<b> Breaking: </b> Hadjar wordt nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull

Red Bull Racing heeft de knoop doorgehakt: Isack Hadjar wordt in 2026 de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Fransman, die de afgelopen jaren gold als één van de grootste talenten uit de Red Bull-opleiding, schuift definitief door naar het grote werk. Daarmee kiest de Oostenrijkse renstal opnieuw voor jeugd, durf en potentie.

Al een lange tijd hing in de lucht dat Hadjar de nieuwe teamgenoot ging worden van Verstappen bij Red Bull. De Fransman kent een uitstekend debuutjaar in de F1 bij de Racing Bulls, waardoor de afgelopen maanden het er steeds meer op ging lijken dat hij Yuki Tsunoda zou gaan vervangen. Na de officiële bekendmaking meerdere keren te hebben uitgesteld, is er nu witte rook gekomen uit Milton Keynes, de thuisbasis van Red Bull. Tsunoda blijft bij Red Bull als test- en reservecoureur.

Hadjar maakte indruk in zijn eerste seizoen

Hadjar debuteerde dit seizoen in de Formule 1 en maakte eigenlijk het hele seizoen al indruk. Nadat hij vanaf de Formule 2 zijn entree maakte in de koningsklasse van de autosport bij VCARB, verraste de Fransman vriend en vijand. In Australië beleefde hij een horrordebuut - crashte in de formatieronde voor de race - maar vatte gauw daarna de koe bij de hoorns. 

Hadjar was daarna bijna altijd in Q3 te vinden in de kwalificatie en scoorde ook regelmatig punten. De klap op de vuurpijl was een derde plaats tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort, waardoor hij plaats mocht nemen op het podium. 

Verstappen krijgt weer een nieuwe teamgenoot

De komst van Hadjar bij Red Bull, betekent wederom een nieuwe teamgenoot voor Verstappen. Na Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, krijgt de Nederlander maar liefst zijn zevende teamgenoot bij het topteam. Het tekent de loodzware taak die er heerst voor de teamgenoot van de meervoudig wereldkampioen. 

Hadjar werd al eerder dit seizoen - tijdens de GP van Canada - gevraagd hoe hij het zou vinden om naast Verstappen te rijden bij Red Bull. De 21-jarige toonde toen nog de nodige zenuwen, maar kwam daar later in het seizoen op terug.

