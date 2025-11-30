user icon
icon

Safety car in Qatar: Verstappen kan profiteren van tactisch geklungel McLaren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Safety car in Qatar: Verstappen kan profiteren van tactisch geklungel McLaren

Max Verstappen kan profiteren van de safety car-situatie tijdens de Grand Prix in Qatar. De Nederlander maakte een pitstop, nadat Nico Hülkenberg en Pierre Gasly elkaar van de baan reden, maakte iedereen behalve de McLarens een pitstop. Oscar Piastri en Lando Norris zouden zomaar de pineut kunnen worden.

In ronde 7 van de race kwam Hülkenberg in botsing met Gasly. De Duitser viel hierdoor uit, terwijl de Alpine-rijder nog door kon. Door de schade op de baan, besloot de FIA om de safety car naar buiten te rijden. 

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Zit McLaren te slapen? 

Terwijl alle Formule 1-coureurs naar binnen kwamen om banden te wisselen, besloten de McLarens om buiten te blijven. Wat de gedachte hierachter is, is nog een raadsel, maar het is opvallend te noemen. Het zal nog maar moeten blijken of aan de pitmuur van Zak Brown en Andrea Stella de juiste keuze is gemaakt.

Naderhand reden Piastri en Norris weg van de rest van het veld. De papaya-gekleurde auto's komen goed uit de verf in Qatar hebben een loodzware taak, aangezien zij verplicht een tweestopper moeten doen. Verstappen - die nog altijd in strijd is met Piastri en Norris om de wereldtitel - zou zomaar eens de lachende derde kunnen worden.

Verstappen kan alle geluk gebruiken 

Mocht Verstappen door het tactische geblunder van McLaren de race winnen, behoudt hij nog altijd uitzicht op een vijfde wereldtitel. Momenteel staat de Nederlander 25 punten achter Norris in het WK, waardoor de Nederlander met nog slechts één resterende race na Qatar, een klein wonder nodig heeft.

Check hieronder de beelden van de crash: 

 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rode Stier 33

    Posts: 911

    McLaren en strategie.... het blijft een dingetje!

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 17:40
  • schwantz34

    Posts: 41.475

    Wtf, door die fantastisch werkende papaya rules durfden ze (om nog meer gezeik te voorkomen) bij McLaren niet één auto te pitten tijdens de SC, dat is een fout die ze hopelijk nog heel duur kan komen te staan deze race. Forza Max!

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 17:42

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar