<b> Exclusief: </b> "Hadjar heeft steun nodig, wil hij slagen bij Red Bull"

Isack Hadjar wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Dat maakte de Oostenrijkse renstal deze week bekend. Voor de Fransman geweldig nieuws, al zette voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers daar een kanttekening bij. 

Hadjar is door Red Bull beloond vanwege een uitstekend eerste seizoen in de F1. De rookie van de Racing Bulls crashte nog in de formatieronde tijdens de eerste race van het seizoen in Australië, maar zette daarna een uitstekende reeks goede resultaten neer. De klap op de vuurpijl vond plaats in Zandvoort, waar hij zijn eerste podiumplek wist te bemachtigen. 

Kan Hadjar het aan bij het grote Red Bull?

Na grote namen als Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, is Hadjar de volgende Red Bull-junior die via VCARB de promotie maakt naar Red Bull. Volgens Lammers mooi voor hem, maar wacht hem wel een zware taak. “De toekomst zal moeten uitwijzen of Red Bull wel de juiste keuze maakt”, zo laat de Nederlander weten tegenover GPToday.net

“Ze hebben wel meerdere goede keuzes gemaakt. Als je kijkt naar hoe hij (Hadjar) begon en hoe hij zich heeft ontwikkeld, dan is dat wel heel indrukwekkend.” 

'Red Bull moet volledig achter Hadjar staan'

Lammers voegde daar wel aan toe dat Hadjar de steun nodig heeft van Red Bull, wil hij overleven naast Verstappen. “Als je kijkt naar hoe Liam Lawson zich heeft ontwikkeld, hadden ze die niet dan kunnen laten zitten het hele jaar? En gewoon vertrouwen in die jongen tonen. 

“Voor een rijder is het superbelangrijk dat een team vertrouwen in je heeft. Wat ik geen goede zaak vind, is dat als zij een rijder ergens neerzetten, dat ze meteen roepen dat hij zich moet bewijzen. Op dat moment moet je gewoon achter je mensen staan. Dus op de lange termijn vertrouwen tonen.” 

Tsunoda aan de kant gezet door Red Bull

Yuki Tsunoda is voorlopig klaar in de Formule 1. De Japanner, die dit seizoen het grootste gedeelte naast Verstappen reed bij Red Bull, is te licht bevonden en heeft ook naast een zitje bij VCARB misgegrepen. Volgens Lammers jammer, aangezien Tsunoda volgens hem bij het zusterteam op zijn plek zat. 

“Tsunoda was net hartstikke goed bezig bij de Racing Bulls. En hij dacht dat hij promotie maakte naar Red Bull, maar uiteindelijk is dat een nekslag voor zijn carrière gebleken. Soms is het moeilijk om de logica te volgen. Als je zo’n iemand hebt in auto, wees dan consequent en sta dan achter je keuze”, zo adviseerde Lammers Red Bull. 

Gaat Hadjar het redden naast Verstappen?

De afgelopen jaren zijn alle teamgenoten van Verstappen bij Red Bull ondergesneeuwd. Doordat de Nederlander meer dan dominant is binnen de Oostenrijkse renstal, moesten Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Lawson en nu ook Tsunoda er allemaal aan geloven. 

Desondanks denkt Lammers dat Hadjar, met die lessen in zijn achterhoofd, zich moeten kunnen redden bij Red Bull. “Hij heeft gezien wat er is gebeurd met Lawson en Tsunoda”, zo vervolgde Lammers. “Hij is zeker een gewaarschuwd mens en misschien doet hij het daarom beter. Hopelijk heeft Red Bull er ook van geleerd en zullen zij meer vertrouwen hebben in Hadjar. Ik denk dat hij het misschien wat beter zal doen, al is dat een pure gok. Niemand weet wat er namelijk volgend jaar gaat gebeuren”, zo sloot Lammers af. 

Volgend jaar wordt het volledige Formule 1-reglement op de schop gegooid, waardoor alle teams met compleet nieuwe auto’s zullen verschijnen op de grid. Het is dus nog maar de vraag of Red Bull met een competitieve auto voor de dag komt. 

