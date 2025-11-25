Lando Norris baalde als een stekker na de Grand Prix van Las Vegas. Voordat de McLaren-coureur gediskwalificeerd werd, was hij al niet tevreden over zijn eigen start. Norris stak zijn frustratie bij de internationale pers dan ook niet onder stoelen of banken na afloop van de race.

Na een kletsnatte kwalificatie greep Norris op knappe wijze pole position, maar vergooide het meteen bij de start van de race. De Brit kneep Max Verstappen af, maar schoot vervolgens rechtdoor. De Red Bull Racing-coureur profiteerde optimaal en pakte de leiding. Vervolgens zag ook George Russell zijn kans en gooide hij zijn Mercedes op de tweede plek, voor Norris.

Norris baalt van zichzelf na GP Las Vegas

Norris wist Russell nog te pakken in de race, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Verstappen. Nadat hij als tweede over de streep was gekomen, oogde de WK-leider dan ook zichtbaar gefrustreerd. "Best gênant. Ik moet leren van bocht één en proberen het beter te doen dan ik de laatste tijd heb gedaan", zo vertelde hij tegenover Sky Sports.

Ook tijdens de persconferentie, stipte Norris zijn slechte start aan. "Je moet krachtig de eerste bocht ingaan. Ik was gewoon iets te krachtig, en dat heeft me de das omgedaan. Zo gaat dat soms."

'Verstappen was ook in Brazilië sneller'

Norris - die aankomend weekend in Qatar wereldkampioen kan worden - beseft daarbij dat Verstappen en Piastri nog altijd in de buurt zijn. "Ik weet dat we in Brazilië hebben gewonnen, maar we waren in Brazilië niet snel genoeg vergeleken met Max. Ze lijken erg goed. Max doet het erg goed en de Red Bull-auto lijkt erg snel en ze verslaan ons."

Vlak na het persmoment van de top-3, viel het doek definitief voor McLaren in Las Vegas. Norris én Piastri werden gediskwalificeerd, waardoor het team uit Woking een schatkist aan punten verloor. Door Verstappen's overwinning in Las Vegas, staat de Nederlander - samen met Piastri - 24 punten achter op Norris in het WK.