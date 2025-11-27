user icon
Krijgt Norris van McLaren de voorkeur door naderende Verstappen?

Krijgt Norris van McLaren de voorkeur door naderende Verstappen?

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Qatar op het programma. Op het Lusail International Circuit krijgt Lando Norris zijn eerste kans om voor het eerst wereldkampioen te worden in de Formule 1. McLaren-teambaas Andrea Stella kijkt daarom ook reikhalzend uit naar de race een na laatste race van het seizoen. 

De titelstrijd in de F1 ontplofte afgelopen week in Las Vegas. Nadat Max Verstappen ongenaakbaar wist te winnen in Nevada, werden beide McLarens gediskwalificeerd omdat de skid blocks niet legaal werden bevonden door de FIA. Voor Stella en CEO Zak Brown was de gebeurtenis in 'Sin City' een hard gelach. 

Stella blikt terug op dubbele DNF 

Met het vizier op Qatar, blikte Stella even terug op het McLaren-drama in Las Vegas. "Wat er in Las Vegas is gebeurd, verandert niets aan onze aanpak voor dit weekend", zo laat de Italiaan weten in de McLaren-preview. "De mentaliteit die ons twee constructeurstitels en twee coureurs in de strijd om het kampioenschap heeft opgeleverd, blijft hetzelfde: tot het uiterste gaan en ons potentieel maximaliseren." 

"Pijnlijke momenten horen bij onze sport, maar ze zorgen er ook voor dat je leert en sterker wordt. We hebben alles geanalyseerd, verbeterd en zijn verder gegaan", voegde Stella daaraan toe. 

Norris en Piastri krijgen gelijke kansen 

Toch lijkt het erop dat McLaren zich niet bedreigd voelt door Verstappen. Stella benadrukte namelijk dat Norris - ondanks dat hij voor Piastri ligt - niet voorgetrokken zal worden. "Het team is eensgezind en volledig gefocust om Lando en Oscar de beste auto te geven voor Qatar, een circuit met technische eigenschappen die bij ons passen. Met nog twee races te gaan verdienen beiden de kans om voor de titel te strijden." 

Norris leidt momenteel het WK met Verstappen en Piastri in zijn kielzog. De Brit, die in opperbeste vorm verkeert, staat 24 punten voor op de regerend wereldkampioen en zijn teamgenoot.

Lijkt me wel. Als je kijkt naar de kastanjes die Mclaren in het vuur heeft liggen, is de Norris kastanje natuurlijk de eerste die ze uit het vuur moeten halen. Alle ballen nu op Norris. En dat zullen ze ook moeten uitspreken.

    Lijkt me wel. Als je kijkt naar de kastanjes die Mclaren in het vuur heeft liggen, is de Norris kastanje natuurlijk de eerste die ze uit het vuur moeten halen. Alle ballen nu op Norris. En dat zullen ze ook moeten uitspreken.

    Stella en Brown zullen nu echt dit neer moeten zetten en hard moeten uitspreken. Dat hele gezeur over papaya rules is nu echt bullsh1t.

      Ik heb meer het idee dat McLaren alles heeft gezet op de constructeurstitel en de coureurstitel boeit ze niet, al word het een niet McLaren-coureur, anders hadden ze wel 1 van de 2 voorgetrokken

      dat zou wel bijzonder zijn. Want bij de fans is 90% alleen geïnteresseerd in de rijders.

    what happens in vegas stays in vegas....

    Dat hard gelach één keer wordt benoemd is tot daar en toe, maar twee keer dezelfde fout... en dat als stukjesschrijver, dat gaat wel erg ver.

    Ik zal het voor één keer zeggen: het is een hard gelag

