Max Verstappen staat aan de vooravond van een zinderend slotstuk van het Formule 1-seizoen. De Nederlander gaat met Lando Norris en Oscar Piastri uitmaken wie de wereldkampioen van 2025 gaat worden. Verstappen zelf gaat er heel ontspannen in, aangezien hij zelf al vier wereldtitels op zak heeft.

Verstappen zelf had er voor de zomerstop helemaal geen rekening mee gehouden dat hij tot de laatste race mee zou doen om het wereldkampioenschap. McLaren had duidelijk de snelste auto, maar door een snelle ingreep van Red Bull Racing aan de RB21, won hij ongenaakbaar de races in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas en Qatar en staat hij nog maar twaalf punten achter op Norris.

Verstappen enorm ontspannen

Eenmaal aangekomen in Abu Dhabi, oogde Verstappen het meest ontspannen tussen de drie titelkandidaten. De Nederlander - die al vier wereldtitels heeft - gaf aan dat hij weinig te verliezen heeft. " Ik bedoel, de trofee ziet er hetzelfde uit", aldus Verstappen op de persconferentie. "Weet je, ik heb er thuis vier, dus het is leuk om er een vijfde aan toe te voegen. Ja. Ik bedoel, ik ken mijn handtekening, dus het is hetzelfde. Maar ja, ik bedoel, je probeert hem natuurlijk altijd te winnen."

"Maar tegelijkertijd heb ik al alles bereikt wat ik wilde bereiken in de Formule 1, en alles is gewoon een bonus. En ik blijf het gewoon doen omdat ik het geweldig vind en ervan geniet. En zo ga ik ook dit weekend in - een leuke tijd daarbuiten hebben, proberen het resultaat te maximaliseren. En zelfs met dat, het resultaat maximaliseren? Ik weet niet eens wat dat betekent in termen van waar je staat in het klassement, weet je?", voegde de Nederlander daaraan toe.

Verstappen realistisch over kansen

De afgelopen race in Qatar, pakten Verstappen en Red Bull een cadeautje uit. Op het Losail International Circuit leek McLaren lachend af te stevenen op een 1-2 finish, maar door een mislukte pitstopstrategie, kwam de Nederlander als eerste over de finish. Een enorme flater, aangezien McLaren de snelste auto had.

Verstappen verwacht dat de McLaren in Abu Dhabi ook sneller zal zijn dan de Red Bull. "Want realistisch gezien denk ik niet dat we de snelste zijn. Maar je weet maar nooit. Er kan veel gebeuren - zoals ook in Qatar gebeurde. Dus we zullen zien."