Oscar Piastri heeft zonder enige problemen de sprintrace in Qatar naar zich toegetrokken. De McLaren-coureur reed vanaf pole position ongenaakbaar aan de leiding en kwam fier over de finish. Na afloop van de sprintrace straalde Piastri dan ook tevredenheid uit.

De sprintrace in Qatar was er een om snel te vergeten. Op het circuit met beperkte inhaalmogelijkheden, gebeurde er weinig tot niets spectaculairs. Voor Piastri maakte dat niets uit en greep hij ongenaakbaar de overwinning. Met acht punten erbij, maakt de Australiër nog altijd kans op de wereldtitel.

Piastri straalt na eenvoudige sprintzege

Nadat hij uit de auto was gestapt, oogde Piastri dik tevreden met zijn sprintzege. "Het is een goed weekend tot dusver", aldus Piastri. "Ja, alles verliep vlot tijdens de sprint, dus ik ben tevreden met hoe het tot nu toe is gegaan. Ik moet gewoon doorgaan."

Piastri voelt zich als een vis in het water in Qatar. Voor de derde keer op een rij wint hij namelijk de sprintrace in Qatar. "Het is duidelijk een heel ander circuit dan waar we eerder zijn geweest, met veel hogere snelheden en veel meer grip. Maar ik denk dat de afgelopen paar weekenden gewoon dingen mis zijn gegaan in plaats van dat het tempo te laag was, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat hier tot nu toe alles soepel is verlopen en dat het tempo hoog is geweest. Ja, het is een circuit waar ik in het verleden van heb genoten."

Piastri deelt tikje uit aan Norris en Verstappen

Voor Piastri valt er nog meer te halen dit weekend in Qatar. De Australiër zal zich over een paar uur alweer klaar moeten maken voor de kwalificatie voor de race van morgen. "Ik denk echter dat onze basisprestaties hier erg sterk zijn. Het gaat dus meer om afstelling dan om het wiel opnieuw uitvinden."

Door de sprintoverwinning van Piastri in Qatar, is hij een piepklein stukje ingelopen op teamgenoot en WK-leider Lando Norris. Daarnaast nam hij afstand van Max Verstappen, waarmee hij eerst nog gelijk stond in de stand. Momenteel leidt Norris nog altijd met 22 punten voorsprong op Piastri. Met nog slechts twee races in het verschiet, is de strijd om de wereldtitel nog altijd niet beslist.