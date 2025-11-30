Lando Norris was de grote verliezer na de Grand Prix van Qatar. De Brit zag Max Verstappen winnen in het Midden-Oosten en dichterbij komen in het WK, door een strategische blunder van McLaren. Na afloop oogde Norris dan ook diep teleurgesteld.

Norris had vandaag voor het eerste wereldkampioen kunnen worden in de Formule 1. De Brit had aan een overwinning genoeg, maar door de slechte beslissing van McLaren tijdens de situatie met de safety car, kwam hij uiteindelijk als vierde over de streep. Voor Norris zelf een hard gelach.

Norris baalt na afloop

Tegenover de internationale pers, oogde Norris dan ook diep teleurgesteld. "Nee, achteraf gezien hebben we duidelijk niet de juiste beslissing genomen, maar op dat moment dachten we van wel", aldus de leider van het WK tegenover Viaplay. "Ik had moeten boxen. Dat is achteraf gezien. Ik had nu moeten boxen. Maar ik geloofde in het team. We moeten vertrouwen hebben in wat het team beslist. Maar vandaag hebben we het verkeerd gedaan."

Ook teamgenoot Oscar Piastri werd de pineut van de strategische blunder van McLaren. De Australiër reed - met de sprintzege en pole position al op zak - vooraan in de race, maar werd ook tijdens de safety car-situatie niet naar binnengehaald. Piastri moest genoegen nemen met een tweede plaats achter Verstappen.

Norris houdt hoofd koel

Door de overwinning van Verstappen, de tweede plaats van Piastri en de teleurstellende vierde plaats van Norris, is het gat in het WK nog kleiner geworden. Norris leidt nog altijd met Verstappen op 12 punten achterstand en Piastri op 16 punten achterstand. Aankomende week in Abu Dhabi wordt er beslist wie er wereldkampioen gaat worden.

"Het is spannend, iedereen doet het goed", erkende Norris. "Iedereen vecht voor het wereldkampioenschap. Maar ik heb er vertrouwen in. Ik heb een aantal geweldige races achter de rug. Ik heb vandaag goed gereden. Ik heb één grote fout gemaakt bij hoge snelheid en dat heeft me misschien de derde plaats gekost, misschien ook niet. Verder gaat het nog steeds goed met me. Het is een nieuw weekend, dus ik heb er zin in om het af te maken."