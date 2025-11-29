user icon
Piastri houdt titelstrijd levend met sprintzege: "Ik moet zo doorgaan"

Piastri houdt titelstrijd levend met sprintzege: "Ik moet zo doorgaan"

Oscar Piastri heeft zonder enige problemen de sprintrace in Qatar naar zich toegetrokken. De McLaren-coureur reed vanaf pole position ongenaakbaar aan de leiding en kwam fier over de finish. Na afloop van de sprintrace straalde Piastri dan ook tevredenheid uit. 

De sprintrace in Qatar was er een om snel te vergeten. Op het circuit met beperkte inhaalmogelijkheden, gebeurde er weinig tot niets spectaculairs. Voor Piastri maakte dat niets uit en greep hij ongenaakbaar de overwinning. Met acht punten erbij, maakt de Australiër nog altijd kans op de wereldtitel. 

Piastri straalt na eenvoudige sprintzege 

Nadat hij uit de auto was gestapt, oogde Piastri dik tevreden met zijn sprintzege. "Het is een goed weekend tot dusver", aldus Piastri. "Ja, alles verliep vlot tijdens de sprint, dus ik ben tevreden met hoe het tot nu toe is gegaan. Ik moet gewoon doorgaan." 

Piastri voelt zich als een vis in het water in Qatar. Voor de derde keer op een rij wint hij namelijk de sprintrace in Qatar. "Het is duidelijk een heel ander circuit dan waar we eerder zijn geweest, met veel hogere snelheden en veel meer grip. Maar ik denk dat de afgelopen paar weekenden gewoon dingen mis zijn gegaan in plaats van dat het tempo te laag was, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat hier tot nu toe alles soepel is verlopen en dat het tempo hoog is geweest. Ja, het is een circuit waar ik in het verleden van heb genoten."

Piastri deelt tikje uit aan Norris en Verstappen 

Voor Piastri valt er nog meer te halen dit weekend in Qatar. De Australiër zal zich over een paar uur alweer klaar moeten maken voor de kwalificatie voor de race van morgen. "Ik denk echter dat onze basisprestaties hier erg sterk zijn. Het gaat dus meer om afstelling dan om het wiel opnieuw uitvinden."

Door de sprintoverwinning van Piastri in Qatar, is hij een piepklein stukje ingelopen op teamgenoot en WK-leider Lando Norris. Daarnaast nam hij afstand van Max Verstappen, waarmee hij eerst nog gelijk stond in de stand. Momenteel leidt Norris nog altijd met 22 punten voorsprong op Piastri. Met nog slechts twee races in het verschiet, is de strijd om de wereldtitel nog altijd niet beslist. 

 

Reacties (1)

  • bvonk2

    Posts: 161

    Heeft het weer goed gedaan, hoop als beetje norris fan dat piastri dit volhoud en we een spannende strijd krijgen tot het laatste moment. En dat max ook nog mee blijft doen.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 17:57

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

