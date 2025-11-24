user icon
icon

Verstappen volop in gevecht met Norris en Piastri: "Een fantastisch scenario"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen volop in gevecht met Norris en Piastri: "Een fantastisch scenario"
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 14:47
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen leeft weer volop in de titelrace. De Nederlander won afgelopen weekend op formidabele wijze de Grand Prix van Las Vegas en zag toe hoe Lando Norris én Oscar Piastri, gediskwalificeerd werden. Voormalig F1-coureur Christijan Albers verwacht een fantastisch gevecht in de resterende twee races tussen Verstappen en de McLaren's. 

"We zullen geluk nodig hebben", zei Verstappen nog voor de race in Las Vegas. En dat kwam er. Nadat de regerend wereldkampioen de GP in Las Vegas naar zich toe trok, werden Norris en Piastri uit het wedstrijdresultaat gehaald. Hierdoor staat hij nu - samen met Piastri - 24 punten achter op Norris. Met nog een sprint- en twee races in het verschiet, lijkt alles weer mogelijk te zijn voor Verstappen. 

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov

Albers ziet fans als grote winnaars 

In de podcast van de Telegraaf, schijnt Albers zijn licht op de situatie in het titelgevecht. Ten eerste is het volgens hem voor alle Formule 1-fans geweldig. "Het is natuurlijk fantastisch voor het kampioenschap", aldus Albers. "Een mooiere strijd voor de wereldtitel kan je niet krijgen. Ik kan je vertellen dat Stefano Domenicali (CEO van de F1) een flesje heeft opengedaan in het vliegtuig." 

Tóch concludeert Albers nog wel dat Norris nog een comfortabele voorsprong heeft op Verstappen en Piastri. "Het is stiekem nog best veel. Maar we hebben nog een sprintrace en twee races. Er zijn dus nog 58 punten te verdelen." 

Albers moet terugdenken aan 2021 

Het bloedstollende gevecht tussen Norris, Piastri en Verstappen, doet Albers terugdenken aan 2021. Toen vocht de Nederlander met Lewis Hamilton om zijn eerste wereldtitel en wist die op spectaculaire wijze in Abu Dhabi binnen te hengelen. "Voor alle fans is het een fantastisch scenario. Als je dit zou uitschrijven dan zou niemand het geloven. We hebben natuurlijk in 2021 iets geniaals gehad wat niemand had verwacht. En we hebben nu een situatie waardoor iedereen toch weer de resterende twee races gaat kijken." 

Nog even en dan zit het F1-seizoen er alweer op. Aankomend weekend strandt het circus in Qatar voor een sprint- en hoofdrace, waarop volgende week de laatste race in Abu Dhabi plaatsvindt. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christijan Albers Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.441

    Stel voor om Masi ook weer als wedstrijdleider aan te stellen en de stuwartsen van de goksites te verbannen.🙂

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 15:26
  • AUDI_F1

    Posts: 3.421

    Verstappen heeft in de zomer al de titel opgegeven en gaat alleen nog maar voor dag successen. Dat is de reden waarom hij nog in de race zit. Het is nog steeds een spannend seizoen en ik zie al uit naar Qatar.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 15:44

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar