De twee wagens van RBR leken andere auto's qua rijgedrag. Mega en mega onderstuur bij Verstappen in veel bochten. Vervolgens ook zeer instabiel op de hobbels.
      Bij Tsunoda was dat gedrag er veel minder.

      Sterke prestatie van Tsunoda. Zwake van Verstappen en zijn team die de auto voor de zoveelste keer dit jaar niet voor elkaar kregen.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 10:57
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.889

      snailer
      Dat was geen excuus als Tsunoda langzamer was.
      Nu is het andersom.. om welke redenen dan ook.. gewoon fair verslagen.
      En dat er andere balance of afstellingen waren doet er niet toe.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 11:06
  • 919

    Posts: 3.852

    Tijd voor een 180 graden mindset verandering.
    Een I don't give a shit anymore houding, denken aan de pegels die je per race ontvangt en bij elk media moment Ferrari blij de hemel in prijzen en dankbaarheid uitspreken dat je bij dit iconische team mag plaats nemen in het stoeltje.
    En dan na 2026 lekker met pensioen.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 11:05

