Hamilton verklaart waarom het niet wil lukken bij Ferrari

Hamilton verklaart waarom het niet wil lukken bij Ferrari

Ook in Qatar beleeft Lewis Hamilton tot nu toe een dramatisch weekend met Ferrari. De Brit kwam in de sprint shoot-out niet verder dan een achttiende plaats en kwam in de sprintrace niet verder dan P17. Hamilton verklaarde onlangs waarom het maar niet wil lukken in een rode auto. 

Hamilton lijkt geen schim meer van de man die wereldkampioen werd bij McLaren en Mercedes. De Brit worstelt enorm en kan zich maar niet meten met teamgenoot Charles Leclerc. Behoudens een sprintoverwinning in China, beleeft Hamilton een dramatisch eerste jaar bij Ferrari. 

Hamilton is er klaar mee en schrijft 2026 af

FIA-stewards nemen besluit over mogelijke straf Leclerc

Ook in Qatar worstelt Hamilton 

Hamilton startte de sprintrace in Qatar vanuit de pitstraat. Van daaruit finishte hij als zeventiende, maar dat is geen resultaat waar de Brit en Ferrari voor zijn in de F1. De man uit Stevenage lichte zijn keuze voor de start vanuit de pitstraat toe bij Sky Sports. "We zijn vanuit de pitstraat gestart omdat we wilden experimenteren en wat veranderingen wilden doorvoeren. Ze (Ferrari) hadden gisteravond wat dingen op de simulator gevonden."

"We hebben die veranderingen dus doorgevoerd en de auto reed echt de verkeerde kant op en was om de een of andere reden heel erg moeilijk, duidelijk voor ons beiden", voegde Hamilton daaraan toe. 

Hamilton verklaart worstelingen 

In tegenstelling tot na de sprint shoot-out, sprak Hamilton de pers uitgebreid toe. Sterker nog, hij legde uit waarom het hem niet lukt om op snelheid te komen met Ferrari. "We hebben gewoon geen stabiliteit. Als ik dat zeg, bedoel ik dat de achterkant niet goed gepositioneerd is, waardoor hij slipt en veel knapt. Dan stuitert hij, dus als je bochten ingaat zoals bocht 10, begint hij te stuiteren, hebben we veel onderstuur halverwege de bocht, en dan stuur je bij en dan knapt hij en probeer je hem op te vangen." 

Aangezien Ferrari geen veranderingen meer doorvoert - met het oog op 2026 - zal Hamilton nog even met deze SF-25 door de bocht moeten. Zelf ziet hij het als een enorme uitdaging om deze auto door de bochten te sleuren. "Het is een verschil tussen lage, gemiddelde en hoge snelheid, en het is een gevecht waar je je ogen niet voor uit kunt kijken."

Ferdi12

Posts: 763

Lijkt op een Chat gpt vertaling..."dan knapt hij".
Maar goed, Leclerc doet wel beter, al zie je hem ook worstelen.

  • 2
  • 29 nov 2025 - 18:55
