Lewis Hamilton kende wederom een hopeloos weekend met Ferrari in de Formule 1. De Brit kwam niet verder dan een hele anonieme twaalfde plaats tijdens de Grand Prix van Qatar. Na afloop stelde Hamilton dat het tijd wordt voor grote veranderingen bij Ferrari.

Voor de tweede keer in de afgelopen drie races, scoorde Hamilton buiten de punten. De zevenvoudig wereldkampioen sneuvelde vroeg in de kwalificatie, pakte weliswaar nog een aantal plekken in de race, maar reed op een plek waar hij normaal gesproken niet thuishoort. Het F1-weekend in Qatar was voor Hamilton en Ferrari er een om weer heel snel te vergeten.

Hamilton genoot ondanks slecht resultaat

Ondanks de povere twaalfde plaats, had Hamilton nog wel een beetje lol in Qatar. "Ik voel me goed. Ik heb een goede eerste ronde gereden en een paar plaatsen goedgemaakt. Ik had echt pech onder de safety car. Ik heb ervan genoten, zoveel als ik kon", aldus Hamilton tegenover Sky Sports.

Hamilton en Ferrari kennen een dramatisch eerste seizoen. De Brit - die Carlos Sainz begin dit seizoen verving - scoorde nog geen enkel podium met de Scuderia en het ziet er niet naar uit dat hij daar in de laatste race in Abu Dhabi, in aanmerking voor gaat komen.

Hamilton oppert veranderingen bij Ferrari

Ook Hamilton beseft dat het roer om moet bij Ferrari. "Het was absoluut het meest uitdagende jaar, zowel binnen als buiten de auto." De Brit wil dan ook veranderingen zien, wil hij met het Italiaanse team nog voor een achtste wereldtitel gaan. "Ik heb zoveel aantekeningen over dingen die we moeten verbeteren."

"De tijd zal leren of we daar iets aan gaan doen en of we vasthouden aan wat goed is en veranderen wat niet goed is. En daarvan zijn er genoeg. Er is werkelijk geen enkele reden waarom we die problemen niet zouden kunnen oplossen, als we ze maar in de praktijk zouden brengen. Ik heb goede hoop dat we vooruitgang boeken."