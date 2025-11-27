user icon
icon

Piastri weigert Norris te helpen: "Ik sta gelijk met Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri weigert Norris te helpen: "Ik sta gelijk met Verstappen"

Oscar Piastri kan nog altijd wereldkampioen worden dit seizoen. De Australiër verkeert in mindere vorm dan Lando Norris en Max Verstappen, maar nog steeds zit hij in het titelgevecht. Met het oog op de Grand Prix van Qatar wilde Piastri dan ook helemaal niets weten over eventuele hulpverlening aan Norris, die het WK leidt. 

Piastri was voor de zomerstop in opperbeste vorm, maar stortte nadien op onverklaarbare wijze in elkaar. De McLaren-coureur was de baas ten opzichte van Norris en stond ongenaakbaar bovenaan in het WK. Maar nadat hij zijn auto in de muren plantte in Azerbeidzjan, ging het bergafwaarts met de Australiër. Sindsdien was Norris constant sneller dan de 24-jarige en verloor hij langzamerhand de leiding aan zijn teamgenoot. 

Meer over Oscar Piastri Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

26 nov
 Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

23 nov

Piastri weigert Norris te helpen 

Ondanks de neerwaartse spiraal, kan Piastri nog altijd wereldkampioen worden. De Australiër staat gelijk met Verstappen, op 24 punten van Norris. Op de vraag of Piastri dan ook zijn teamgenoot gaat helpen - met een naderende Verstappen - antwoordde hij dan ook luid en duidelijk: "We hebben er kort over gesproken en het antwoord is: 'nee'", aldus Piastri geciteerd door Sky Sports

"Ik sta nog steeds gelijk in punten met Max (Verstappen) en heb een redelijke kans om te winnen als het goed gaat, dus zo gaan we het spelen. Er is nog steeds een kans. Het is al een paar keer eerder zo gegaan, dus ik weet dat het niet onmogelijk is", voegde hij daaraan toe. 

Piastri ziet buitenkansje 

Piastri beseft daarbij wel dat hij veel geluk nodig heeft, wil hij zijn eerste wereldtitel pakken in de F1. "Natuurlijk weet ik ook dat het een beetje een buitenkansje is. Zelfs als ik twee perfecte laatste weekenden heb, kan ik daar niet zomaar op vertrouwen. Ik heb andere dingen nodig die mijn kant op gaan, en daar ben ik me zeer van bewust." 

"Ik ga gewoon proberen om het weekend zo goed mogelijk te maken, wat ik elk weekend probeer te doen, en dan zie ik wel wat de anderen ervan vinden", concludeerde Piastri uiteindelijk. 

 

 

F1jos

Posts: 4.866

Max werd gevraagd hoe hij kijkt naar de teamorders bij McLaren. Hij projecteert het vooral op zichzelf, mocht hij in zo'n situatie terechtkomen. "Nee, het is perfect. Ik denk dat je het niet beter kunt doen dan hen ook te laten racen. Want waarom zou je nu ineens zeggen dat Oscar niet meer mee ma... [Lees verder]

  • 4
  • 27 nov 2025 - 17:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP Qatar 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.361

    Het feit dat het überhaupt besproken is binnen het team is al absurd. Andersom, toen Piastri aan de leiding lag, hebben ze Norris toch ook niet gevraagd om Piastri te helpen?
    Ze managen dit binnen McLaren niet al te best, als je het mij vraagt.

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 17:36
  • F1jos

    Posts: 4.866

    Als het om de setups of de team orders gaan, kun je niet op rekenen dat bij de McLaren de ingecalculeerde risico’s tot een goed einde komen.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 17:37
  • F1jos

    Posts: 4.866

    Max werd gevraagd hoe hij kijkt naar de teamorders bij McLaren. Hij projecteert het vooral op zichzelf, mocht hij in zo'n situatie terechtkomen. "Nee, het is perfect. Ik denk dat je het niet beter kunt doen dan hen ook te laten racen. Want waarom zou je nu ineens zeggen dat Oscar niet meer mee mag doen?"

    "Als mij dat was verteld, dan kwam ik niet opdagen. Ik had ze gezegd dat ze konden oprotten. Als je een echte winnaar en coureur bent, dan ga je ervoor. Want zelfs als je achterligt: wat heeft het dan voor zin om te komen opdagen? Anders kun je jezelf net zo goed bestempelen als een tweede rijder, en ik denk dat hij dat niet wil zijn."

    • + 4
    • 27 nov 2025 - 17:51
  • snailer

    Posts: 30.811

    Die houding had hij veel eerder moeten aannemen.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 18:19
  • Beemerdude

    Posts: 8.381

    Prima. De kans dat beide heren elkaar nog uit de competitie rijden neemt alleen maar toe. Kun je als tema papaya rules bedenken, als er een WDC op het spel staat gaan de handschoenen gewoon uit en rijden ze elkaar de muur in als het moet. Dat is niet te managen lijkt me. Maar dat Piastri geen 2e violl gaat spelen snap ik ook heel goed.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 18:42
    • F1jos

      Posts: 4.866

      De kans bestaat ook nog dat McLaren hun rijders langer dan 25 rondjes laten rijden op een banden soort.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 19:01
  • Larry Perkins

    Posts: 61.710

    Als Piastri gedwongen wordt om iemand (Lando of Max) te helpen, zal hij het liefst Verstappen helpen...

    • + 2
    • 27 nov 2025 - 19:18

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 755
  • Podiums 24
  • Grand Prix 68
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar