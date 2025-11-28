user icon
icon

Opvallende claim: "Hamilton en Ferrari kunnen dan succes boeken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallende claim: "Hamilton en Ferrari kunnen dan succes boeken"

Lewis Hamilton heeft het zwaar bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen, die met 104 polepositions, 105 zeges en meer dan 200 podiumplaatsen tot de meest succesvolle coureurs aller tijden behoort, staat in 2025 pas zesde in het kampioenschap. Teamgenoot Charles Leclerc heeft hem ondertussen al 74 punten om de oren gegeven. Het contrast met zijn status én zijn verwachtingen kon nauwelijks groter zijn. 

Lastige Ferrari dwingt extreme keuzes af

Volgens voormalig IndyCar-coureur en analist James Hinchcliffe begint het allemaal bij het materiaal. De SF-25 is simpelweg geen auto die Hamilton ligt. “Ferrari heeft dit jaar geen moment écht in de buurt van een overwinning gezeten”, stelt hij. Leclerc sleepte weliswaar zeven podiums binnen, maar zelfs dat kwam vaak met hangen en wurgen.

Meer over Ferrari Hamilton is er klaar mee en schrijft 2026 af

Hamilton is er klaar mee en schrijft 2026 af

24 nov
 FIA-stewards nemen besluit over mogelijke straf Leclerc

FIA-stewards nemen besluit over mogelijke straf Leclerc

21 nov

Eén uitzondering, Hongarije, had voor Ferrari een sprookje kunnen worden. Leclerc stond op een verrassende pole, reed lang aan de leiding, maar een mechanisch probleem maakte vroegtijdig een einde aan iedere vorm van hoop. Hoe competitief Ferrari écht was, zullen we nooit weten.

Omdat de basisauto tekortschiet, gaat Ferrari steeds extremere afstellingen proberen om nog ergens tijd te vinden. Volgens Hinchcliffe het logische gevolg van een structureel probleem: “Je gaat op zoek naar honderdsten of duizendsten, maar de auto wordt daardoor vaak bijna onbestuurbaar.”
En Hamilton? Die krijgt daar nauwelijks iets voor terug. Zelfs een discomfort-setup levert niet genoeg pace op om mee te doen voor de knikkers. Voor een coureur die bijna twee decennia gewend is om altijd vooraan te strijden, is dat een mentale dreun.

Cultuurshock in Maranello

Maar het probleem zit dieper dan puur prestaties. Hamilton is niet alleen van team veranderd, maar ook van wereld. Na bijna twintig jaar bij Britse teams belandde hij in het hart van Italië — het enige topteam dat volledig buiten het VK opereert.

Ferrari-baas Fred Vasseur gaf al toe dat de integratie veel langer duurt dan vooraf gedacht. Hamilton zelf bevestigde dat. Geen verrassing, zegt Hinchcliffe: “Ik heb teams gehad die op tien blokken afstand lagen en zelfs dan voelde de cultuur compleet anders.”

Het gaat niet om procedures — daar wen je aan, zegt Hinchcliffe — maar om de non-verbale hints, de manier waarop engineers communiceren, wanneer een coureur moet pushen of juist moet meebuigen, hoe een groep binnen de pitmuur reageert op foutjes of op succes. “Dat leer je alleen in échte racesituaties”, aldus de Canadees.

Hamilton weet wat hij nodig heeft om optimaal te presteren. Ferrari heeft al decennialang een eigen manier van werken. Als die twee werelden botsen, ontstaat er frictie. En die is voelbaar.

2026 als kans op een totale reset

Toch ziet Hinchcliffe ook een lichtpunt. Het seizoen 2026, waarin de Formule 1 volledig overstapt op nieuwe regels, biedt een unieke kans voor zowel Hamilton als Ferrari. “Het is hét moment om opnieuw te beginnen,” stelt hij.

Hamilton krijgt invloed op het ontwerp van de nieuwe auto, iets waar hij tot nu toe nog geen stempel op kon drukken. Maar hij moet die kans ook gebruiken om stap voor stap zijn werkwijze in de Ferrari-cultuur te laten indalen — zonder de indruk te wekken dat hij het systeem wil omgooien.
Te agressief veranderen werkt averechts. Te voorzichtig blijven betekent dat hij nooit krijgt wat hij nodig heeft.

Wat als het klikt?

De grote vraag blijft: bouwt Ferrari eindelijk weer een auto waarmee het team vooraan meevecht? En vindt Hamilton de chemie die hij bij Mercedes wél had?

Als beide puzzelstukken in elkaar vallen, dan kan het avontuur tussen Hamilton en Ferrari alsnog een succesverhaal worden. En mocht dat gebeuren, schrijft Hinchcliffe, “dan zouden beide partijen daar zóveel plezier aan beleven.”

919

Posts: 3.850

Nee... Gaat hem niet worden...

  • 1
  • 28 nov 2025 - 14:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.850

    Nee... Gaat hem niet worden...

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 14:37

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.529
  • Podiums 132
  • Grand Prix 230
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar