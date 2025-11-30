Lando Norris had vandaag zijn eerste wereldtitel kunnen pakken, maar een strategische blunder van McLaren gooide roet in het eten. Max Verstappen won uiteindelijk de race en liep fors in in het WK. Teambaas Andrea Stella ging na afloop diep door het stof.

Met Oscar Piastri aan de leiding en Norris daarachter in Qatar, bleek er niets aan de hand te zijn voor McLaren. Totdat Nico Hülkenberg en Pierre Gasly een safety car veroorzaakten in de zevende ronde van de race. Toen besloten alle Formule 1-coureurs naar binnen te gaan, behalve de papaya-gekleurde auto's, waarna Verstappen en Red Bull Racing uiteindelijk de race wisten te winnen.

Onbegrijpelijke beslissing van McLaren

Na afloop van de race was iedereen in rep en roer bij McLaren. Ook Stella oogde ontevreden. "Het is over het geheel genomen een teleurstellend resultaat", aldus de teambaas tegenover Sky Sports. "We hadden de potentie om de race met Oscar te winnen, hij verdiende dat. Hij was de snelste in de kwalificatie en de sprint. Natuurlijk was het podium beschikbaar voor Lando, maar we verloren de overwinning met Oscar en we verloren het podium met Lando."

Met een 1-2 in het verschiet in de eerste ronden in Qatar, verraadde de realiteit uiteindelijk dat er slechts een McLaren-auto op het podium terechtkwam. "Absoluut niet de uitkomst die we wilden. Iets wat we zullen herzien met de beslissing die we namen toen de safetycar in ronde 7 arriveerde. Zoals altijd zullen we leren van de races en sterker worden voor het volgende evenement, dat dan nog belangrijker wordt."

Waarom ging McLaren niet pitten?

Op de vraag waarom Piastri en Norris niet naar binnen werden gehaald, reageerde Stella het volgende. "Het was een besluit om niet te pitten. Eerlijk gezegd hadden we ook niet verwacht dat iedereen zou pitten. Als iedereen eenmaal de pits in is, is dat de juiste manier om te handelen. Als je de voorste auto hebt, weet je niet wat de anderen gaan doen."

"Lando had een verlies kunnen lijden als we beide auto's met de dubbele stack naar de pits hadden gebracht, maar de belangrijkste reden was eigenlijk dat we niet verwachtten dat iedereen zou komen pitten. Het was een beslissing. Sterker nog, het was niet de juiste beslissing."

Desastreuze gevolgen voor McLaren in WK

De overwinning van Verstappen in Qatar kan enorme consequenties hebben voor McLaren. De Nederlander is inmiddels voorbij aan Piastri in het WK en staat nog maar twaalf punten achter op Norris. Stella gaf nogmaals aan dat beide McLarens evenveel kansen zullen krijgen.

"Ze zijn allebei in staat om het kampioenschap te winnen. Er zijn vaak situaties geweest waarin de derde coureur het kampioenschap wint - ik herinner me 2007 met Kimi Raikkonen, en hetzelfde in 2010 met Sebastian Vettel. We moeten respecteren dat Oscar de kans krijgt om te winnen en we zullen ze laten racen."