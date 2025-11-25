Nog even en dan gaan Red Bull Racing en Honda uit elkaar. Max Verstappen zal dan vanaf het Formule 1-seizoen in 2026 rijden met een Ford-motor. De Nederlander - die heel wat successen boekte met een Honda achterin zijn auto - houdt warme gevoelens over aan het Japanse merk.

Honda volgde in 2019 Renault op als motorleverancier van Red Bull. Vanaf dat moment vond de Oostenrijkse renstal de weg omhoog en kon het zich echt meten met Mercedes en Ferrari. Uiteindelijk leverde de samenwerking Verstappen maar liefst vier wereldtitels op, waardoor de Nederlander altijd lovend zal zijn over het Japanse motormerk.

Verstappen kiest favoriete momenten met Honda

Nadat Verstappen de Grand Prix van Las Vegas op knappe wijze wist te winnen, schoof hij met Lando Norris en George Russell aan op de persconferentie. Daar kreeg hij de vraag over zijn favoriete momenten met Honda. "Ik denk dat ons eerste podium samen – dat was een heel grote mijlpaal", antwoordde hij daarop. "Iedereen was, denk ik, erg emotioneel. Eerste wereldtitel, want dat is altijd heel speciaal, en ook voor Honda om na de aanvankelijke problemen met de motor vervolgens zo'n krachtige motor te leveren, zo sterk en betrouwbaar – ik denk dat dat heel indrukwekkend was."

"En eerlijk gezegd, het is gewoon fantastisch geweest om met ze samen te werken. Ik mag iedereen echt heel erg graag. Ze hebben hun eigen manier en mentaliteit hoe ze werken, en dat vind ik erg leuk. En ze zijn altijd super respectvol geweest. Dus ik zal de jaren dat we hebben samengewerkt altijd onthouden", voegde Verstappen daaraan toe.

Verstappen en Red Bull gaan met Ford rijden

Verstappen en Red Bull grepen uiteindelijk vier rijder- en twee constructeurstitels. Met een Honda-motor achterin, pakte de Nederlander maar liefst 64 Grand Prix-overwinningen.

Aankomend seizoen zal Verstappen een Ford-motor achterin zijn Red Bull-bolide krijgen. Dan zullen alle F1-reglementen op de schop gaan, waardoor de teams zullen aantreden met een nieuwe motor, aerodynamica en chassis.