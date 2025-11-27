Max Verstappen heeft korte metten gemaakt met het idee dat Oscar Piastri als tweede viool zou moeten fungeren bij McLaren. De Australiër hing boven het hoofd dat hij - in het belang van de wereldtitel van Lando Norris - als dienende coureur moest rijden. Inmiddels heeft Piastri dat geweigerd en ook Verstappen heeft zijn mening daarover gegeven.

De titelstrijd in de Formule 1 is bijna op het kookpunt gekomen. Even leek het erop dat of Norris of Piastri wereldkampioen zou gaan worden, maar Verstappen is tot nog maar 24 punten genaderd. McLaren zou daarom naar verluidt Piastri willen opofferen, maar de 24-jarige zou daarvoor bedankt hebben, aangezien hij zelf ook nog de F1-titel kan pakken.

Verstappen maakt korte metten met McLaren-theorie

Verstappen heeft laten weten dat het hem niet verkeerd uitkomt dat ook Piastri het gevecht met Norris aan wil gaan. "Het is perfect", zo zei hij geciteerd door Sky Sports. "Ik denk dat je het niet beter kunt doen dan ze ook te laten racen, want waarom zou je dan nu ineens zeggen dat Oscar niet meer mag racen?, voegde de viervoudig wereldkampioen daaraan toe.

De Nederlander weet wel wat hij gezegd zou hebben. "Ik bedoel, als dat tegen mij gezegd was, was ik niet komen opdagen. Ik had dan gezegd: 'Fuck off!'. Als je een echte winnaar en een echte racer bent, als coureur, dan ga je ervoor - zelfs als je achter staat. Ik bedoel, wat heeft het anders voor zin om te komen opdagen?", aldus een keiharde Verstappen.

Verstappen's ervaring kan helpen in titelstrijd

Momenteel leidt Norris het WK met Verstappen en Piastri erachter, beide op 24 punten achterstand. De Nederlander hoopt in ieder geval tot de laatste ronde te kunnen vechten met de McLarens. "Ik weet dat ik qua punten gelijk sta met Oscar. Er moet nog veel goed gaan, maar ik denk dat het zo moet zijn, dat ze vrij zijn om te racen. En hopelijk kunnen we er een mooie strijd van maken tot het einde."

In ieder geval weet Verstappen - in tegenstelling tot Norris en Piastri - hoe het is om voor wereldtitels te vechten. Daar waar de Nederlander er al vier heeft, wachten de McLaren-coureurs nog altijd op hun eerste kampioenschap. "Ik doe het gewoon op mijn manier, maar het helpt een beetje. Als ik naar mezelf kijk in 2021 en bijvoorbeeld nu, dan helpt de ervaring die ik heb zeker bij het benaderen van een raceweek."