Gelukkige Verstappen klaar voor vijfde wereldtitel na zege in Qatar

Max Verstappen was de grote gelukkige tijdens de Grand Prix van Qatar. De Red Bull Racing-coureur won op gelukkige wijze de race in het Midden-Oosten, waardoor de titelstrijd nog helemaal open ligt in de Formule 1. Na afloop straalde de tevredenheid van Verstappen's gezicht af. 

Verstappen's situatie leek uitzichtloos, maar Red Bull troefde McLaren op tactische wijze af. Door de safety car - veroorzaakt door Nico Hülkenberg en Pierre Gasly - ging iedereen naar binnen, behalve Oscar Piastri en Lando Norris. Deze keuze bleek achteraf de verkeerde, want Verstappen kwam aan de leiding terecht en won ongenaakbaar de race. 

Verstappen dik tevreden na gelukkige zege 

Voor Verstappen betekende Qatar zijn zevende overwinning van het seizoen. Na afloop oogde de gelukkige Nederlander dik tevreden. "Ja, dit was een ongelooflijke race voor ons", aldus Verstappen. "We hebben de juiste beslissing genomen. Er is een team dat onder die safety car moet boxen. Ja, dat was slim. En natuurlijk zijn we superblij dat we hier gewonnen hebben. We blijven natuurlijk tot het einde vechten"

"Ik denk dat het natuurlijk een beetje gecompenseerd werd door dat alles, maar voor ons was het een zeer sterke race in een weekend dat volgens mij een beetje moeilijk was, maar ja, we hebben toch de race gewonnen en dat was het belangrijkste."

Abu Dhabi bepaalt wie wereldkampioen wordt

Volgende week in Abu Dhabi, gaat Verstappen met Norris en Piastri uitmaken wie er wereldkampioen gaat worden. "Het is nu zo goed mogelijk. We zullen zien. Ik maak me er niet echt zorgen over. Het duurt niet lang meer. Abu Dhabi volgend weekend."

Verstappen is inmiddels voorbij aan Piastri in het WK. De Nederlander kan dus nog altijd wereldkampioen worden, aankomende week in Abu Dhabi. Norris leidt het WK, maar staat nog slechts twaalf punten voor op Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kan volgende week zomaar zijn vijfde pakken. 

 

Hagueian

Posts: 8.224

Als de motor van Norris het bleef doen in Zandvoort was hij nu kampioen. Als Anton Max niet eraf had gereden in Oostenrijk was Max zeker kampioen geworden. Zo kan je wel aan fe gang blijven natuurlijk.

  • 11
  • 30 nov 2025 - 18:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (35)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.784

    Oscar hebben we volgende week geen last van, hij is een "gebroken" man.

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 18:44
    • zoefroef

      Posts: 1.639

      Wat n zure kop van oscar, did geeft een augurk can komkommer formaat doorgeslikt

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 18:46
    • Larry Perkins

      Posts: 61.789

      Oscar: "In Abu Dhabi kan Lando van mij alle verkeerde data krijgen die hij maar hebben wil..."

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 18:46
    • meister

      Posts: 4.120

      Welneejoh, die gaat all in en heeft schijt aan zijn team die hem heeft genaaid grote kans dat ze elkaar van de baan afrossen.

      • + 5
      • 30 nov 2025 - 18:58
    • nr 76

      Posts: 7.239

      En dat terwijl ie toch flink is ingelopen op Norris. Sommige mensen zijn nooit tevreden.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:11
  • Nomemory

    Posts: 40

    Is te hopen van niet

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 18:45
  • KiekisNL

    Posts: 2.177

    Zonder dat gedoe met Russell in de eerste helft van het jaar (dpanje dacht ik) had ie maar 2 puntjes verschil geweest,
    Nu moet verstappen winnen en norris 4e worden, voor piastri die moet winnen en Norris zelfs 5e....

    En juist nu zou Verstappen een teamgenoot nodig hebben om norris en piastri af te houden.

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 18:45
    • avda

      Posts: 183

      Als, als, als. Als de motor van Norris niet was geploft en zn plank 0,07mm dikker was..

      • + 9
      • 30 nov 2025 - 18:48
    • Hagueian

      Posts: 8.224

      Als de motor van Norris het bleef doen in Zandvoort was hij nu kampioen. Als Anton Max niet eraf had gereden in Oostenrijk was Max zeker kampioen geworden. Zo kan je wel aan fe gang blijven natuurlijk.

      • + 11
      • 30 nov 2025 - 18:53
    • Lulham

      Posts: 607

      Norris heeft aan P3 genoeg als Verstappen wint.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:00
    • Canson Po

      Posts: 2.853

      @avda als die papaya kneuzen Piastri gesteund zaten ze nu niet met dicht geknepen billen, gaan we het daar anders eens over hebben?

      • + 4
      • 30 nov 2025 - 19:11
    • John6

      Posts: 11.335

      Ja ik zag Lando vandaag ook niet op het podium is het wel, was weer een fouten regen bij Lando vandaag.

      En dat zal komende week nog wel even erger gaan worden bij Lando, die staat nu al stijf van de zenuwen.

      • + 5
      • 30 nov 2025 - 19:14
    • StevenQ

      Posts: 9.871

      Wat dacht je van die crash met Antonelli in Oostenrijk?

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:24
    • OfficialPradero

      Posts: 1.478

      Yuki zou Max dit seizoen nog eens helpen aan de titel... volgende week is DE kans.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:28
    • KiekisNL

      Posts: 2.177

      Die punten die hij verspeeld heeft met russel heeft max aan zich zelf te danken, dat is eigenlijk waar ik op doelde. Die chrash met antonellie had max niet helemaal in de hand.

      Al denk ik dat als je toen had gezegd dat hij in de laatste race (al is het met een dosis geljk) nog kans zou maken op de titel hij je vierkant uitgelachen had..

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:35
    • Warlord

      Posts: 2.484

      Mercedes heeft Max heel veel punten gekost op allerlei manieren. Zowel Russel als Kimi. McLaren (zeker Norris) hebben ze niet in de weg gezeten.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:43
    • Lulham

      Posts: 607

      RUSSELL IS MET DUBBEL L

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:44
  • This Guy 33

    Posts: 323

    Hannaaaah! 👏👏

    • + 9
    • 30 nov 2025 - 18:48
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 642

    Wat hadden de trollen hier nu graag van de daken geschreeuwd! 🤣🤣🤣

    • + 7
    • 30 nov 2025 - 18:52
    • Rode Stier 33

      Posts: 915

      Ben bang dat ze volgende week helaas onder hun steen uit gaan komen. Die ene met de naam van een loodgieter uit een videogame voorop. Had het zelfs over 'Max wordt op waarde geklopt door Lando'.

      • + 6
      • 30 nov 2025 - 19:04
    • Leclerc Fan

      Posts: 4.003

      Wat zie ik vandaag weer een hoop mensen reageren...

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:16
    • Rode Stier 33

      Posts: 915

      Tja Leclerc Fan, dat is ook vrij normaal wanneer het om de beste coureur van het veld gaat!

      • + 5
      • 30 nov 2025 - 19:25
    • Snork

      Posts: 22.139

      Leclerc fan, wanneer heb je het een keer over Leclerc? Of blijf je, net zoals onder jouw Alonso fan account, oneliners posten om een beetje sneu te trollen?

      • + 4
      • 30 nov 2025 - 20:00
  • Hagueian

    Posts: 8.224

    12 punten is onder normale omstandigheden te veel, maar Mclaren werkt niet onder normale omstandigheden. Het is al mooi dat het naar Abu Dhabi gaat.

    • + 9
    • 30 nov 2025 - 18:54
    • zoefroef

      Posts: 1.639

      Dat hadden ze bij mclaren niet gedacht

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 18:56
  • 919

    Posts: 3.855

    Man oh man oh man wat een seizoen, het kan, het wordt niks, het kan, het wordt niks, het kan, het wordt niks...

    Race na race, nu de laatste, en het kan nog steeds, wie had dat toch voor mogelijk gehouden.

    Op naar de laatste.

    • + 5
    • 30 nov 2025 - 18:55
  • schwantz34

    Posts: 41.488

    Het kan dankzij een briljante Hannah, GP, en Max, en een steeds meer onder de druk bezwijkend McLaren met hun belachelijke papaya rules nog alle kanten op volgende week. Forza Max#5 op een rij!

    • + 9
    • 30 nov 2025 - 18:58
  • meister

    Posts: 4.120

    Hopen op een Briatore truc komende race anders gaat Max echt niet winnen.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 19:02
    • schwantz34

      Posts: 41.488

      Als we al een Briatore truc gaan zien dan komt die uit de hoge hoed van Piastri, die zich (vandaag ook weer door hem niet te laten pitten vanaf kop) zo genaaid zal voelen, dat hij nog liever Lando eraf rost omdat hij Max veel liever de titel gunt boven Lando en McLaren met hun geweldige papaya regeltjes!

      • + 10
      • 30 nov 2025 - 19:08
  • De Vogel is Geland

    Posts: 661

    Geniale strategie en Max levert zoals altijd. McLaren is een grote f up.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 19:05
  • Larry Perkins

    Posts: 61.789

    B R E A K I N G !

    Michael Masi en Nicholas Latifi eregasten in Abu Dhabi...

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 19:05
  • elflitso

    Posts: 1.627

    Heb genoten van de race, maar ik begin steeds meer het idee te krijgen dat ik naar een geregiseerde show zit te kijken. Het is toch onwerkelijk dat McLaren niet een pitstop maakte onder de SC en buiten bleven?! Was gewoon een gratis pitstop. Daar hoef je geen strateeg voor te zijn omdat te concluderen.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 19:10
    • Snork

      Posts: 22.139

      Aluminium is goedkoop verkrijgbaar bij de Action. Kan je er een hoedje van maken.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:14
  • bvonk2

    Posts: 173

    Ben McLaren fan en beetje Norris dus was een zware race voor mij. Maar voor de spanning een zeer mooi resultaat.

    Als Verstappen uiteindelijk wint zou dat ook geweldig zijn, is op dit moment gewoon de beste.

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 19:32
    • schwantz34

      Posts: 41.488

      Als Verstappen uiteindelijk wint zou dat ook geweldig zijn, is op dit moment gewoon de beste.

      Boah, Max steekt al een jaar of 6 met kop en schouders boven iedereen uit hoor!

      • + 4
      • 30 nov 2025 - 19:47

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

