George Russell kende een sterke sprintrace in Qatar. De Brit worstelde enorm in de slotfase, maar slaagde er uiteindelijk in om zijn Mercedes op de tweede plek te zetten. Na afloop oogde Russell dan ook tevreden en had hij lovende woorden voor het circuit in Qatar.

De sprintrace in Qatar bood weinig spektakel. Op de start na en een glijdende Charles Leclerc, gebeurde er weinig spectaculair. Oscar Piastri won ongenaakbaar de sprint met Russell in zijn kielzog, die na afloop dan ook tevredenheid uitstraalde.

Russell straalt na P2 in sprintrace

Na afloop droop het zweet en tevredenheid van het gezicht van Russell af. De Brit erkende daarbij wel dat hij het zwaar had. "Ja, het was een goede race. Het is fijn om P2 te behalen. We weten natuurlijk dat deze jongens erg snel zijn, maar die laatste twee ronden waren een echte strijd", zo vertelde hij na afloop.

"Dit circuit is zo snel. Het is een van de leukste circuits om op te rijden, maar het is natuurlijk ook erg zwaar voor de banden en de auto's. Dus ja, ik ben blij dat ik het heb gehaald", voegde hij daar vol bewondering aan toe.

Russell geniet van bochtig Qatar

De omstandigheden in Qatar zijn allesbehalve ideaal. Door de enorme hitte en de vele bochten, worden de F1-coureurs tot het uiterste getart. Russell lijkt daar schijnbaar van te genieten. "Ja, ik probeerde zoveel mogelijk uit te rusten, om eerlijk te zijn, het is behoorlijk zwaar. Ik weet niet wat de G-kracht is, het is ongeveer 5G, het voelt als een eeuwigheid, Rambo's triple ride, maar het is echt gaaf. Zo zou het eigenlijk overal moeten zijn. En ja, ik ben blij dat we de kans hebben gekregen om hier te racen."