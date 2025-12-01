Max Verstappen kan zich aankomend weekend kronen tot vijfvoudig wereldkampioen in de Formule 1. Afgelopen weekend won de Red Bull Racing-coureur op verrassende wijze de Grand Prix van Qatar en is dus nog altijd in het titelgevecht. Verstappen deelde zijn verwachtingen voor de finale in Abu Dhabi aankomend weekend.

Verstappen won in Qatar na strategisch geblunder bij McLaren. Het team uit Woking besloot om Oscar Piastri en Lando Norris niet naar binnen te halen tijdens de safety car-situatie, waarna Verstappen als lachende derde wist te winnen. Hierdoor is Verstappen voorbijgegaan aan Piastri in het WK en staat Norris nog maar 12 punten voor.

Verstappen worstelt nog met RB21

Verstappen erkende in de persconferentie na de gewonnen race in Qatar, dat McLaren nog altijd over de snelste auto beschikt. Daar voegde hij aan toe dat de RB21 her en der nog onvoorspelbaar kan zijn, zowel in kwalificatie als in de race.

"Ik bedoel, het was nog steeds hetzelfde als in de kwalificatie. Ik worstel met dezelfde dingen, maar we hebben de race vandaag gewonnen dankzij de strategie. En vanaf dat moment probeerden we gewoon onze problemen zo goed mogelijk op te lossen, en ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan", aldus een tevreden Nederlander.

Wat verwacht Verstappen in Abu Dhabi?

Verstappen reist aankomend weekend - net als in 2021 - af naar Abu Dhabi voor de laatste race van het seizoen. De Nederlander gaat daar met de McLarens uitmaken wie er wereldkampioen wordt. Verstappen verwacht dat de papaya-gekleurde auto's sneller zullen zijn, maar hij weigert de handdoek in de ring te gooien. "Ik heb geen idee. Ik bedoel, nogmaals, ik hoop dat we het weekend goed beginnen. Laten we zeggen zo. Dat zou enorm helpen."

"Ik denk dat het puur qua tempo lastig zal worden, maar een race als vandaag laat ook zien dat het niet altijd even makkelijk is, een Grand Prix, en dat er veel kan gebeuren. Dus ik vertrouw daar waarschijnlijk een beetje op."

Verstappen en Red Bull op scherpst van de snede

Verstappen kent een uitstekende geschiedenis in Abu Dhabi. De viervoudig wereldkampioen won er maar liefst vier keer in het verleden en behaalde er bovendien zijn eerste wereldtitel. Hij kijkt er dan ook naar uit om het F1-seizoen van 2025 af te sluiten.

"Ik ben enthousiast. Ik bedoel, ik ga er graag heen en probeer het. Maar zoals ik al eerder zei, je moet ook realistisch zijn. Ik denk dat we qua tempo niet op hetzelfde niveau zitten. Maar tegelijkertijd, als strategie een rol speelt of als we op het juiste moment de juiste beslissingen nemen, hebben we misschien wel een kans."