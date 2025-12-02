Max Verstappen kan deze week geschiedenis schrijven in de Formule 1. De Nederlander kan aankomend weekend voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen worden, mits hij een beetje geluk heeft. Verstappen zelf lijkt zich in ieder geval weinig zorgen te maken.

Verstappen won - tot zijn eigen grote verrassing - de Grand Prix van Qatar. De Nederlander profiteerde samen met Red Bull Racing van strategisch geblunder van McLaren. Verstappen is nu voorbij aan Oscar Piastri in het WK, en staat nog maar slechts 12 punten achter op Lando Norris. Reden genoeg dus voor de 28-jarige om nog stiekem te dromen van een vijfde wereldtitel.

Verstappen staat er anders in dan in 2021

Voor de tweede keer in zijn carrière, reist Verstappen af naar Abu Dhabi om het wereldkampioenschap te beslissen. Een keer overkwam hem dat eerder, toen hij na een zinderende strijd met Lewis Hamilton, zijn eerste wereldtitel pakte. Van die spanning heeft Verstappen na vier wereldtitels geen last meer na eigen zeggen.

"Ik ben nu veel relaxter", aldus Verstappen op de persconferentie na de race in Qatar. "Ik weet dat ik 12 punten achter sta. Ik ga er met alleen maar positieve energie in. Ik doe mijn best. Maar tegelijkertijd, als ik niet win, weet ik nog steeds dat ik een geweldig seizoen heb gehad. Dus het maakt niet echt uit. Het haalt een hoop druk weg."

'We zien wel hoe het gaat in Abu Dhabi'

Verstappen denkt niet eens aan de wereldtitel, zo geeft hij zelf aan. De regerend wereldkampioen in de F1 ziet Abu Dhabi gewoon een race als alle anderen. Verstappen is namelijk ook afhankelijk van wat de McLarens gaan doen tijdens de finale.

"Ik ben er gewoon en heb het naar mijn zin, net als vandaag. Ik begon vandaag ook met: "We zien wel hoe het gaat." Ik weet dat ik, als ik in de auto zit, altijd probeer er alles uit te halen wat erin zit. En dat is wat ik in Abu Dhabi ga proberen te doen, maar tegelijkertijd weet ik ook dat we waarschijnlijk moeten vertrouwen op een aantal externe factoren om het te proberen. Maar een race als vandaag laat zien dat als je denkt dat het saai en rechttoe rechtaan zal zijn, dat het dat niet is. Dus ik hoop dat Abu Dhabi vergelijkbaar zal zijn", zo sloot Verstappen af.