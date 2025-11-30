user icon
McLaren diep door het stof: "Dit hadden we niet verwacht"

McLaren diep door het stof: "Dit hadden we niet verwacht"

Lando Norris had vandaag zijn eerste wereldtitel kunnen pakken, maar een strategische blunder van McLaren gooide roet in het eten. Max Verstappen won uiteindelijk de race en liep fors in in het WK. Teambaas Andrea Stella ging na afloop diep door het stof. 

Met Oscar Piastri aan de leiding en Norris daarachter in Qatar, bleek er niets aan de hand te zijn voor McLaren. Totdat Nico Hülkenberg en Pierre Gasly een safety car veroorzaakten in de zevende ronde van de race. Toen besloten alle Formule 1-coureurs naar binnen te gaan, behalve de papaya-gekleurde auto's, waarna Verstappen en Red Bull Racing uiteindelijk de race wisten te winnen. 

Onbegrijpelijke beslissing van McLaren 

Na afloop van de race was iedereen in rep en roer bij McLaren. Ook Stella oogde ontevreden. "Het is over het geheel genomen een teleurstellend resultaat", aldus de teambaas tegenover Sky Sports. "We hadden de potentie om de race met Oscar te winnen, hij verdiende dat. Hij was de snelste in de kwalificatie en de sprint. Natuurlijk was het podium beschikbaar voor Lando, maar we verloren de overwinning met Oscar en we verloren het podium met Lando." 

Met een 1-2 in het verschiet in de eerste ronden in Qatar, verraadde de realiteit uiteindelijk dat er slechts een McLaren-auto op het podium terechtkwam. "Absoluut niet de uitkomst die we wilden. Iets wat we zullen herzien met de beslissing die we namen toen de safetycar in ronde 7 arriveerde. Zoals altijd zullen we leren van de races en sterker worden voor het volgende evenement, dat dan nog belangrijker wordt." 

Waarom ging McLaren niet pitten?

Op de vraag waarom Piastri en Norris niet naar binnen werden gehaald, reageerde Stella het volgende. "Het was een besluit om niet te pitten. Eerlijk gezegd hadden we ook niet verwacht dat iedereen zou pitten. Als iedereen eenmaal de pits in is, is dat de juiste manier om te handelen. Als je de voorste auto hebt, weet je niet wat de anderen gaan doen." 

"Lando had een verlies kunnen lijden als we beide auto's met de dubbele stack naar de pits hadden gebracht, maar de belangrijkste reden was eigenlijk dat we niet verwachtten dat iedereen zou komen pitten. Het was een beslissing. Sterker nog, het was niet de juiste beslissing." 

Desastreuze gevolgen voor McLaren in WK 

De overwinning van Verstappen in Qatar kan enorme consequenties hebben voor McLaren. De Nederlander is inmiddels voorbij aan Piastri in het WK en staat nog maar twaalf punten achter op Norris. Stella gaf nogmaals aan dat beide McLarens evenveel kansen zullen krijgen. 

"Ze zijn allebei in staat om het kampioenschap te winnen. Er zijn vaak situaties geweest waarin de derde coureur het kampioenschap wint - ik herinner me 2007 met Kimi Raikkonen, en hetzelfde in 2010 met Sebastian Vettel. We moeten respecteren dat Oscar de kans krijgt om te winnen en we zullen ze laten racen."

Larry Perkins

Posts: 61.793

Volgens de papaya-rules heeft Piastri nou het recht om in het volgende bericht dubbel te worden genoemd...

  • 12
  • 30 nov 2025 - 19:29
  • Stingray71

    Posts: 249

    De Nederlander is inmiddels voorbij aan Norris in het WK en staat nog maar twaalf punten achter op Norris.

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 19:14
    • Larry Perkins

      Posts: 61.789

      Volgens de papaya-rules heeft Piastri nou het recht om in het volgende bericht dubbel te worden genoemd...

      • + 12
      • 30 nov 2025 - 19:29
  • hupholland

    Posts: 9.462

    dit bespreek je vantevoren toch? met 57 ronden en 25 ronden per setje weet je dat het pitwindow begint bij ronde 8.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 19:23
    • Babs

      Posts: 126

      Ja, maar niet bij de 'Papaya Prutsers', daar was men te druk met Max, Max en nog eens Max.

      • + 9
      • 30 nov 2025 - 19:27
  • 919

    Posts: 3.855

    Papaya rules... Norris niet willen benadelen ondanks dat Piastri als wedstrijdleider eerste keuze heeft in strategie...

    En dan afsluiten met;

    ”We moeten respecteren dat Oscar de kans krijgt om te winnen en we zullen ze laten racen."

    🤷

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 19:25
  • Larry Perkins

    Posts: 61.789

    "Zoals altijd zullen we leren van de races en sterker worden voor het volgende evenement, dat dan nog belangrijker wordt."

    Tijdens de safetycar was zelfs mijn schoonmoeder vanuit de schuur nog aan het schreeuwen naar McLaren: Pitstop, pitstop, PITSTOP!"

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 19:32
    • Aajd Flupke

      Posts: 42

      Ik mag hopen dat de schuur inclusief je schoonmoeder op grote afstand van je huis staat

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:09
  • RikF1

    Posts: 19

    Volgens de papaya-rules verzekering had iedereen Norris en Piastri een gratis pitstop moeten teruggeven, alleen werkt deze niet buiten McLaren.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 19:48
    • Q3FI

      Posts: 807

      Lollipopman kan zijn lol op met deze race :)

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 19:52
  • jd2000

    Posts: 7.471

    Zoveelste tactische blunder van McLaren. Zou zeggen hou vol, laatste grand prix nog maar een keertje.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 20:34

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

