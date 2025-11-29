Max Verstappen beperkte de schade tijdens de sprintrace in Qatar. De Nederlander pakte de vierde plaats op het Losail International Circuit en sprokkelde zo nog vijf puntjes bij elkaar. Na afloop duidde Verstappen op een fundamenteel probleem voor hem en Red Bull Racing.

Oscar Piastri was de grote man tijdens de sprintrace in Qatar. De Australiër won ongenaakbaar voor George Russell en Lando Norris en liet zo even een glimp zien van zijn vorm voor de zomerstop. Voor Verstappen zat er niet meer in dan een vierde plaats, wat inhoudt dat hij en Red Bull aan de bak moeten voor de kwalificatie.

Verstappen bevindt zich in lastige situatie

Voor Verstappen waren de omstandigheden in Qatar allesbehalve ideaal. McLaren en Mercedes bleken sneller te zijn en daarnaast waren de inhaalmogelijkheden pover. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 erkende zelf ook dat hij tot nu toe lastige sessies achter de rug heeft. "Het is tot nu toe moeilijk geweest", zo vertelde hij bij Sky Sports.

"De start was natuurlijk goed en de eerste drie ronden heb ik wat meer gepusht dan de jongens voor me, om een ​​kans te maken en in te halen. Ik weet dat inhalen lastig zou zijn", voegde Verstappen daaraan toe.

Verstappen zette aan in eerste ronden

In de openingsfase van de sprintrace, kon Verstappen zich nog even meten met Norris. Maar naderhand bleek dat de Brit toch te snel was. Verstappen zag zelf ook in dat hij in de eerste ronden meekon, maar dat de McLaren daarna te snel bleek. "Maar daarna kom je weer in dezelfde problemen en hoe meer de banden slijten, hoe meer je dat soort problemen voelt. Dat verhinderde ons er ook in om ze te volgen, ik reed daar gewoon mijn eigen race."

Dit weekend zijn er in Qatar nog 25 punten te winnen, te beginnen met de kwalificatie die om 19:00 uur Nederlandse tijd begint. De 28-jarige hoopt dan de problemen met de Red Bull te hebben opgelost. "Daar moeten we aan werken. We moeten proberen het stuiteren, springen en onderstuur in de lange bochten in het algemeen te voorkomen. Dat is nog steeds een groot probleem."