VCARB-teambaas: "Ik heb een idee over de line-up van Red Bull in 2026"

VCARB-teambaas Alan Permane heeft een kleine update gegeven over de line-up van Red Bull Racing en het zusterteam volgend jaar. De Brit lijkt een stuk meer te weten over de toekomst van onder andere Isack Hadjar Liam Lawson, Arvid Lindblad en Yuki Tsunoda

Red Bull en VCARB zijn de enige twee overgebleven teams in de Formule 1 waarvan de line-up voor in 2026 nog niet bekend is. Onlangs sluimerde door wie de teamgenoot van Max Verstappen zou worden bij het topteam en wie de overgebleven zitjes bij het zusterteam in zouden gaan vullen. Permane liet zich daar zojuist over uit. 

Wie rijdt waar bij Red Bull in 2026?

Tegenover de camera's van Sky Sports liet Permane zich even uit over de line-ups van Red Bull en VCARB. "Ik heb een idee, maar het is nog niet helemaal uitgewerkt", zo zei de Brit geheimzinnig. "We hebben wel een plan, maar het is nog niet helemaal uitgewerkt." 

Momenteel lijkt Hadjar de beste papieren te hebben voor het stoeltje naast Verstappen. De Fransman kwam als een komeet bij VCARB, met als uitschieter zijn podium in Zandvoort, waardoor de laatste tijd al de geruchten gingen dat hij het Red Bull-zitje zou krijgen. Verstappen lijkt dus alweer zijn zevende teamgenoot te moeten verwelkomen bij Red Bull. 

Tsunoda lijkt het kind van de rekening te gaan worden. De Japanner verving Lawson na de eerste twee races dit seizoen bij Red Bull, maar kwam daar niet uit de verf. De laatste geruchten uit de F1-paddock zijn dat Lawson zijn stoeltje bij VCARB houdt en dat het tweede zitje naar Lindblad gaat. Momenteel komt de Brit uit in de F2, maar zal hij mogelijk in 2026 debuteren op de grid in de koningsklasse van de autosport.

Red Bull stelde persbericht meerdere keren uit

Red Bull heeft al meerdere keren verzuimd om duidelijkheid te verschaffen over de line-ups. In eerste instantie wilde het drankjesmerk tussen de GP's van Mexico en Brazilië de rijdersduo's onthullen, maar daar is weinig van terechtgekomen. Teambaas Laurent Mekies liet onlangs weten dat de F1-fans 'nog even geduld moesten hebben'. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • red slow

    Posts: 3.263

    Qua snelheid zijn yuki, lawson en hadjar praktisch gelijk. Qua lezen van de race en race fouten maken ja dan is lawson en yuki wel degene die daar nog stappen mogen zetten en weet hadjar de race meer naar zijn hand te zetten.

    Ik verwacht daarom ook dat lawson zijn stoeltje houdt, Yuki zal het slachtoffer worden, misschien een overstap naar Aston Martin als test en reserve rijder en dan zal hadjar naar red bull gaan. Mocht redbull een zelfde soort wagen hebben als dit jaar dan verwacht ik niet dat hadjar het veel beter gaat doen dan Yuki dit jaar.

    Sterker nog meestal zie je dat een tweede seizoen bij een rijder meestal wat minder is vanwege de druk die dan word opgebouwd en ook de eigen verwachting.

    Maar misschien verrast Hadjar volgend jaar wel.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 13:41

