Nog slechts twee races, dan is duidelijk wie de wereldkampioen is in de Formule 1 in 2025. Eenmaal aangekomen in Qatar heerst de prangende vraag: Wordt het Lando Norris, Max Verstappen, of toch Oscar Piastri? De analisten van Sky Sports lieten zich uit en zien in ieder geval een groot voordeel voor Verstappen.

Vorige week in Las Vegas ontplofte de titelstrijd in de F1. Verstappen won ongenaakbaar de race met Red Bull Racing en zag toe hoe beide McLarens gediskwalificeerd werden. Met nog slechts 24 punten achterstand op Norris, een sprint- en twee races te gaan, is de hoop weer teruggekeerd bij de viervoudig wereldkampioen.

Chadwick ziet druk bij titelkandidaten toenemen

Voor analist Jamie Chadwick ligt de druk bij alledrie de kemphanen. Ook voor Verstappen en Red Bull is het namelijk vijf voor twaalf. "Voor Max ligt de druk bij Red Bull en het team, want hij zal het maximale uit zichzelf halen", zo legde zij uit. "Lando moet doen wat hij altijd heeft gedaan en Oscar moet voluit gaan en de prestaties leveren die hij eerder dit seizoen liet zien."

Het voordeel voor Verstappen is dat de Nederlander - ten opzichte van Norris en Piastri - al weet hoe hij wereldtitels moet binnenslepen. Met vier wereldkampioenschappen op zak tegenover de McLarens, die beide nog op nul stuks staan, is hij duidelijk de ervaren man.

'Verstappen heeft een psychologisch voordeel'

Ook Martin Brundle ziet dat Verstappen daarin een voordeel heeft. "Max en de Red Bull zijn nu overal supersterk en hij heeft al eerder een kampioenschapsduel meegemaakt. Lando niet en Oscar ook niet", zo legde de Brit uit. "Psychologisch gezien is dat een belangrijk aspect. Maar Lando heeft die 24 punten al op zak. Hij zal wel met stijl willen winnen, toch?."

Na de Grand Prix van Nederland had niemand gedacht dat Verstappen in Qatar nog in de race zou zijn voor de wereldtitel. Toen was de achterstand op toenmalig WK-leider Piastri maar liefst 104 punten. Na een uitstekende update van Red Bull in Monza, won de Nederlander vier races en liep hij in korte tijd in op de McLarens.