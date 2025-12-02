user icon
Verstappen vol vertrouwen naar Abu Dhabi: "Ben veel relaxter"

Verstappen vol vertrouwen naar Abu Dhabi: "Ben veel relaxter"

Max Verstappen kan deze week geschiedenis schrijven in de Formule 1. De Nederlander kan aankomend weekend voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen worden, mits hij een beetje geluk heeft. Verstappen zelf lijkt zich in ieder geval weinig zorgen te maken.

Verstappen won - tot zijn eigen grote verrassing - de Grand Prix van Qatar. De Nederlander profiteerde samen met Red Bull Racing van strategisch geblunder van McLaren. Verstappen is nu voorbij aan Oscar Piastri in het WK, en staat nog maar slechts 12 punten achter op Lando Norris. Reden genoeg dus voor de 28-jarige om nog stiekem te dromen van een vijfde wereldtitel. 

Verstappen staat er anders in dan in 2021 

Voor de tweede keer in zijn carrière, reist Verstappen af naar Abu Dhabi om het wereldkampioenschap te beslissen. Een keer overkwam hem dat eerder, toen hij na een zinderende strijd met Lewis Hamilton, zijn eerste wereldtitel pakte. Van die spanning heeft Verstappen na vier wereldtitels geen last meer na eigen zeggen. 

"Ik ben nu veel relaxter", aldus Verstappen op de persconferentie na de race in Qatar. "Ik weet dat ik 12 punten achter sta. Ik ga er met alleen maar positieve energie in. Ik doe mijn best. Maar tegelijkertijd, als ik niet win, weet ik nog steeds dat ik een geweldig seizoen heb gehad. Dus het maakt niet echt uit. Het haalt een hoop druk weg." 

'We zien wel hoe het gaat in Abu Dhabi' 

Verstappen denkt niet eens aan de wereldtitel, zo geeft hij zelf aan. De regerend wereldkampioen in de F1 ziet Abu Dhabi gewoon een race als alle anderen. Verstappen is namelijk ook afhankelijk van wat de McLarens gaan doen tijdens de finale. 

"Ik ben er gewoon en heb het naar mijn zin, net als vandaag. Ik begon vandaag ook met: "We zien wel hoe het gaat." Ik weet dat ik, als ik in de auto zit, altijd probeer er alles uit te halen wat erin zit. En dat is wat ik in Abu Dhabi ga proberen te doen, maar tegelijkertijd weet ik ook dat we waarschijnlijk moeten vertrouwen op een aantal externe factoren om het te proberen. Maar een race als vandaag laat zien dat als je denkt dat het saai en rechttoe rechtaan zal zijn, dat het dat niet is. Dus ik hoop dat Abu Dhabi vergelijkbaar zal zijn", zo sloot Verstappen af. 

Remco_F1

Posts: 3.272

Eerlijk is eerlijk, Max heeft nog wondertje nodig in Abu Dhabi. Mclaren zit op 4 motoren dit jaar en Max heeft zijn 5e. Ergens hoop ik dat die motor van Mclaren problemen gaat geven, dan is het WK zo goed als binnen. Norris was op deze baan vorig jaar oppermachtig, hij zal wat fouten maken onder

  • 3
  • 2 dec 2025 - 08:39
Reacties (20)

  • LEPPIE

    Posts: 121

    Dan ga ik er ook maar relax in.........Succes Max. Je kan niet meer doen dan je best!

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 08:00
    • Larry Perkins

      Posts: 61.818

      Max kan meer dan 120% zijn best doen, als enige!

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 08:10
    • Remco_F1

      Posts: 3.272

      Eerlijk is eerlijk, Max heeft nog wondertje nodig in Abu Dhabi. Mclaren zit op 4 motoren dit jaar en Max heeft zijn 5e. Ergens hoop ik dat die motor van Mclaren problemen gaat geven, dan is het WK zo goed als binnen. Norris was op deze baan vorig jaar oppermachtig, hij zal wat fouten maken onder druk maar bij een clean race kan hij makkelijk theoretisch gezien op het podium komen.,

      • + 3
      • 2 dec 2025 - 08:39
    • nr 76

      Posts: 7.257

      Remco, die 5e motor hebben ze er weer uit gehaald, toch? In Quatar zijn ze gewisseld naar een oudere pu.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 09:27
    • Remco_F1

      Posts: 3.272

      @nr76

      Bron: GP33
      Red Bull besloot vlak voor de start van de race alle essentiële PU-componenten (ICE, turbo, MGU-H, MGU-K, uitlaat, etc.) van Verstappens auto te vervangen door een reeds gebruikte set uit hun pool — dus niet nieuw

      Vermoedelijke redenen: betrouwbaarheid

      Volgens journalisten en insiders werd de wissel gedaan “uit voorzorg” — vermoedelijk nadat telemetrie of data vooraf wezen op mogelijke problemen of onbetrouwbaarheid van de eerder gebruikte (nu oude) PU.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:08
    • Remco_F1

      Posts: 3.272

      Of ik heb er overheen gelezen maar volgens mij heeft dat niet op deze site gestaan.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:10
    • dumdumdum

      Posts: 2.731

      Ik denk dat RedBull dit gedaan heeft om de motor te sparen voor de laatste race. En ik hoop dat Honda een extremere afstelling heeft gevonden voor een paar kw extra. Voor wat betreft de dominantie van McLaren in Abu Dhabi 2024, dat was vorig jaar. Elke voorspelling die gedaan is, klopte niet. Monza was een McLaren circuit, Baku was een McLaren circuit, Mexico is een Max circuit. Alle 3 klopte niet. De kaarten zijn gewoon anders geschut dit jaar.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 10:33
    • Remco_F1

      Posts: 3.272

      @dumdumdum

      Dat zou zo maar kunnen inderdaad. Het blijft speculeren waarom Red Bull de motor heeft vervangen naar de oude, zij zullen nooit open kaart spelen hierin.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:44
  • shakedown

    Posts: 1.520

    Zolang Norris gewoon het podium haalt is er niets aan de hand. En zo moeilijk moet dat niet zijn met de McLaren. Norris heeft, in principe, het kampioenschap gewoon binnen.


    Dat Verstappen überhaupt nog kans maakt is gewoon een enorme flater van Norris...

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 08:48
    • Lulham

      Posts: 622

      En van McLaren.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 08:52
    • shakedown

      Posts: 1.520

      Nee, vooral Norris. Hij maakt de fouten achter het stuur. Hij is de rijder en het team moet zijn aanwijzingen opvolgen. Hij hoort te bepalen. Bij roept wat hij wil als strategie. Norris hoort de broek aan te hebben zodra hij achter het stuur zit en de baan op is.
      Daarbuiten moet McLaren alles doen.

      Maar als Norris gewoon normaal had gepresteerd en waar had gemaakt wat deze auto kan, was hij al lang en breed kampioen geweest.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 09:26
    • nr 76

      Posts: 7.257

      Norris aan Will Joseph in Las Vegas:
      "Zal ik in de DRS van Russell blijven, of zal ik hem inhalen?"

      Dit is werkelijk de eerste F1 coureur die ik zoiets heb horen vragen!

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 09:31
    • Mr Marly

      Posts: 7.919

      Shakedown, Norris heeft die overcapaciteit niet, ik vind hem een type coureur waartegen gezegd moet worden wat er moet gebeuren. Teveel keuze (strategische beslissingen) geeft hem stress.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:19
  • Joeppp

    Posts: 8.130

    Abu Dhabi heeft vaak toneel gestaan door een verrassend einde. De laatste race van dit jaar doet denken aan 2010, Alonso moest vierde worden om de titel te pakken. Door een foutje van Ferrari kwam hij achter Petrov terecht en kwam er niet meer voorbij. Weg titel, weg droom. Dan 2021, die race zal iedereen zijn leven bijstaan die hem gezien heeft. Ik geloof Max dat hij nu relaxerder is dan in 2021 omdat de spanning niet hoger kon zijn dan toen. 2021 was bijna elke race een man tot man gevecht. Nu is het toch meer een comedy wat Mclaren laat zien en het zou voor Mclaren schandalig zijn als Norris de titel niet pakt. Max doet zijn Max dingen en het is gewoon naar hem toe gekomen de tweede helft van het seizoen. Als hij dit jaar de titel pakt zal die heel anders voelen dan 2021 want tijdens het sinterklaasweekend kan hij alleen door cadeautjes van Mclaren kampioen worden, maarja Mclaren is dit jaar heel gul geweest.

    • + 2
    • 2 dec 2025 - 08:51
    • Remco_F1

      Posts: 3.272

      Kunnen wel concluderen dat inhalen op deze baan erg lastig is, dus pole position is key hier. Kwalificatie is nog nooit zo spannend geweest.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 09:07
  • Lulham

    Posts: 622

    Na 70 overwinningen en 4 titels hoeft hij niets meer te bewijzen. Lijkt me inderdaad relaxt. Laat de anderen de druk maar voelen.

    • + 2
    • 2 dec 2025 - 08:53
  • Pietje Bell

    Posts: 32.174

    Zoals ik gisteren al schreef kan Jos er helaas niet bij zijn, want die zit met Renaud
    in Kenia en vandaag gaan ze voor het eerst testen daar.

    i.imgur.com/14DyPxo.png

    i.imgur.com/tc8F9XP.png

    • + 1
    • 2 dec 2025 - 09:31
  • OrangeArrows

    Posts: 3.313

    Mentaal is Max ijzersterk. Druk ligt volledig bij Norris en Mclaren. Norris heeft alles te verliezen.

    • + 2
    • 2 dec 2025 - 09:38
  • Dale U

    Posts: 1.786

    Kimi mag als "wieder gutmachung" van afgelopen zondag, wel een SC veroorzaken, komende zondag, 4 rondjes voor einde wedstrijd, wat Norris van het podium houdt.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 10:26
    • Padde1971

      Posts: 118

      Eigenlijk had Hadjar met z'n lekke band twee ronden voor het eind ook z'n auto op een lullige plek langs het circuit moeten zetten.

      Dan was er ook een (V)SC gekomen en had Norris niet meer voorbij gekund aan Antonelli. Dan moest hij komend weekend een tweede plaats halen in plaats van een derde. Voorop gesteld dat Max wint, want dat is ook nog geen gegeven.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:51

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

