Max Verstappen leeft weer volop in de titelrace. De Nederlander won afgelopen weekend op formidabele wijze de Grand Prix van Las Vegas en zag toe hoe Lando Norris én Oscar Piastri, gediskwalificeerd werden. Voormalig F1-coureur Christijan Albers verwacht een fantastisch gevecht in de resterende twee races tussen Verstappen en de McLaren's.

"We zullen geluk nodig hebben", zei Verstappen nog voor de race in Las Vegas. En dat kwam er. Nadat de regerend wereldkampioen de GP in Las Vegas naar zich toe trok, werden Norris en Piastri uit het wedstrijdresultaat gehaald. Hierdoor staat hij nu - samen met Piastri - 24 punten achter op Norris. Met nog een sprint- en twee races in het verschiet, lijkt alles weer mogelijk te zijn voor Verstappen.

Albers ziet fans als grote winnaars

In de podcast van de Telegraaf, schijnt Albers zijn licht op de situatie in het titelgevecht. Ten eerste is het volgens hem voor alle Formule 1-fans geweldig. "Het is natuurlijk fantastisch voor het kampioenschap", aldus Albers. "Een mooiere strijd voor de wereldtitel kan je niet krijgen. Ik kan je vertellen dat Stefano Domenicali (CEO van de F1) een flesje heeft opengedaan in het vliegtuig."

Tóch concludeert Albers nog wel dat Norris nog een comfortabele voorsprong heeft op Verstappen en Piastri. "Het is stiekem nog best veel. Maar we hebben nog een sprintrace en twee races. Er zijn dus nog 58 punten te verdelen."

Albers moet terugdenken aan 2021

Het bloedstollende gevecht tussen Norris, Piastri en Verstappen, doet Albers terugdenken aan 2021. Toen vocht de Nederlander met Lewis Hamilton om zijn eerste wereldtitel en wist die op spectaculaire wijze in Abu Dhabi binnen te hengelen. "Voor alle fans is het een fantastisch scenario. Als je dit zou uitschrijven dan zou niemand het geloven. We hebben natuurlijk in 2021 iets geniaals gehad wat niemand had verwacht. En we hebben nu een situatie waardoor iedereen toch weer de resterende twee races gaat kijken."

Nog even en dan zit het F1-seizoen er alweer op. Aankomend weekend strandt het circus in Qatar voor een sprint- en hoofdrace, waarop volgende week de laatste race in Abu Dhabi plaatsvindt.