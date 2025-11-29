user icon
Piastri verschalkt Norris en Verstappen in strijd voor pole position in Qatar

Oscar Piastri heeft zijn goede vorm tijdens het F1-weekend in Qatar voortgezet. De Australiër was de snelste van de twee McLarens en zal de race starten vanaf pole position. Na afloop van de sessie straalde Piastri nadat hij uit zijn auto was gestapt. 

De spanning in Q3 van de kwalificatie was om te snijden. De verschillen tussen Piastri en Lando Norris waren minimaal, terwijl max Verstappen en George Russell ook even op de deur leken te kloppen. Uiteindelijk trok Piastri - net als de sprint shoot-out en de sprintrace - aan het langste eind en zal hij de Grand Prix vanaf de eerste plek mogen starten. 

Piastri enorm blij na afloop 

Nadat Piastri uit zijn auto was gestapt, stroomde de tevredenheid van zijn gezicht af. "we hebben het vrijwel hetzelfde gelaten, alleen hier en daar een paar kleine aanpassingen gedaan. Maar nee, alles voelde het hele weekend geweldig", aldus Piastri. 

"Het team heeft geweldig werk geleverd. We twijfelden een beetje over welke banden we wilden gebruiken, omdat ik in Q2 een snelle ronde reed op de gebruikte set, en ja, dat gooide een beetje roet in het eten. Omdat we niet hadden verwacht dat het zo goed zou zijn. Maar nee, Q3 was echt goed op de nieuwe, dus ik ben erg blij."

Qatar wordt fysieke strijd

De omstandigheden in Qatar zijn allesbehalve ideaal voor de Formule 1-coureurs. De enorme hitte en vele G-krachten maken het niet makkelijker, merkte ook Piastri. 

"ik denk dat we met de twee-stops en de limieten waarschijnlijk de hele tijd behoorlijk hard zullen moeten pushen. Ik denk niet dat het zo warm zal worden als een paar jaar geleden, dus hopelijk valt het mee. Maar nee, ik verwacht dat het een behoorlijk zware race wordt. Je krijgt hier te maken met waanzinnige G-krachten, meerdere keren per ronde, dus het is hard werken."

Spanningen in titelstrijd 

Piastri is in vorm dit weekend. De 24-jarige pakte al de sprintpole, won de sprintrace en zal morgen vanaf pole position starten. "ik doe mijn best om vanaf de beste plek te starten. Dus ik probeer wat meer te doen van wat ik vandaag in de sprint heb gedaan en kijken wat we kunnen bereiken", zei hij daarover.

De top-3 op de startgrid in Qatar belooft vuurwerk voor in de race. Met Piastri op pole en Norris en Verstappen in zijn kielzog, belooft het titelgevecht een spannend gevolg te krijgen. Momenteel leidt Norris het WK, gevolgd door Piastri met 22 punten achterstand en Verstappen met 25 punten achterstand. 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP Qatar 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • reespees

    Posts: 93

    Mocht Max geen kampioen worden dan hoop ik dat het Oscar wordt. Max mag wat mij betreft morgen zoveel risico nemen in de eerste bocht als hij wil.

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 20:23
    • schwantz34

      Posts: 41.468

      Met Oscar op pole, en Lando en Max direct achter hem, denk ik dat niet iedereen schadevrij uit bochie 1 komt morgen! ;)

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:27
    • reespees

      Posts: 93

      Ik ga denk ik een paar roepies inzetten op een DNF van Norris en Max.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:31
    • Larry Perkins

      Posts: 61.770

      Vergeet niet dat Gluiperige George ook weer Lompe George kan worden...

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 20:41
    • worstenbroodje

      Posts: 14

      Osama Bin Russell kan ook nog Max eraf tikken, is hij bewezen goed in

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:42
    • reespees

      Posts: 93

      Ik ben bang dat als Osama Bin Russell iemand morgen op iemand een aanslag pleegt dat het Max gaat zijn.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 20:43
  • NicoS

    Posts: 19.752

    zak tegen Piastri; Je hebt de auto nu weer zoals je hem wil, en je mag de twee laatste races winnen, mooie deal toch?……..;)

    • + 4
    • 29 nov 2025 - 20:42
  • Larry Perkins

    Posts: 61.770

    Foto:

    Slechts een handshake van Zak voor Oscar, pakt Lando pole dan volgt er steevast een innige omhelzing en wordt er volop getongd...

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 21:36
    • NicoS

      Posts: 19.752

      Dan snap ik wel dat Norris dat foutje maakte…….🤢

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 22:17

