user icon
icon

Hamilton wil verandering zien bij Ferrari: "Moeten heel veel verbeteren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton wil verandering zien bij Ferrari: "Moeten heel veel verbeteren"

Lewis Hamilton kende wederom een hopeloos weekend met Ferrari in de Formule 1. De Brit kwam niet verder dan een hele anonieme twaalfde plaats tijdens de Grand Prix van Qatar. Na afloop stelde Hamilton dat het tijd wordt voor grote veranderingen bij Ferrari. 

Voor de tweede keer in de afgelopen drie races, scoorde Hamilton buiten de punten. De zevenvoudig wereldkampioen sneuvelde vroeg in de kwalificatie, pakte weliswaar nog een aantal plekken in de race, maar reed op een plek waar hij normaal gesproken niet thuishoort. Het F1-weekend in Qatar was voor Hamilton en Ferrari er een om weer heel snel te vergeten. 

Meer over Ferrari Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

29 nov
 Verstappen geopperd bij Ferrari als opvolger van Hamilton

Verstappen geopperd bij Ferrari als opvolger van Hamilton

30 nov

Hamilton genoot ondanks slecht resultaat 

Ondanks de povere twaalfde plaats, had Hamilton nog wel een beetje lol in Qatar. "Ik voel me goed. Ik heb een goede eerste ronde gereden en een paar plaatsen goedgemaakt. Ik had echt pech onder de safety car. Ik heb ervan genoten, zoveel als ik kon", aldus Hamilton tegenover Sky Sports

Hamilton en Ferrari kennen een dramatisch eerste seizoen. De Brit - die Carlos Sainz begin dit seizoen verving - scoorde nog geen enkel podium met de Scuderia en het ziet er niet naar uit dat hij daar in de laatste race in Abu Dhabi, in aanmerking voor gaat komen. 

Hamilton oppert veranderingen bij Ferrari 

Ook Hamilton beseft dat het roer om moet bij Ferrari. "Het was absoluut het meest uitdagende jaar, zowel binnen als buiten de auto." De Brit wil dan ook veranderingen zien, wil hij met het Italiaanse team nog voor een achtste wereldtitel gaan. "Ik heb zoveel aantekeningen over dingen die we moeten verbeteren." 

"De tijd zal leren of we daar iets aan gaan doen en of we vasthouden aan wat goed is en veranderen wat niet goed is. En daarvan zijn er genoeg. Er is werkelijk geen enkele reden waarom we die problemen niet zouden kunnen oplossen, als we ze maar in de praktijk zouden brengen. Ik heb goede hoop dat we vooruitgang boeken."

Larry Perkins

Posts: 61.808

"Ik heb zoveel aantekeningen over dingen die we moeten verbeteren", aldus Lewis Hamilton.

"Ik heb een Exelbestand met dertig verbeterpunten gemaakt, maar eerlijk gezegd gaan er daarvan vijfentwintig over mij", zegt de raketmotorkampioen van vroeger er eerlijk bij...

  • 3
  • 1 dec 2025 - 11:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Qatar 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.808

    Wat doet het weer in Abu Dhabi?

    En waar blijven de aangepaste aanvangstijden? For crying out loud!

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 10:59
  • 919

    Posts: 3.859

    'Het is aan Ferrari' zegt hij als een boer met kiespijn, al wetend dat de cultuur toch niet veranderen zal.

    Focus vanaf April al op 2026? Opnieuw een belofte die valse hoop geeft, geloof er niets van dat ze in 2026 ineens met een rakket staan, en mocht dat dan toch echt gebeuren, staat hij alsnog achter Leclerc.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 11:00
  • Larry Perkins

    Posts: 61.808

    "Ik heb zoveel aantekeningen over dingen die we moeten verbeteren", aldus Lewis Hamilton.

    "Ik heb een Exelbestand met dertig verbeterpunten gemaakt, maar eerlijk gezegd gaan er daarvan vijfentwintig over mij", zegt de raketmotorkampioen van vroeger er eerlijk bij...

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 11:05
  • nr 76

    Posts: 7.247

    Zou het niet geweldig zijn als Hamilton het seizoen afsluit met een P2 in Abu Dhabi, achter Verstappen. For old times sake.
    Toch nog een podium voor de scuderia en de tifosi, en het bewijs dat ie helemaal nog niet uitgerangeerd is!

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 11:17
  • Damon Hill

    Posts: 19.541

    Los van het feit dat de prestaties van Hamilton slechter en slechter worden, heeft hij wel een punt. Wat Ferrari de laatste tijd laat zien is Ferrari-onwaardig en zowat een dieptepunt. Het is zelfs zo erg dat ik het gevoel krijg dat Leclerc er ieder moment mee klaar kan zijn en zegt: jongens, het is mooi geweest, maar ik ga het ergens anders proberen (bij Aston Martin gaat vanaf 2027 sowieso een plekje vrij komen). En ja... ga er maar aan staan als Ferrari zijnde als je zelfs Leclerc kwijt raakt. En nee, denk maar niet dat Max zomaar zin heeft in een rood pakje en een team waar je niet recht voor zijn raap kan zijn.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 11:20
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.116

    Deze man is naast een alleskunner ook een allesweter. Voor mensenrechten en klimaatactivisme vliegt hij graag vele keren de wereld rond om te racen in een diversiteit van landen.

    Nadat hij in 22 t/m 24 de MB weer op de rails heeft gezet zal hij Ferrari ook wel vertellen hoe het moet, namelijk beter...

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 11:29

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.529
  • Podiums 132
  • Grand Prix 231
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar