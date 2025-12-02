user icon
icon

Grid nu echt compleet: Deze Formule 1-coureurs zijn te bewonderen in 2026

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Grid nu echt compleet: Deze Formule 1-coureurs zijn te bewonderen in 2026

Met de komst van Isack Hadjar bij Red Bull Racing en Arvid Lindblad bij zusterteam VCARB, is de grid voor het Formule 1-seizoen in 2026 bekend. Voor alle F1-coureurs is nu duidelijk bij welk team ze gaan rijden, als ze gaan rijden. Dit is de F1-grid voor 2026. 

Hoewel vrij duidelijk was wat de plannen van Red Bull waren voor komend seizoen, bleef een officieel persbericht van de Oostenrijkse renstal heel lang uit. Sterker nog, Red Bull en VCARB waren tot vandaag de enige overgebleven teams die nog geen duidelijkheid hadden gegeven. Nu is er witte rook vanuit Milton Keynes gekomen, heeft Max Verstappen een nieuwe teamgenoot en is Yuki Tsunoda de grote verliezer na afloop. 

Meer over Formule 1 Albers fileert McLaren na waardeloos statement: "Typisch hen"

Albers fileert McLaren na waardeloos statement: "Typisch hen"

28 nov
 Norris gefileerd na GP Las Vegas: "kom op man Lando!"

Norris gefileerd na GP Las Vegas: "kom op man Lando!"

26 nov

Er verandert weinig aan de grid

Er verandert niet veel aan de grid van 2026. Van de top-4 bij de constructeurs - McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari - is het alleen het team van Verstappen dat een nieuwe coureur verwelkomt. In het middenveld is het VCARB, waar Lindblad zijn debuut maakt, verandert Sauber in Audi en voor de rest zijn de ogen gericht op Cadillac. Het Amerikaanse team dat zijn entree maakt in de F1, gaat debuteren met twee oude bekenden. Sergio Perez en Valtteri Bottas zullen terugkeren op de grid met ingang van het nieuwe seizoen. 

Check hieronder de grid van 2026: 

McLaren 
- Lando Norris 
- Oscar Piastri 

Red Bull Racing 
- Max Verstappen 
- Isack Hadjar 

Mercedes 
- George Russell 
- Andrea Kimi Antonelli 

Ferrari 
- Charles Leclerc 
- Lewis Hamilton 

Aston Martin
- Fernando Alonso 
- Lance Stroll 

Alpine 
- Pierre Gasly 
- Franco Colapinto 

Williams 
- Alexander Albon 
- Carlos Sainz 

Haas 
- Oliver Bearman 
- Esteban Ocon 

Racing Bulls 
- Liam Lawson 
- Arvid Lindblad 

Audi 
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto 

Cadillac 
- Sergio Perez 
- Valtteri Bottas 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Arvid Lindblad Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.254

    Enorme verandering is de gemiddelde leeftijd.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 19:36

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar