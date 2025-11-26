Lando Norris’ moeizame openingsmeters in de Grand Prix van Las Vegas blijven de gemoederen bezighouden. De McLaren-coureur vertrok van pole position, maar moest na een rommelige start Max Verstappen en George Russell voor zich dulden. Volgens F1-analist Peter Windsor kwam Norris niet lekker uit de verf bij de start.

In Las Vegas ging het mis voor Norris bij de start: een zwakkere launch, een iets te optimistische beweging richting Verstappen én een reflex die uitmondde in een rommelige eerste bocht. Vooral op een stratencircuit – waar één stap naast de ideale lijn meteen grip kost – werkte zijn scherpe beweging naar links direct tegen hem. Vanuit een ijzersterke uitgangspositie verloor hij zo razendsnel de controle over het moment.

Windsor kritisch op Norris

Windsor maakt korte metten met de theorie dat Norris problemen zou hebben gehad met multitasken. De kern lag volgens hem elders. “Het verschil tussen de burnouts van Max en Lando had echt niets te maken met multitasking,” legt hij uit op het YouTube-kanaal van Cameron Cc. “Dat draait volledig om informatie van de engineers over de bandentemperaturen. Als Lando te weinig burnouts heeft gedaan, dan is dat eerder een misser van de pitmuur dan van hem.” Zijn startproblemen kwamen volgens Windsor dus níet door mentale druk of overbelasting.

De grootste fout zag hij echter niet in het moment van wegrijden, maar in de onmiddellijke reactie daarna. “Hij was al trager dan Max, maar gooide de auto meteen fel naar links – precies het stuk dat vol ligt met vuil,” aldus Windsor. “Daarmee maakte hij het zichzelf alleen maar moeilijker. Max hoefde alleen zijn eigen lijn aan te houden. Toen dacht ik wel even: Lando, dit kun je zoveel beter.”

'Bij Lando raakte alles ontregeld'

Windsor benadrukt dat een mindere start nog geen catastrofe hoeft te zijn, zolang een coureur daarna kalm blijft en strategisch denkt. “Zelfs als Max binnendoor duikt, hou je je banden schoon en verlies je nauwelijks meters. Dan heb je na twee ronden gewoon DRS,” zegt hij. “Maar bij Lando raakte alles ontregeld. Hij kwam achter Russell terecht, verloor grip en kwam nooit meer in zijn ritme.” Volgens Windsor probeerde Norris te veel in één klap te herstellen, waardoor zijn hele openingsfase verwaterde.

Daarnaast verwijt hij Norris ook een verkeerd leesmoment in de eerste bocht. “Geen Lewis, geen Michael en zelfs geen Max zou die bocht op die lijn én met die snelheid pakken,” stelt Windsor. “Zodra je ziet dat Max naar binnen duikt, moet jij hetzelfde doen. Je moet de lijn terugvinden – en dat liet Lando liggen.”

Drama voor Norris en McLaren

Tot slot wijst Windsor nog naar het enorme vertrouwen dat Norris heeft in de MCL39. “Het is een fantastisch uitgebalanceerde wagen,” zegt hij. “Hij is ermee gewend geraakt dat hij bijna alles nog kan corrigeren. Kijk maar naar zijn pole-ronde op inters: de hoeken waarmee hij die kerbs aanviel waren extreem. Maar bij de start leek hij opnieuw te denken dat hij alles wel zou kunnen opvangen.”

De Grand Prix van Las Vegas liep voor McLaren uiteindelijk uit op een drama. Na afloop van de race werd de plank onder de auto van zowel Norris als teamgenoot Oscar Piastri, te dun bevonden. Uiteindelijk besloot de FIA om beide auto's te diskwalificeren.