user icon
icon

Russell geniet van Qatar: "Een van de leukste om te rijden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell geniet van Qatar: "Een van de leukste om te rijden"

George Russell kende een sterke sprintrace in Qatar. De Brit worstelde enorm in de slotfase, maar slaagde er uiteindelijk in om zijn Mercedes op de tweede plek te zetten. Na afloop oogde Russell dan ook tevreden en had hij lovende woorden voor het circuit in Qatar. 

De sprintrace in Qatar bood weinig spektakel. Op de start na en een glijdende Charles Leclerc, gebeurde er weinig spectaculair. Oscar Piastri won ongenaakbaar de sprint met Russell in zijn kielzog, die na afloop dan ook tevredenheid uitstraalde. 

Meer over George Russell Mercedes moet vrezen voor megastraf na blunder in kwalificatie

Mercedes moet vrezen voor megastraf na blunder in kwalificatie

22 nov
 Russell hekelt FIA-stewards na straf voor Hamilton

Russell hekelt FIA-stewards na straf voor Hamilton

26 nov

Russell straalt na P2 in sprintrace 

Na afloop droop het zweet en tevredenheid van het gezicht van Russell af. De Brit erkende daarbij wel dat hij het zwaar had. "Ja, het was een goede race. Het is fijn om P2 te behalen. We weten natuurlijk dat deze jongens erg snel zijn, maar die laatste twee ronden waren een echte strijd", zo vertelde hij na afloop. 

"Dit circuit is zo snel. Het is een van de leukste circuits om op te rijden, maar het is natuurlijk ook erg zwaar voor de banden en de auto's. Dus ja, ik ben blij dat ik het heb gehaald", voegde hij daar vol bewondering aan toe. 

Russell geniet van bochtig Qatar 

De omstandigheden in Qatar zijn allesbehalve ideaal. Door de enorme hitte en de vele bochten, worden de F1-coureurs tot het uiterste getart. Russell lijkt daar schijnbaar van te genieten. "Ja, ik probeerde zoveel mogelijk uit te rusten, om eerlijk te zijn, het is behoorlijk zwaar. Ik weet niet wat de G-kracht is, het is ongeveer 5G, het voelt als een eeuwigheid, Rambo's triple ride, maar het is echt gaaf. Zo zou het eigenlijk overal moeten zijn. En ja, ik ben blij dat we de kans hebben gekregen om hier te racen." 

 

 

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.906

Ik denk dat het voor de rijders idd 'n mooie baan is om te racen.

"Om te kijken is het alleen 'n mooie baan als Max wint".....aldus de horde.

  • 9
  • 29 nov 2025 - 16:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Qatar 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.906

    Ik denk dat het voor de rijders idd 'n mooie baan is om te racen.

    "Om te kijken is het alleen 'n mooie baan als Max wint".....aldus de horde.

    • + 9
    • 29 nov 2025 - 16:04
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.995

      Ze zijn knap rustig.

      • + 6
      • 29 nov 2025 - 16:07
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 629

      @Ouw

      ""Om te kijken is het alleen 'n mooie baan als Max wint".....aldus de horde."

      Te pas en te onpas andere forumleden 'dom' noemen, en zelf met de hersencapaciteit van een gemankeerde garnaal dit soort onzin posten... 🤣

      • + 7
      • 29 nov 2025 - 16:12
    • jd2000

      Posts: 7.463

      Het zal wel leeftijd zijn. Het begint toch zielige vormen aan te nemen dat gefixeer op Max. Of je nou voor Max bent of een andere rijder maakt niet uit. Is geen enkele reden om daar denigrerend over te doen. Er waren tijden dat je een grappig forumlid was, ondertussen ben je een humorloze trol geworden.

      • + 4
      • 29 nov 2025 - 16:25
    • Golf-GTI

      Posts: 1.615

      Ga je zo l*llen als je je eigen jus de pis drinkt?

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 16:29
    • Robin

      Posts: 2.950

      Die JD2000…. Gaat er iedere keer weer volgas bloedserieus op in 🤣🤣

      • + 4
      • 29 nov 2025 - 17:39
    • Robin

      Posts: 2.950

      @glasvezel, het verschil is dat ouw echt niet dom is en dit heel bewust doet snap dat nou eens….
      Het feit dat jij het samen met anderen serieus opvat is des te grappiger.
      Zou hij over bepaalde leden toch gelijk hebben?

      • + 4
      • 29 nov 2025 - 17:41
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.906

      En ze hebben het nog steeds niet in de gaten Robin.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:47
  • schwantz34

    Posts: 41.462

    Het zal door al die bochten (met al die irritante grindbakjes die alleen maar voor ellende zorgen) voor de coureurs vast leuk zijn om hier te rijden, maar voor de fans is het niet om aan te gluren deze oersaaie races gevende rukbaan!

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 16:05
    • NicoS

      Posts: 19.737

      In de hoofdrace kun je strategisch nog iets doen, met een sprint weet je dat het een lastig verhaal wordt.
      Zeker met zo’n korte DRS zone is inhalen alleen mogelijk met een significant snelheidsverschil.
      Iedereen rijdt op dezelfde banden, dan weet je dat er eigenlijk alleen bij de start iets mogelijk is, voor de rest is het uitrijden.
      Dat het een leuke baan is om op te rijden geloof ik wel, er zijn wel uitdagingen in dit circuit.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 16:56
    • Patrace

      Posts: 6.366

      Ja, het is een waardeloos circuit. Het mag dan hard gaan, maar het is gewoon een optocht. In de hoofdrace morgen verwacht ik weinig anders, hoewel de beperking qua banden mogelijk strategisch nog wat impact gaat hebben. Verder blijkt inhalen vrijwel onmogelijk. Dan zie ik nog liever Monaco, dan heb je tenminste mooie plaatjes en een vangrail echt dichtbij.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:44
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.036

    George heeft de rol van Hamilton overgenomen. Alleen bij Hamilton had elke circuit het beste publiek en volgens Russell is overal het beste circuit.

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 16:09
  • De Vogel is Geland

    Posts: 654

    Waardeloos circuit

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 17:46

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.007
  • Podiums 24
  • Grand Prix 150
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar