Lando Norris kan aankomend weekend zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 pakken. Ondanks dat de McLaren-coureur en leider van het WK werd gediskwalificeerd in Las Vegas, heeft hij nog 24 punten voorsprong op Oscar Piastri en Max Verstappen. Norris blikte alvast vooruit op de GP van Qatar.

Norris verliet Las Vegas in zak en as. De Brit pakte een keurige tweede plaats achter Verstappen, maar werd na afloop door de FIA uit de wedstrijd gehaald. Samen met teamgenoot Piastri werd de skid block van zijn auto te dun bevonden, waarna beide McLaren-rijders gediskwalificeerd werden.

Hoe gaat Norris met de druk om?

Voordat Norris uitgesloten werd, moest hij zich melden op de persconferentie met de top-3 van Las Vegas. Eenmaal aangeschoven kreeg hij daar de vraag of de zenuwen al een rol beginnen te spelen in strijd om de wereldtitel. "Ik weet het niet", antwoordde hij daarop. "Ik denk dat ik nog nooit in die positie heb gezeten, dus ik kan er waarschijnlijk geen echt antwoord op geven. Maar niets voelt nu anders, ook al is dat de kans die ik aangrijp. En zelfs toen ik het gevoel had dat ik vandaag een slechte dag had, was het nog steeds relatief goed, weet je? Dus nee, ik behandel het hetzelfde."

"Ik behandel het alsof ik wil winnen. Ik zal er alles aan doen om de race te winnen. Het is zeker veel leuker als je wint dan wanneer je tweede wordt. Dus ja, mijn doel is om beide races tot het einde van het seizoen te winnen, en ook de Sprint. Dus ik zal proberen alle drie te winnen, denk ik. Maar nee, ik weet niet of er iets verandert. Niets op dit moment."

Norris verandert aanpak niet

Aankomend weekend staat de GP van Qatar op het programma. In het Midden-Oosten zal Norris zijn eerste poging wagen om de wereldtitel van 2025 te pakken. "Ik concentreer me gewoon op een paar vrije dagen en uiteraard het verschuiven van de tijdzone helemaal terug naar waar we naartoe moeten en me dan concentreren op VT1", zei hij daarover.