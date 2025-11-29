De sprintkwalificatie in Qatar was wederom voor Lewis Hamilton een sessie om heel snel te vergeten. De zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari kwam niet verder dan een achttiende startplek en zal in de sprintrace van achteren moeten starten. Na afloop zat Hamilton in zak en as, tot grote teleurstelling van de Formule 1-analisten.

Hamilton kwam niet uit de verf tijdens de sprintkwalificatie in Qatar. De Brit sneuvelde voor de zoveelste keer dit seizoen in SQ1 en beleefde wederom een dag om heel snel te vergeten. Zijn teamgenoot - Charles Leclerc - kwam ook niet in de buurt van de snelheid van McLaren, Mercedes en Red Bull Racing, maar slaagde er nog wel in om SQ3 te halen en zijn Ferrari op de negende plek te zetten.

Hamilton zit er helemaal doorheen

Na afloop van de slechte sessie in Qatar, zat Hamilton er helemaal doorheen. De Brit had er na afloop weinig zin in om uitgebreide antwoorden te geven aan de aanwezige pers. "Hetzelfde als altijd", antwoordde hij op de vraag of de auto moeilijk was om te besturen. Op de vraag of er nog positieve punten waren, reageerde hij alleen maar: "Het weer is goed".

Het wil maar niet lukken met Hamilton bij Ferrari. De Brit is geen schim meer van de man die hij was bij McLaren en Mercedes, Leclerc is constant sneller en bovendien lukte het hem nog geen enkele keer om maar geen podiums te pakken.

'Teleurstellend om hem zo te zien'

Bij Sky Sports baalden de analisten ervan om Hamilton zo te zien. "Het is teleurstellend om te zien dat hij zo gedeprimeerd is, maar hij zal niet blij zijn met zijn prestatie van vandaag. Dus wat is er misgegaan?", aldus Bernie Collins.

"Zijn het de veranderingen tussen P1 en de kwalificatie? Ze waren sowieso al niet blij in P1. Waarom kan die Ferrari de ene week wel presteren en de andere niet?", zo sloot ze uiteindelijk af.

Hamilton heeft nog slechts twee races om een podium binnen te slepen voor Ferrari en een derde of zelfs tweede plek te bemachtigen bij de constructeurs. Mocht dat niet gebeuren, dan rest alleen een sprintoverwinning in China als enige hoogtepunt in het rood.