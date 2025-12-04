user icon
Verstappen maakt zich niet druk om vijfde titel: "Heb er toch al vier"

Verstappen maakt zich niet druk om vijfde titel: "Heb er toch al vier"

Max Verstappen staat aan de vooravond van een zinderend slotstuk van het Formule 1-seizoen. De Nederlander gaat met Lando Norris en Oscar Piastri uitmaken wie de wereldkampioen van 2025 gaat worden. Verstappen zelf gaat er heel ontspannen in, aangezien hij zelf al vier wereldtitels op zak heeft. 

Verstappen zelf had er voor de zomerstop helemaal geen rekening mee gehouden dat hij tot de laatste race mee zou doen om het wereldkampioenschap. McLaren had duidelijk de snelste auto, maar door een snelle ingreep van Red Bull Racing aan de RB21, won hij ongenaakbaar de races in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas en Qatar en staat hij nog maar twaalf punten achter op Norris. 

Meer over Max Verstappen

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen enorm ontspannen 

Eenmaal aangekomen in Abu Dhabi, oogde Verstappen het meest ontspannen tussen de drie titelkandidaten. De Nederlander - die al vier wereldtitels heeft - gaf aan dat hij weinig te verliezen heeft. " Ik bedoel, de trofee ziet er hetzelfde uit", aldus Verstappen op de persconferentie. "Weet je, ik heb er thuis vier, dus het is leuk om er een vijfde aan toe te voegen. Ja. Ik bedoel, ik ken mijn handtekening, dus het is hetzelfde. Maar ja, ik bedoel, je probeert hem natuurlijk altijd te winnen."

"Maar tegelijkertijd heb ik al alles bereikt wat ik wilde bereiken in de Formule 1, en alles is gewoon een bonus. En ik blijf het gewoon doen omdat ik het geweldig vind en ervan geniet. En zo ga ik ook dit weekend in - een leuke tijd daarbuiten hebben, proberen het resultaat te maximaliseren. En zelfs met dat, het resultaat maximaliseren? Ik weet niet eens wat dat betekent in termen van waar je staat in het klassement, weet je?", voegde de Nederlander daaraan toe. 

Verstappen realistisch over kansen 

De afgelopen race in Qatar, pakten Verstappen en Red Bull een cadeautje uit. Op het Losail International Circuit leek McLaren lachend af te stevenen op een 1-2 finish, maar door een mislukte pitstopstrategie, kwam de Nederlander als eerste over de finish. Een enorme flater, aangezien McLaren de snelste auto had. 

Verstappen verwacht dat de McLaren in Abu Dhabi ook sneller zal zijn dan de Red Bull. "Want realistisch gezien denk ik niet dat we de snelste zijn. Maar je weet maar nooit. Er kan veel gebeuren - zoals ook in Qatar gebeurde. Dus we zullen zien."

StevenQ

Posts: 9.878

Hij heeft al 4 titels en had niet gedacht nog een kans te maken op deze titel, als hij hier wint is het bonus, wint hij niet slaapt hij er niet minder om

Als Lando deze titel verliest zal hij er zeker wel minder van slapen

  • 3
  • 4 dec 2025 - 21:50
Reacties (5)

Login om te reageren
  • Snelrondje

    Posts: 8.908

    Hij begrijpt precies hoe mindgames werken.

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 21:00
  • monzaron

    Posts: 718

    Voor Verstappen zijn er een paar taken te doen voor een succesvolle race en misschien het kampioenschap. Proberen de eerste ronde op 1 te komen, de Mclarens achter zich latend. Dan temporiseren opdat de Mercedessen en de Ferrari’s aan kunnen sluiten, zodat die druk kunnen uitvoeren oo de McLarens. Dan is er kans dat er fouten kunnen ontstaan in de race die bepalend kunnen zijn. :)

    • + 2
    • 4 dec 2025 - 21:06
  • Pietje Bell

    Posts: 32.250

    Max deed een hotlap met Benson Boone die helemaal "In love" was nadien.
    "He is an animal".:

    www.instagram.com/p/DR2JOGcjDSA/

    Mark Sutton heeft een boel mooie plaatjes geschoten vandaag. Benson trad na afloop op.

    www.instagram.com/p/DR2rVSNE10G/?img_index=12

    Voor wie Benson Boone niet kent:

    www.gptoday.net/nl(...)aan#comment-6273233

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 21:37
  • StevenQ

    Posts: 9.878

    Hij heeft al 4 titels en had niet gedacht nog een kans te maken op deze titel, als hij hier wint is het bonus, wint hij niet slaapt hij er niet minder om

    Als Lando deze titel verliest zal hij er zeker wel minder van slapen

    • + 3
    • 4 dec 2025 - 21:50
  • Pietje Bell

    Posts: 32.250

    Kelly is zondagavond al geland in Dubai, maar heeft van daaruit nog niets gepost.
    Haar vriendinnen echter hebben gisteren en vandaag wel vanuit Dubai gepost, dus
    ze is daar zeer zeker. Hier haar Italiaanse vriendin die vorig jaar ook in Dubai was.
    Twee weken geleden waren ze hier nog samen horloges kijken,

    https://postimg.cc/wRBt5fW8

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 23:11

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
