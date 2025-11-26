user icon
Norris gefileerd na GP Las Vegas: "kom op man Lando!"

Norris gefileerd na GP Las Vegas: "kom op man Lando!"

Lando Norris’ moeizame openingsmeters in de Grand Prix van Las Vegas blijven de gemoederen bezighouden. De McLaren-coureur vertrok van pole position, maar moest na een rommelige start Max Verstappen en George Russell voor zich dulden. Volgens F1-analist Peter Windsor kwam Norris niet lekker uit de verf bij de start.

In Las Vegas ging het mis voor Norris bij de start: een zwakkere launch, een iets te optimistische beweging richting Verstappen én een reflex die uitmondde in een rommelige eerste bocht. Vooral op een stratencircuit – waar één stap naast de ideale lijn meteen grip kost – werkte zijn scherpe beweging naar links direct tegen hem. Vanuit een ijzersterke uitgangspositie verloor hij zo razendsnel de controle over het moment.

Windsor kritisch op Norris

Windsor maakt korte metten met de theorie dat Norris problemen zou hebben gehad met multitasken. De kern lag volgens hem elders. “Het verschil tussen de burnouts van Max en Lando had echt niets te maken met multitasking,” legt hij uit op het YouTube-kanaal van Cameron Cc. “Dat draait volledig om informatie van de engineers over de bandentemperaturen. Als Lando te weinig burnouts heeft gedaan, dan is dat eerder een misser van de pitmuur dan van hem.” Zijn startproblemen kwamen volgens Windsor dus níet door mentale druk of overbelasting.

De grootste fout zag hij echter niet in het moment van wegrijden, maar in de onmiddellijke reactie daarna. “Hij was al trager dan Max, maar gooide de auto meteen fel naar links – precies het stuk dat vol ligt met vuil,” aldus Windsor. Daarmee maakte hij het zichzelf alleen maar moeilijker. Max hoefde alleen zijn eigen lijn aan te houden. Toen dacht ik wel even: Lando, dit kun je zoveel beter.”

'Bij Lando raakte alles ontregeld'

Windsor benadrukt dat een mindere start nog geen catastrofe hoeft te zijn, zolang een coureur daarna kalm blijft en strategisch denkt. Zelfs als Max binnendoor duikt, hou je je banden schoon en verlies je nauwelijks meters. Dan heb je na twee ronden gewoon DRS,” zegt hij. Maar bij Lando raakte alles ontregeld. Hij kwam achter Russell terecht, verloor grip en kwam nooit meer in zijn ritme.” Volgens Windsor probeerde Norris te veel in één klap te herstellen, waardoor zijn hele openingsfase verwaterde.

Daarnaast verwijt hij Norris ook een verkeerd leesmoment in de eerste bocht. Geen Lewis, geen Michael en zelfs geen Max zou die bocht op die lijn én met die snelheid pakken,” stelt Windsor. “Zodra je ziet dat Max naar binnen duikt, moet jij hetzelfde doen. Je moet de lijn terugvinden – en dat liet Lando liggen.”

Drama voor Norris en McLaren

Tot slot wijst Windsor nog naar het enorme vertrouwen dat Norris heeft in de MCL39. “Het is een fantastisch uitgebalanceerde wagen,” zegt hij. “Hij is ermee gewend geraakt dat hij bijna alles nog kan corrigeren. Kijk maar naar zijn pole-ronde op inters: de hoeken waarmee hij die kerbs aanviel waren extreem. Maar bij de start leek hij opnieuw te denken dat hij alles wel zou kunnen opvangen.”

De Grand Prix van Las Vegas liep voor McLaren uiteindelijk uit op een drama. Na afloop van de race werd de plank onder de auto van zowel Norris als teamgenoot Oscar Piastri, te dun bevonden. Uiteindelijk besloot de FIA om beide auto's te diskwalificeren.

Damon Hill

Posts: 19.501

Norris maakte een fout bij de start ja... maar de lading kritiek die hij krijgt is wel heel erg overdreven. In principe pakte hij gewoon een sloot punten die voldoende waren om met 2 races (en 1 sprintrace) te gaan een gigantische voorsprong op Max te behouden... precies wat hij moest doen. Dat McLaren uiteindelijk gesjoemeld heeft en uit de uitslag wordt geschrapt, dat is iets waar Norris helemaal niets aan kan doen.

  • 7
  26 nov 2025 - 09:31
Reacties (6)

  Damon Hill

    Posts: 19.500

    Norris maakte een fout bij de start ja... maar de lading kritiek die hij krijgt is wel heel erg overdreven. In principe pakte hij gewoon een sloot punten die voldoende waren om met 2 races (en 1 sprintrace) te gaan een gigantische voorsprong op Max te behouden... precies wat hij moest doen. Dat McLaren uiteindelijk gesjoemeld heeft en uit de uitslag wordt geschrapt, dat is iets waar Norris helemaal niets aan kan doen.

    • + 7
    26 nov 2025 - 09:31
    shakedown

      Posts: 1.510

      Opzich is de kritiek niet eens zo bijzonder veel. Het is alleen dat er nogal wat mensen zijn aan wie een mening gevraagd wordt. En dan wordt degelijk 1 of 2 daarvan op een site gegooid en dan lijkt het alsof er een hele sloot kritiek blijft komen. Dit zijn allemaal reacties vanuit een wekelijkse podcast of reacties direct na de race. En dan lekker uitgesmeerd over een hele week.

      • + 1
      26 nov 2025 - 10:07
    Regenrace

      Posts: 2.150

      Lijkt me ook. Als je het verhaal van Windsor leest lijkt het alsof Norris wel 16 fouten heeft gemaakt. Maar het was er maar 1 en daarna heeft ie geoptimaliseerd. Hij ligt nog steeds op wereldtitelkoers, ondanks blunders van zijn team en is het nog steeds Verstappen die zich geen enkele fout kan veroorloven.

      • + 0
      26 nov 2025 - 10:29
  Brummbär

    Posts: 681

    Norris had ook niet veel eerder kunnen remmen nadat hij hem er voor donderde, want dan had hij Max een Ralfje laten doen. En had hij het gat niet dicht gegooit was max er ook naast gedoken en voorbij gegaan. Hij was gewoon niet goed genoeg weg. Het was op zich allemaal prima. Netjes 2de geworden. vond Russel en zijn lekkere agresieve "we gaan weer eens weer even lekker in verkeer pitten en een onmogelijk undercut proberen" tactiek, een grotere deceptie. Russel had gewoon kunnen winnen. Die auto was denk ik de snelste zondag. Gewoon slecht gemanaged. Als je hoort hoeveel instructies Max/Norris kregen om te managen.

    • + 2
    26 nov 2025 - 10:29
    Brummbär

      Posts: 681

      Dit was een reactie op bovenstaande

      • + 0
      26 nov 2025 - 10:29
  Snelrondje

    Posts: 8.902

    Peter moet maar even met Der Ralf in gesprek. Want die beweerde dat Lando in Vegas topvorm had.

    • + 0
    26 nov 2025 - 10:43

