user icon
icon

Verstappen vastberaden: "We gaan alles doen voor de wereldtitel!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen vastberaden: "We gaan alles doen voor de wereldtitel!"

Max Verstappen is met een glimlach aangekomen op het circuit in Qatar voor de een na laatste race van het Formule 1-seizoen. De Nederlander - die een uitstekend weekend kende in Las Vegas - kan nog altijd stiekem dromen van een vijfde wereldtitel. Verstappen en Red Bull Racing hopen in ieder stiekem op een wonder. 

Verstappen kende een fantastisch weekend afgelopen week in Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen won ongenaakbaar de race en zag daarna hoe de beide McLarens gediskwalificeerd werden door een te dunne vloer. Verstappen hierdoor gelijk met Oscar Piastri in het WK, op 24 punten van leider Lando Norris

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen vastberaden in Qatar 

Eenmaal aangekomen in Qatar, blikt Verstappen even terug op zijn overwinning in Las Vegas. In 'Sin City' kende de 28-jarige een uitstekende race, wat uiteindelijk resulteerde in zijn 69e Grand Prix-overwinning. "We waren erg blij met de overwinning in Las Vegas", aldus een lachende Nederlander tegenover de internationale pers. 

"Met nog twee races te gaan is het verschil iets kleiner geworden en van onze kant zullen we er alles aan doen om tot het einde toe in de strijd te blijven", voegde Verstappen vastberaden toe. 

'Het gaat nu spannender worden'

Verstappen heeft in ieder geval één voordeel ten opzichte van Norris en Piastri in de titelstrijd. Daar waar de McLaren-coureurs voor het eerst in deze positie zitten, is viervoudig wereldkampioen Verstappen de ervaren man. Zelf erkende de Nederlander ook dat de spanningen nu toe kunnen gaan nemen. 

"Het is hetzelfde, ik voel me hetzelfde als vorige week. Ja, het is spannender geworden. Idealiter had ik het nog spannender willen hebben, maar we zullen natuurlijk ons best doen. We gaan er helemaal voor en hopelijk kunnen we het tot het einde spannend houden." 

Verstappen trots op Red Bull 

Of Verstappen wel of niet de wereldtitel gaat winnen, erkende hij dat Red Bull een heroïsche comeback heeft weten te realiseren. Nadat Laurent Mekies het van Christian Horner overnam als teambaas, kroop Verstappen richting de McLarens en wist Red Bull Ferrari in te halen bij de constructeurs. "We hebben een heel sterk einde van het seizoen", aldus Verstappen.

"Ik ben blij, natuurlijk had ik graag een betere eerste helft gehad, maar dat kun je niet veranderen, dus concentreren we ons op de laatste twee races en doen we ons best", concludeerde de Nederlander uiteindelijk.

Voor Verstappen zijn er dit weekend maar liefst 33 punten te pakken. Op het Losail International Circuit zal er naast de Grand Prix namelijk ook een sprintrace verreden worden.

Remco_F1

Posts: 3.254

@Rimmer

Soms is het beter om niks te zeggen.

  • 6
  • 27 nov 2025 - 19:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 4.866

    “ I feel the same as last week “

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 18:04
  • hupholland

    Posts: 9.428

    met 10 punten minder verschil had Max het nog helemaal in eigen hand gehad, dan was je er met 3x winnen sowieso geweest. Die 10 punten extra vinden zal zeker niet makkelijk worden, maar ook zeker niet onmogelijk. Maar goed, eerst maar een zien hoe de verhoudingen komend weekend zijn, die McLaren is natuurlijk ook vaak onverslaanbaar gebleken. t is wel echt ongekend dat je het WCC al 6 wedstrijden voor het einde binnen hebt maar dat er in het WDC een ander team misschien wel tot de laatste ronde van de laatste wedstrijd meedoet.

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 18:18
    • Rimmer

      Posts: 13.055

      Het is klaar. Het was ontzettend fijn en leuk dat hij nog zo lang mee kon doen en daarmee het seizoen voor iedereen gered heeft.
      De kijkcijfers waren namelijk behoorlijk ingestort als Oscar twee races na de zomer al WK was geweest.
      Dankzij Max, zoals altijd, was het toch een leuk seizoen en genieten we tot het einde. Maar dat Max nog kampioen wordt is natuurlijk vooral een sprookje. Dat Max het sprookje elke keer weet te rekken tot de een na laatste race is geweldig maar ik voorspel dat het na dit weekend wel echt over is. Dat was het al die tijd eigenlijk al maar het duurde even voor het statistisch ook zo was.
      Het irriteert mij dan ook een beetje dat RBR nu op social media elke keer loopt te sneren en te klooien terwijl de kans dat ze zometeen met
      lege handen staan ongeveer 90% is en daarna McLaren alleen maar meer munitie heeft om ze maandenlang belachelijk te maken.
      Doe nou maar gewoon, werk hard, vecht hard en bid tot Jezus want het zal uiteindelijk alleen met hulp van de Here Jezus zijn dat Max nog de titel pakt. Dat lijken echter maar weinig mensen te beseffen laat staan dat ze de Here enige eerbied tonen. De titel zal dan ook naar onze christelijke vriend Lando gaan. Hij zal beloond worden voor de gebeden die zijn moeder al jarenlang doet zonder het zelf ooit te weten. Maar zij weet het wel en ze zal lachen en juichen. Haar gebed wordt verhoord. Halleluja.

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 18:49
    • Remco_F1

      Posts: 3.254

      @Rimmer

      Soms is het beter om niks te zeggen.

      • + 6
      • 27 nov 2025 - 19:31
  • Larry Perkins

    Posts: 61.711

    Max: "We gaan er helemaal voor en hopelijk kunnen we het tot het einde spannend houden."

    Verdraaide kop boven het artikel...
    Verstappen vastberaden: "We gaan alles doen voor de wereldtitel!"

    Zoek de verschillen...

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 18:58
  • monzaron

    Posts: 709

    En maar hopen dat Norris in dezelfde mood is als in Las Vegas :)

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 19:12
  • HarryLam

    Posts: 5.061

    Wie is die vrouw op de foto naast Max ??

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 19:41

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar