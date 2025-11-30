Max Verstappen was de grote gelukkige tijdens de Grand Prix van Qatar. De Red Bull Racing-coureur won op gelukkige wijze de race in het Midden-Oosten, waardoor de titelstrijd nog helemaal open ligt in de Formule 1. Na afloop straalde de tevredenheid van Verstappen's gezicht af.

Verstappen's situatie leek uitzichtloos, maar Red Bull troefde McLaren op tactische wijze af. Door de safety car - veroorzaakt door Nico Hülkenberg en Pierre Gasly - ging iedereen naar binnen, behalve Oscar Piastri en Lando Norris. Deze keuze bleek achteraf de verkeerde, want Verstappen kwam aan de leiding terecht en won ongenaakbaar de race.

Verstappen dik tevreden na gelukkige zege

Voor Verstappen betekende Qatar zijn zevende overwinning van het seizoen. Na afloop oogde de gelukkige Nederlander dik tevreden. "Ja, dit was een ongelooflijke race voor ons", aldus Verstappen. "We hebben de juiste beslissing genomen. Er is een team dat onder die safety car moet boxen. Ja, dat was slim. En natuurlijk zijn we superblij dat we hier gewonnen hebben. We blijven natuurlijk tot het einde vechten"

"Ik denk dat het natuurlijk een beetje gecompenseerd werd door dat alles, maar voor ons was het een zeer sterke race in een weekend dat volgens mij een beetje moeilijk was, maar ja, we hebben toch de race gewonnen en dat was het belangrijkste."

Abu Dhabi bepaalt wie wereldkampioen wordt

Volgende week in Abu Dhabi, gaat Verstappen met Norris en Piastri uitmaken wie er wereldkampioen gaat worden. "Het is nu zo goed mogelijk. We zullen zien. Ik maak me er niet echt zorgen over. Het duurt niet lang meer. Abu Dhabi volgend weekend."

Verstappen is inmiddels voorbij aan Piastri in het WK. De Nederlander kan dus nog altijd wereldkampioen worden, aankomende week in Abu Dhabi. Norris leidt het WK, maar staat nog slechts twaalf punten voor op Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kan volgende week zomaar zijn vijfde pakken.