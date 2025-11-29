user icon
icon

Verstappen komt tekort ten opzichte van McLarens: "Een groot probleem"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen komt tekort ten opzichte van McLarens: "Een groot probleem"

Max Verstappen beperkte de schade tijdens de sprintrace in Qatar. De Nederlander pakte de vierde plaats op het Losail International Circuit en sprokkelde zo nog vijf puntjes bij elkaar. Na afloop duidde Verstappen op een fundamenteel probleem voor hem en Red Bull Racing

Oscar Piastri was de grote man tijdens de sprintrace in Qatar. De Australiër won ongenaakbaar voor George Russell en Lando Norris en liet zo even een glimp zien van zijn vorm voor de zomerstop. Voor Verstappen zat er niet meer in dan een vierde plaats, wat inhoudt dat hij en Red Bull aan de bak moeten voor de kwalificatie. 

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen bevindt zich in lastige situatie 

Voor Verstappen waren de omstandigheden in Qatar allesbehalve ideaal. McLaren en Mercedes bleken sneller te zijn en daarnaast waren de inhaalmogelijkheden pover. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 erkende zelf ook dat hij tot nu toe lastige sessies achter de rug heeft. "Het is tot nu toe moeilijk geweest", zo vertelde hij bij Sky Sports

"De start was natuurlijk goed en de eerste drie ronden heb ik wat meer gepusht dan de jongens voor me, om een ​​kans te maken en in te halen. Ik weet dat inhalen lastig zou zijn", voegde Verstappen daaraan toe. 

Verstappen zette aan in eerste ronden 

In de openingsfase van de sprintrace, kon Verstappen zich nog even meten met Norris. Maar naderhand bleek dat de Brit toch te snel was. Verstappen zag zelf ook in dat hij in de eerste ronden meekon, maar dat de McLaren daarna te snel bleek. "Maar daarna kom je weer in dezelfde problemen en hoe meer de banden slijten, hoe meer je dat soort problemen voelt. Dat verhinderde ons er ook in om ze te volgen, ik reed daar gewoon mijn eigen race." 

Dit weekend zijn er in Qatar nog 25 punten te winnen, te beginnen met de kwalificatie die om 19:00 uur Nederlandse tijd begint. De 28-jarige hoopt dan de problemen met de Red Bull te hebben opgelost. "Daar moeten we aan werken. We moeten proberen het stuiteren, springen en onderstuur in de lange bochten in het algemeen te voorkomen. Dat is nog steeds een groot probleem."

NicoS

Posts: 19.739

Misschien op dat eiland, maar hier geen straatfeest….;)

  • 2
  • 29 nov 2025 - 18:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.737

    Problemen kunnen opgelost worden, zo niet is het geen probleem meer….;)

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 18:19
    • koppie toe

      Posts: 4.907

      Dan mag @Larry zich klaarmaken voor een straatfeest.



      NORRIS kampioen.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:21
    • NicoS

      Posts: 19.737

      Misschien op dat eiland, maar hier geen straatfeest….;)

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 18:26
    • koppie toe

      Posts: 4.907

      Egt wel.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 18:30
    • NicoS

      Posts: 19.737

      Nope….

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 18:33
  • Larry Perkins

    Posts: 61.759

    De huidige tussenstand (op 1. 2 en 3) zou zomaar eens ook de eindstand kunnen worden, maar dat hoeft niet...

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 18:25

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar