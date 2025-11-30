user icon
Norris de grote verliezer: Verstappen ruikt bloed na zege in Qatar

Norris de grote verliezer: Verstappen ruikt bloed na zege in Qatar

Lando Norris was de grote verliezer na de Grand Prix van Qatar. De Brit zag Max Verstappen winnen in het Midden-Oosten en dichterbij komen in het WK, door een strategische blunder van McLaren. Na afloop oogde Norris dan ook diep teleurgesteld. 

Norris had vandaag voor het eerste wereldkampioen kunnen worden in de Formule 1. De Brit had aan een overwinning genoeg, maar door de slechte beslissing van McLaren tijdens de situatie met de safety car, kwam hij uiteindelijk als vierde over de streep. Voor Norris zelf een hard gelach. 

Norris baalt na afloop 

Tegenover de internationale pers, oogde Norris dan ook diep teleurgesteld. "Nee, achteraf gezien hebben we duidelijk niet de juiste beslissing genomen, maar op dat moment dachten we van wel", aldus de leider van het WK tegenover Viaplay. "Ik had moeten boxen. Dat is achteraf gezien. Ik had nu moeten boxen. Maar ik geloofde in het team. We moeten vertrouwen hebben in wat het team beslist. Maar vandaag hebben we het verkeerd gedaan." 

Ook teamgenoot Oscar Piastri werd de pineut van de strategische blunder van McLaren. De Australiër reed - met de sprintzege en pole position al op zak - vooraan in de race, maar werd ook tijdens de safety car-situatie niet naar binnengehaald. Piastri moest genoegen nemen met een tweede plaats achter Verstappen. 

Norris houdt hoofd koel

Door de overwinning van Verstappen, de tweede plaats van Piastri en de teleurstellende vierde plaats van Norris, is het gat in het WK nog kleiner geworden. Norris leidt nog altijd met Verstappen op 12 punten achterstand en Piastri op 16 punten achterstand. Aankomende week in Abu Dhabi wordt er beslist wie er wereldkampioen gaat worden. 

"Het is spannend, iedereen doet het goed", erkende Norris. "Iedereen vecht voor het wereldkampioenschap. Maar ik heb er vertrouwen in. Ik heb een aantal geweldige races achter de rug. Ik heb vandaag goed gereden. Ik heb één grote fout gemaakt bij hoge snelheid en dat heeft me misschien de derde plaats gekost, misschien ook niet. Verder gaat het nog steeds goed met me. Het is een nieuw weekend, dus ik heb er zin in om het af te maken."

 

marcelf1fan

Posts: 453

Kom op schrijver: 'Voor Norris zelf een hard gelach'. Het gezegde is toch echt 'Voor Norris zelf een hard gelag' met een 'g'.

  • 7
  • 30 nov 2025 - 19:35
Reacties (18)

  • Kubica

    Posts: 5.665

    Norris staat er nog steeds erg goed voor. Hij mag zelfs bij winst van Max nog 3e worden. Ik denk dat Piastri de grotere verliezer vandaag is

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 19:35
  • marcelf1fan

    Posts: 453

    Kom op schrijver: 'Voor Norris zelf een hard gelach'. Het gezegde is toch echt 'Voor Norris zelf een hard gelag' met een 'g'.

    • + 7
    • 30 nov 2025 - 19:35
    • schwantz34

      Posts: 41.491

      Lachuh man, die papaya carnavalskneuzenband!

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:17
    • Snork

      Posts: 22.141

      Het is "hard gelag" (zwaar lot) of "hard gelach" (hard lachen), de twee woorden hebben een totaal andere betekenis. "Hard gelag" is een uitdrukking voor een zware tegenslag of een moeilijk lot, terwijl "hard gelach" het geluid van hard lachen beschrijft.

      Ik houd het op “hard gelach” om de fantastische McLaren strategie 🤣

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 20:21
    • schwantz34

      Posts: 41.491

      Ik lag op de grond van het lachen toen de McLaren boys de pitstraat voorbijreden tijdens de SC, ik ging helemaal stuk gewoon!

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:25
  • Larry Perkins

    Posts: 61.789

    "Ik had moeten boxen. Dat is achteraf gezien."

    "Dat is achteraf gezien."
    Vermoed dat Lando daar later in zijn biografie heel anders over zal denken...

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 19:36
  • Dale U

    Posts: 1.784

    Kijken of Lando, of McLaren het komend weekend wel kunnen managen, het zal tussen de oortjes zitten. Wat zit die Max bij McLaren in ut systeem daar..
    ..

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 19:36
    • hupholland

      Posts: 9.462

      nou, niet alleen Max, maar Norris was vandaag bij winst kampioen geweest. Dat geeft natuurlijk ook extra veel spanning. Daarnaast gaf de snelheid van Piastri ook extra druk. Maar goed, dat is er komend weekend ook weer en dan komt er geen herkansing. Wordt interessant om te zien hoe het volgende week gaat. Dan zullen andere wellicht ook wat meer spanning ervaren.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:50
  • Jermaine

    Posts: 7.135

    Nu word de vraag.. als het is dat max op p1 staat. Piastri P2 en Norris p3..... Zou Piastri hem dan voorbij laten voor het kampioenschap?

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 19:37
    • OneRace

      Posts: 2.783

      Ze zouden idioot zijn om dat níet te doen, maar ach…

      McLaren heeft wel vaker rare beslissingen gemaakt.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:41
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.508

      Norris heeft met 3 de plaats zelfs genoeg door Antonelli nog voorbij te gaan op het einde.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:48
    • Remco_F1

      Posts: 3.263

      Dat gaat hij zeker wel doen, je zou gek zijn om je grootste concurrent te laten winnen en daarnaast kost het je anders de enigszins nog goede dynamiek in het team.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:52
    • Klus

      Posts: 2.373

      Met Piastri op 2 en Norris op 4 denk ik dat Piastri een belletje van Zak gaat krijgen een paar ronden voor het einde.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:59
    • OneRace

      Posts: 2.783

      @Klus
      Een soort van Vallteri, this is James…?
      Het mooiste is eigenlijk puur op eigen verdienste je titel halen, zonder positieswaps.
      We gaan het zien.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:02
  • Mr Marly

    Posts: 7.911

    Nog geluk dat hij Antonelli een foutje maakt waardoor P3 voldoende is laatste race. Maar veel vertrouwen zal hij niet tanken uit deze race.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 19:48
  • red slow

    Posts: 3.265

    We zagen deze race weer de oude Piastri en de oude norriss weer. De een zeker en nadenkend “laten wij toch nu stoppen om hem te pakke “ de ander onzeker en twijfelachtig, “ik kan dat niet doen”

    Wat een bodemplaat wel niet doet.

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 19:50
  • Larry Perkins

    Posts: 61.789

    "Geen, paniek, geen paniek..., paniek, PANIEK, PANIEK!!!", Pietje Paniek op bezoek bij McLaren.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:03
  • Ferdi12

    Posts: 769

    Volgens James Vowles was het een no-brainer om op dat moment binnen te komen. Het scheelde 16 seconden. Daar voor hoef je ook geen strateeg voor te zijn, wel als team scenario's doorspreken., ook dat is een no-brainer.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:10

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

