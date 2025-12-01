user icon
icon

Verstappen deelt verwachtingen: "Misschien hebben we kans"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen deelt verwachtingen: "Misschien hebben we kans"

Max Verstappen kan zich aankomend weekend kronen tot vijfvoudig wereldkampioen in de Formule 1. Afgelopen weekend won de Red Bull Racing-coureur op verrassende wijze de Grand Prix van Qatar en is dus nog altijd in het titelgevecht. Verstappen deelde zijn verwachtingen voor de finale in Abu Dhabi aankomend weekend. 

Verstappen won in Qatar na strategisch geblunder bij McLaren. Het team uit Woking besloot om Oscar Piastri en Lando Norris niet naar binnen te halen tijdens de safety car-situatie, waarna Verstappen als lachende derde wist te winnen. Hierdoor is Verstappen voorbijgegaan aan Piastri in het WK en staat Norris nog maar 12 punten voor. 

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen worstelt nog met RB21 

Verstappen erkende in de persconferentie na de gewonnen race in Qatar, dat McLaren nog altijd over de snelste auto beschikt. Daar voegde hij aan toe dat de RB21 her en der nog onvoorspelbaar kan zijn, zowel in kwalificatie als in de race. 

"Ik bedoel, het was nog steeds hetzelfde als in de kwalificatie. Ik worstel met dezelfde dingen, maar we hebben de race vandaag gewonnen dankzij de strategie. En vanaf dat moment probeerden we gewoon onze problemen zo goed mogelijk op te lossen, en ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan", aldus een tevreden Nederlander. 

Wat verwacht Verstappen in Abu Dhabi? 

Verstappen reist aankomend weekend - net als in 2021 - af naar Abu Dhabi voor de laatste race van het seizoen. De Nederlander gaat daar met de McLarens uitmaken wie er wereldkampioen wordt. Verstappen verwacht dat de papaya-gekleurde auto's sneller zullen zijn, maar hij weigert de handdoek in de ring te gooien. "Ik heb geen idee. Ik bedoel, nogmaals, ik hoop dat we het weekend goed beginnen. Laten we zeggen zo. Dat zou enorm helpen." 

"Ik denk dat het puur qua tempo lastig zal worden, maar een race als vandaag laat ook zien dat het niet altijd even makkelijk is, een Grand Prix, en dat er veel kan gebeuren. Dus ik vertrouw daar waarschijnlijk een beetje op."

Verstappen en Red Bull op scherpst van de snede

Verstappen kent een uitstekende geschiedenis in Abu Dhabi. De viervoudig wereldkampioen won er maar liefst vier keer in het verleden en behaalde er bovendien zijn eerste wereldtitel. Hij kijkt er dan ook naar uit om het F1-seizoen van 2025 af te sluiten. 

"Ik ben enthousiast. Ik bedoel, ik ga er graag heen en probeer het. Maar zoals ik al eerder zei, je moet ook realistisch zijn. Ik denk dat we qua tempo niet op hetzelfde niveau zitten. Maar tegelijkertijd, als strategie een rol speelt of als we op het juiste moment de juiste beslissingen nemen, hebben we misschien wel een kans."

snailer

Posts: 30.858

Ik zie het absoluut niet gebeuren.
2008 is eerder een mogelijkheid.

Of gewoon Rosberg 2016.
Den k Rosberg.

Norris heeft gewoon de beste auto onder de kant. Dus rustig p2 of p3 cruisen. Meer is niet nodig. Gevechten uit de weg gaan. Netjes banden managen en die beker binnen halen.

Ik zie nerge... [Lees verder]

  • 1
  • 1 dec 2025 - 08:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.312

    Winnen en hopen dat Norrris buiten de top 3 eindigt.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 08:09
    • reespees

      Posts: 98

      Of een bladzijde uit Schumacher's boek overnemen.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 08:36
  • Williams_F1

    Posts: 1.247

    dit kan zomaar een 2021 worden.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 08:16
    • snailer

      Posts: 30.858

      Ik zie het absoluut niet gebeuren.
      2008 is eerder een mogelijkheid.

      Of gewoon Rosberg 2016.
      Den k Rosberg.

      Norris heeft gewoon de beste auto onder de kant. Dus rustig p2 of p3 cruisen. Meer is niet nodig. Gevechten uit de weg gaan. Netjes banden managen en die beker binnen halen.

      Ik zie nergens enige vorm van spanning.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 08:23
    • dutchiceman

      Posts: 5.499

      Denk jij dat PIATRI hier aan mee gaat werken?

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 08:42
  • Cicero

    Posts: 1.598

    Verstappen kan alleen kampioen worden als Piastri wraak wil nemen op papayarules, of als norris een grove fout maakt, dan wel pech krijgt, dan wel last van de idiote strategieën krijgt. Kans is echt heel klein. De mclaren is echt veel te sterk. Het is echt een wonder of opzet dat een team, met gemiddeld gezien de absoluut beste auto, zo'n voorsprong heeft verspeeld.
    Max wint met hangen en wurgen, vaak door blunders, door individuele fouten van de tegenstanders

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 08:37

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar