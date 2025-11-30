Max Verstappen kan profiteren van de safety car-situatie tijdens de Grand Prix in Qatar. De Nederlander maakte een pitstop, nadat Nico Hülkenberg en Pierre Gasly elkaar van de baan reden, maakte iedereen behalve de McLarens een pitstop. Oscar Piastri en Lando Norris zouden zomaar de pineut kunnen worden.

In ronde 7 van de race kwam Hülkenberg in botsing met Gasly. De Duitser viel hierdoor uit, terwijl de Alpine-rijder nog door kon. Door de schade op de baan, besloot de FIA om de safety car naar buiten te rijden.

Zit McLaren te slapen?

Terwijl alle Formule 1-coureurs naar binnen kwamen om banden te wisselen, besloten de McLarens om buiten te blijven. Wat de gedachte hierachter is, is nog een raadsel, maar het is opvallend te noemen. Het zal nog maar moeten blijken of aan de pitmuur van Zak Brown en Andrea Stella de juiste keuze is gemaakt.

Naderhand reden Piastri en Norris weg van de rest van het veld. De papaya-gekleurde auto's komen goed uit de verf in Qatar hebben een loodzware taak, aangezien zij verplicht een tweestopper moeten doen. Verstappen - die nog altijd in strijd is met Piastri en Norris om de wereldtitel - zou zomaar eens de lachende derde kunnen worden.

Verstappen kan alle geluk gebruiken

Mocht Verstappen door het tactische geblunder van McLaren de race winnen, behoudt hij nog altijd uitzicht op een vijfde wereldtitel. Momenteel staat de Nederlander 25 punten achter Norris in het WK, waardoor de Nederlander met nog slechts één resterende race na Qatar, een klein wonder nodig heeft.

