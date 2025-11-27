Oscar Piastri kan nog altijd wereldkampioen worden dit seizoen. De Australiër verkeert in mindere vorm dan Lando Norris en Max Verstappen, maar nog steeds zit hij in het titelgevecht. Met het oog op de Grand Prix van Qatar wilde Piastri dan ook helemaal niets weten over eventuele hulpverlening aan Norris, die het WK leidt.

Piastri was voor de zomerstop in opperbeste vorm, maar stortte nadien op onverklaarbare wijze in elkaar. De McLaren-coureur was de baas ten opzichte van Norris en stond ongenaakbaar bovenaan in het WK. Maar nadat hij zijn auto in de muren plantte in Azerbeidzjan, ging het bergafwaarts met de Australiër. Sindsdien was Norris constant sneller dan de 24-jarige en verloor hij langzamerhand de leiding aan zijn teamgenoot.

Piastri weigert Norris te helpen

Ondanks de neerwaartse spiraal, kan Piastri nog altijd wereldkampioen worden. De Australiër staat gelijk met Verstappen, op 24 punten van Norris. Op de vraag of Piastri dan ook zijn teamgenoot gaat helpen - met een naderende Verstappen - antwoordde hij dan ook luid en duidelijk: "We hebben er kort over gesproken en het antwoord is: 'nee'", aldus Piastri geciteerd door Sky Sports.

"Ik sta nog steeds gelijk in punten met Max (Verstappen) en heb een redelijke kans om te winnen als het goed gaat, dus zo gaan we het spelen. Er is nog steeds een kans. Het is al een paar keer eerder zo gegaan, dus ik weet dat het niet onmogelijk is", voegde hij daaraan toe.

Piastri ziet buitenkansje

Piastri beseft daarbij wel dat hij veel geluk nodig heeft, wil hij zijn eerste wereldtitel pakken in de F1. "Natuurlijk weet ik ook dat het een beetje een buitenkansje is. Zelfs als ik twee perfecte laatste weekenden heb, kan ik daar niet zomaar op vertrouwen. Ik heb andere dingen nodig die mijn kant op gaan, en daar ben ik me zeer van bewust."

"Ik ga gewoon proberen om het weekend zo goed mogelijk te maken, wat ik elk weekend probeer te doen, en dan zie ik wel wat de anderen ervan vinden", concludeerde Piastri uiteindelijk.