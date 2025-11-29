user icon
Leclerc helemaal klaar met Ferrari: "Er is van alles wat"

Charles Leclerc was niet te genieten na de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. De Ferrari-coureur kwam qua snelheid niet in de buurt van de top van het F1-veld en moest genoegen nemen met een tiende plaats. Na afloop stak Leclerc zijn frustraties niet onder stoelen of banken. 

Het gaat van kwaad tot erger bij Ferrari. De Scuderia hakte de knoop door om Leclerc en Lewis Hamilton - met het oog op 2026 - geen updates meer te geven, maar lijkt daar nu de prijs voor te betalen. McLaren, Mercedes en ook Red Bull Racing lijken op het oog sneller, wat erin heeft geresulteerd dat Ferrari nu vierde staat bij de constructeurs. 

Ook in Qatar was Ferrari nergens te bekennen, zo concludeerde ook Leclerc. "Helaas is er van alles wat", zo zei hij vernietigend tegenover Sky Sports. "Er is onderstuur halverwege de bocht, er is overstuur bij het ingaan en uitkomen van de bocht. Het was een ongelooflijk moeilijk raceweekend om alleen al te rijden en de auto op de baan te houden." 

Leclerc concludeerde daarbij dat als hij op de limiet gaat rijden, ook niet in de buurt kan komen van de topteams in de Formule 1. "Het is frustrerend om te zien dat zelfs met maximaal risico, een goede ronde, we nog steeds P10 behalen en niets meer." 

Ook Hamilton zakt door het ijs

In tegenstelling tot Leclerc, zakte Hamilton helemaal door het ijs met zijn Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet verder dan een achttiende plaats en sneuvelde wederom in Q1. Leclerc kon alleen maar meevoelen met zijn teamgenoot. "Ik ben het eens met Lewis' gevoel. De auto voelt best oké aan, hij voelt niet heel erg achter, maar als je naar de tijden kijkt, zitten we wel heel, heel, heel ver." 

Leclerc moet nog even door de zure appel heen bijten. Met nog slechts twee weekenden in het verschiet - Qatar en Abu Dhabi - is het seizoen bijna klaar voor de Monegask. "Het zijn gewoon de prestaties van de auto op dit moment, we zijn nog niet waar we willen zijn. Ik heb sinds gisteren behoorlijk wat aan de auto veranderd, maar ik kon er niet meer uithalen."

schwantz34

Posts: 41.469

LeClerc volledig terecht over de rooie, en ondanks de slechte auto rijdt hij Hamilton toch maar mooi het hele seizoen al helemaal het zwart voor ogen!

  • 6
  • 29 nov 2025 - 22:54
Reacties (5)

  • reespees

    Posts: 94

    Die gast is een masochist, dat kan niet anders.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 22:32
  • NicoS

    Posts: 19.755

    Verlaat dat zinkende schip toch, zonde om je talent daar zo te laten verpieteren.
    Elk jaar weer hetzelfde liedje, de verwachtingen zijn torenhoog, maar telkens loopt het weer uit op een teleurstelling, hoe lang hou je dat nog vol…..

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 22:39
  • schwantz34

    Posts: 41.469

    LeClerc volledig terecht over de rooie, en ondanks de slechte auto rijdt hij Hamilton toch maar mooi het hele seizoen al helemaal het zwart voor ogen!

    • + 6
    • 29 nov 2025 - 22:54
  • MustFeed

    Posts: 10.411

    "Het is frustrerend om te zien dat zelfs met maximaal risico, een goede ronde, we nog steeds P10 behalen en niets meer."

    Daar klopt weinig van. Leclerc spinde in Q3 in zijn ronde op nieuwe banden. Daardoor moest Leclerc zijn tijd zetten op gebruikte banden. Hij zette een tijd die ruim 2 tiende langzamer was dan zijn Q2 tijd. ZIjn tijd in Q2 was al genoeg geweest voor P8. Maar hij was in Q1 en Q2 ook sneller dan Hadjar. Hadjar start morgen vanaf P6. Als Leclerc had gemaximaliseerd dan was P6 gewoon mogelijk.

    Zo dramatisch is het allemaal niet. Het veld zit heel dicht bij elkaar. Als de coureurs dan ook nog eens fouten blijven maken dan gaan de resultaten natuurlijk tegenvallen.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 23:50
    • Babs

      Posts: 121

      Maar die fout maakte hij doordat hij die hopeloze auto tot het uiterste push om er nog iets extra's uit te halen. Maar dat blijkt dus gevaarlijk met dit kreng...

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 00:02

