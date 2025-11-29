Oscar Piastri heeft zijn goede vorm tijdens het F1-weekend in Qatar voortgezet. De Australiër was de snelste van de twee McLarens en zal de race starten vanaf pole position. Na afloop van de sessie straalde Piastri nadat hij uit zijn auto was gestapt.

De spanning in Q3 van de kwalificatie was om te snijden. De verschillen tussen Piastri en Lando Norris waren minimaal, terwijl max Verstappen en George Russell ook even op de deur leken te kloppen. Uiteindelijk trok Piastri - net als de sprint shoot-out en de sprintrace - aan het langste eind en zal hij de Grand Prix vanaf de eerste plek mogen starten.

Piastri enorm blij na afloop

Nadat Piastri uit zijn auto was gestapt, stroomde de tevredenheid van zijn gezicht af. "we hebben het vrijwel hetzelfde gelaten, alleen hier en daar een paar kleine aanpassingen gedaan. Maar nee, alles voelde het hele weekend geweldig", aldus Piastri.

"Het team heeft geweldig werk geleverd. We twijfelden een beetje over welke banden we wilden gebruiken, omdat ik in Q2 een snelle ronde reed op de gebruikte set, en ja, dat gooide een beetje roet in het eten. Omdat we niet hadden verwacht dat het zo goed zou zijn. Maar nee, Q3 was echt goed op de nieuwe, dus ik ben erg blij."

Qatar wordt fysieke strijd

De omstandigheden in Qatar zijn allesbehalve ideaal voor de Formule 1-coureurs. De enorme hitte en vele G-krachten maken het niet makkelijker, merkte ook Piastri.

"ik denk dat we met de twee-stops en de limieten waarschijnlijk de hele tijd behoorlijk hard zullen moeten pushen. Ik denk niet dat het zo warm zal worden als een paar jaar geleden, dus hopelijk valt het mee. Maar nee, ik verwacht dat het een behoorlijk zware race wordt. Je krijgt hier te maken met waanzinnige G-krachten, meerdere keren per ronde, dus het is hard werken."

Spanningen in titelstrijd

Piastri is in vorm dit weekend. De 24-jarige pakte al de sprintpole, won de sprintrace en zal morgen vanaf pole position starten. "ik doe mijn best om vanaf de beste plek te starten. Dus ik probeer wat meer te doen van wat ik vandaag in de sprint heb gedaan en kijken wat we kunnen bereiken", zei hij daarover.

De top-3 op de startgrid in Qatar belooft vuurwerk voor in de race. Met Piastri op pole en Norris en Verstappen in zijn kielzog, belooft het titelgevecht een spannend gevolg te krijgen. Momenteel leidt Norris het WK, gevolgd door Piastri met 22 punten achterstand en Verstappen met 25 punten achterstand.