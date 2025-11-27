Max Verstappen is met een glimlach aangekomen op het circuit in Qatar voor de een na laatste race van het Formule 1-seizoen. De Nederlander - die een uitstekend weekend kende in Las Vegas - kan nog altijd stiekem dromen van een vijfde wereldtitel. Verstappen en Red Bull Racing hopen in ieder stiekem op een wonder.

Verstappen kende een fantastisch weekend afgelopen week in Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen won ongenaakbaar de race en zag daarna hoe de beide McLarens gediskwalificeerd werden door een te dunne vloer. Verstappen hierdoor gelijk met Oscar Piastri in het WK, op 24 punten van leider Lando Norris.

Verstappen vastberaden in Qatar

Eenmaal aangekomen in Qatar, blikt Verstappen even terug op zijn overwinning in Las Vegas. In 'Sin City' kende de 28-jarige een uitstekende race, wat uiteindelijk resulteerde in zijn 69e Grand Prix-overwinning. "We waren erg blij met de overwinning in Las Vegas", aldus een lachende Nederlander tegenover de internationale pers.

"Met nog twee races te gaan is het verschil iets kleiner geworden en van onze kant zullen we er alles aan doen om tot het einde toe in de strijd te blijven", voegde Verstappen vastberaden toe.

'Het gaat nu spannender worden'

Verstappen heeft in ieder geval één voordeel ten opzichte van Norris en Piastri in de titelstrijd. Daar waar de McLaren-coureurs voor het eerst in deze positie zitten, is viervoudig wereldkampioen Verstappen de ervaren man. Zelf erkende de Nederlander ook dat de spanningen nu toe kunnen gaan nemen.

"Het is hetzelfde, ik voel me hetzelfde als vorige week. Ja, het is spannender geworden. Idealiter had ik het nog spannender willen hebben, maar we zullen natuurlijk ons best doen. We gaan er helemaal voor en hopelijk kunnen we het tot het einde spannend houden."

Verstappen trots op Red Bull

Of Verstappen wel of niet de wereldtitel gaat winnen, erkende hij dat Red Bull een heroïsche comeback heeft weten te realiseren. Nadat Laurent Mekies het van Christian Horner overnam als teambaas, kroop Verstappen richting de McLarens en wist Red Bull Ferrari in te halen bij de constructeurs. "We hebben een heel sterk einde van het seizoen", aldus Verstappen.

"Ik ben blij, natuurlijk had ik graag een betere eerste helft gehad, maar dat kun je niet veranderen, dus concentreren we ons op de laatste twee races en doen we ons best", concludeerde de Nederlander uiteindelijk.

Voor Verstappen zijn er dit weekend maar liefst 33 punten te pakken. Op het Losail International Circuit zal er naast de Grand Prix namelijk ook een sprintrace verreden worden.