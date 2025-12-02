Met de komst van Isack Hadjar bij Red Bull Racing en Arvid Lindblad bij zusterteam VCARB, is de grid voor het Formule 1-seizoen in 2026 bekend. Voor alle F1-coureurs is nu duidelijk bij welk team ze gaan rijden, als ze gaan rijden. Dit is de F1-grid voor 2026.

Hoewel vrij duidelijk was wat de plannen van Red Bull waren voor komend seizoen, bleef een officieel persbericht van de Oostenrijkse renstal heel lang uit. Sterker nog, Red Bull en VCARB waren tot vandaag de enige overgebleven teams die nog geen duidelijkheid hadden gegeven. Nu is er witte rook vanuit Milton Keynes gekomen, heeft Max Verstappen een nieuwe teamgenoot en is Yuki Tsunoda de grote verliezer na afloop.

Er verandert weinig aan de grid

Er verandert niet veel aan de grid van 2026. Van de top-4 bij de constructeurs - McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari - is het alleen het team van Verstappen dat een nieuwe coureur verwelkomt. In het middenveld is het VCARB, waar Lindblad zijn debuut maakt, verandert Sauber in Audi en voor de rest zijn de ogen gericht op Cadillac. Het Amerikaanse team dat zijn entree maakt in de F1, gaat debuteren met twee oude bekenden. Sergio Perez en Valtteri Bottas zullen terugkeren op de grid met ingang van het nieuwe seizoen.

Check hieronder de grid van 2026:

McLaren

- Lando Norris

- Oscar Piastri

Red Bull Racing

- Max Verstappen

- Isack Hadjar

Mercedes

- George Russell

- Andrea Kimi Antonelli

Ferrari

- Charles Leclerc

- Lewis Hamilton

Aston Martin

- Fernando Alonso

- Lance Stroll

Alpine

- Pierre Gasly

- Franco Colapinto

Williams

- Alexander Albon

- Carlos Sainz

Haas

- Oliver Bearman

- Esteban Ocon

Racing Bulls

- Liam Lawson

- Arvid Lindblad

Audi

- Nico Hülkenberg

- Gabriel Bortoleto

Cadillac

- Sergio Perez

- Valtteri Bottas