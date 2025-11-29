user icon
Max Verstappen zit nog volop in het titelgevecht in de Formule 1, al vindt hij zelf dat dat niet zou moeten mogen. Volgens de viervoudig wereldkampioen is de McLaren namelijk - over het hele seizoen gezien - stukken beter dan die van Red Bull Racing

Verstappen maakt met nog slechts een sprint- en twee races te gaan, nog altijd kans op de wereldtitel in de F1. De Nederlander staat gelijk met Oscar Piastri in het WK, tot op 24 punten genaderd van Lando Norris. Vorige week nog won hij de Grand Prix van Las Vegas en zag hij toe hoe beide McLarens door de FIA gediskwalificeerd werden. De gebeurtenis in Nevada liet de titelstrijd ontploffen. 

Verstappen ziet bij Norris druk toenemen 

Verstappen - die ervaringsdeskundige is ten opzichte van Norris en Piastri - ziet dan ook dat de druk begint toe te nemen bij de McLarens. Tegenover de Press Association legde hij ook wat olie op het vuur. "Mensen kunnen veel verbergen. En ik zou dat doen als ik in zijn (Norris) situatie zat. De druk om het over de streep te trekken, zit in zijn achterhoofd." 

Daaraan voegde de Nederlander toe dat hij weliswaar - in tegenstelling tot Norris - niet onder de indruk is van wat andere mensen zeggen. "Hij (Norris) heeft er meer last van als iemand iets negatiefs zegt, maar ieder mens is anders. Het kan me niet schelen. Ik denk dan: 'Maakt niet uit, je kunt zeggen wat je wilt'."

'In de McLaren was ik allang wereldkampioen'

Sinds de GP van Monza is Verstappen drastisch ingelopen op beide McLarens. De 28-jarige coureur reageerde daar zelf met verbazing op. "Als je al vier wereldkampioenschappen hebt gewonnen, is dat geweldig. Eigenlijk zou ik niet in de strijd moeten zitten, maar ik ben er wel." 

Als Verstappen dan ook de auto had gehad van Norris of Piastri, dan weet hij zelf wel wat er gebeurd zou zijn. "Dan hadden we het niet over een kampioenschap gehad. Die had ik al lang gewonnen", zo sloot hij glimlachend af. 

Ferdi12

Posts: 759

Zeker stevig, maar zeer realistisch...
Ongeacht wie kampioen wordt in de McLaren, het is de terechte kampioen, maar je moet wel een Maxhater zijn om niet te zien dat niet de beste is die op het ogenblik rondrijdt.

  • 15
  • 29 nov 2025 - 09:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (31)

Login om te reageren
  • Knookie.nl

    Posts: 1.144

    Oud nieuws. Stond gisteren al op Nu

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 08:53
    • Patrace

      Posts: 6.365

      Alles hier is dan oud nieuws, want ze halen hun informatie immers altijd van elders.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 08:58
    • Larry Perkins

      Posts: 61.750

      Nog ouder zelfs, zei Max een maand of zo geleden al...

      • + 5
      • 29 nov 2025 - 09:15
  • HermanInDeZon

    Posts: 381

    Stevige uitspraak.
    Hopelijk rijdt hij ooit naast een andere topper zoals Russell / Norris / Piastri / Leclerc dat hij het ook nog kan waarmaken.

    Zou zijn carrière veel extra glans geven

    • + 10
    • 29 nov 2025 - 09:05
    • Ferdi12

      Posts: 759

      Zeker stevig, maar zeer realistisch...
      Ongeacht wie kampioen wordt in de McLaren, het is de terechte kampioen, maar je moet wel een Maxhater zijn om niet te zien dat niet de beste is die op het ogenblik rondrijdt.

      • + 14
      • 29 nov 2025 - 09:49
    • Rode Stier 33

      Posts: 909

      Max 'haters', die na 15 wereldtitels nog blijven volhouden dat het toeval, geluk, Masi, etc. is.... Je zal maar zo moeten leven...

      • + 13
      • 29 nov 2025 - 10:21
    • SennaS

      Posts: 10.968

      Tja dit hoort erbij, volgens sommigen was ook de goat niet de beste in zijn glorie jaren.

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 10:58
    • Ferdi12

      Posts: 759

      @SennaS
      Hamilton was zeker een zeer verdienstelijke rijder en de titels zijn terecht, maar hem nu als GOAT neer te zetten in een auto met een PU die zelfs tot 2018 sterker was dan de klanten PU is ook een beetje vreemd, vind je niet?
      Hoe vaak is hij niet verslagen door Bottas in de Kwali of race?
      Om over Britney Rosberg maar helemaal te zwijgen.
      Tegen Alonso in zijn eerste jaar deed hij het zeer goed, zeg maar uitstekend. Dat was maar eenmalig. Daarna kon hij niet altijd de concentratie opbrengen om het maximale uit zichzelf te halen. Ook dat is voor mij een voorwaarde, niet alleen talent.

      • + 6
      • 29 nov 2025 - 11:17
    • HermanInDeZon

      Posts: 381

      @Ferd12 Verstappen heeft ook twee van zijn vier titels met een dominante auto gehaald en dat tegen Perez die toch wel echt minder goed is dan Rosberg. Maar als ik dat zeg word ik hier waarschijnlijk (onterecht) een Max hater genoemd.

      Maar de discussie hier onderstreept wél mijn punt dat het mooi zou zijn moest Max een andere grootheid van zijn tijd als teamgenoot hebben en verslaan.

      Niet dat hij anders "geen grootheid is" (dat menen sommigen uit mijn woorden te interpreteren maar dat heb ik nooit gezegd), Schumacher heeft ook nooit een gelijkwaardige teamgenoot gehad om er eentje op te noemen

      Wat Schumacher wél heeft gedaan - en dat maakt denk ik dat mensen hem hoger aanschrijven dan een Hamilton - is het unieke feit om Ferrari terug naar de top te brengen. Dat soort dingen blijft meer hangen dan X aantal overwinningen of wereldtitels.

      De reden (onder meer) waarom Senna met amper 3 wereldtitel toch zoveel lof krijgt, is deels het heroïsch gevecht met Prost.

      En daar doel ik op met "glans". Natuurlijk is Max één van de grootste aller tijden en natuurlijk is hij in een heel aantal jaren dat hij geen wereldkampioen werd ook gewoon de beste rijder geweest

      Net daarom zou het 'jammer' zijn moest dat een beetje ondergesneeuwd raken omdat het 'maar' vier/vijf titels bij hetzelfde team waren [ zie Vettel - die heeft er ook vier bij Red Bull en niemand zet hem in het lijstje der allergrootsten. Verder wil ik hier absoluut qua kwaliteit geen vergelijking tussen de twee maken].

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 11:41
    • Pepe

      Posts: 1.154

      Je kunt nooit iedereen overtuigen dat blijkt wel op dit forum.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 12:34
    • Ferdi12

      Posts: 759

      @Herman
      2 van de 4 en 2 in een niet dominante auto.
      Terwijl Lewis alle zeven titels in een dominante auto won. Hij won de titels terecht en ik ben niet anti Lewis of juist pro Max.
      Lewis was niet altijd even scherp, het makkelijkste voorbeeld is eind 2015. Hij had zijn titel binnen en won de laatste races niet meer en in begin 2016 ook niet. Rosberg won de titel omdat Lewis niet scherp was en niet door de ontplofde PU van Lewis. Lewis moest zich elke weer opladen. Een daadwerkelijke GOAT verliest de titel niet aan een coureur als Rosberg. Dat zou Max nooit zijn overkomen.
      Max is altijd scherp, net als Senna, Prost en mijn GOAT Niki Lauda.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 13:32
  • JV fan

    Posts: 2.930

    Ligt eraan, aan die geplofte motor, en die diskwalificatie kan Norris weinig doen..

    • + 7
    • 29 nov 2025 - 09:14
    • SennaS

      Posts: 10.968

      En de papaya rules waardoor teamgenoten elkaar het leven zuur maken en punten van elkaar snoepen.
      Heb ik nooit bij rbr gezien.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 11:00
    • schwantz34

      Posts: 41.456

      Tja, dat Raketonelli Max eraf roste op de Red Bull ring kon Max ook bar weinig aan doen, zo kan je wel aan de gang blijven natuurlijk.

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 11:52
  • Pietje Bell

    Posts: 32.112

    De teams zullen gebruikte banden moeten gaan gebruiken in de race.
    Pirelli heeft echter sneetjes gevonden in de banden vermoedelijk veroorzaakt door gravel.

    Formula 1’s official tyre supplier Pirelli has revealed new concerns over potential
    tyre failures after the first day of practice for the Qatar Grand Prix.

    Inspection of its tyres following the single hour of practice and qualifying for the sprint
    race revealed cuts in the surfaces. Pirelli believes this has happened because of
    changes to the gravel traps at the Losail International Circuit this year.

    “At the end of the sessions, we saw cuts on the tread of some of the tyres caused
    by gravel pulled onto the circuit by cars that went off into the new gravel traps
    alongside the track,” said Pirelli’schief engineer Simone Berra.
    “While the damage isn’t enough to cause any loss of pressure, we’re going to be [keeping] a close eye on the condition of the tyres during tomorrow’s running.”

    Pirelli also announced it has increased the minimum starting pressures for all tyres by 1psi. Slick tyres must now be inflated to 29psi at the front and 24.5psi at the rear.

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 09:21
    • TheStijg

      Posts: 4.008

      Voor de duidelijkheid: er is niet getennist op de baan. “Gravel” betekent grind. :-)

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 09:55
    • Pietje Bell

      Posts: 32.112

      Bedankt @TheStijg. Stomme vergissing van mij en dat als tennis liefhebber.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 10:28
    • Larry Perkins

      Posts: 61.750

      Misschien hadden ze voor een fietstochtje van Bottas (met matje, dikke huid en blote billetjes) een gravelparcours uitgezet...

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 12:22
    • Larry Perkins

      Posts: 61.750

      Maarruh..., krijg een dejavu van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021 die tegen een band schopt...

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 12:26
    • Pietje Bell

      Posts: 32.112

      Precies @Larry, daar moest ik dus meteen aan denken. Hoe kunnen ze nu de coureurs met gebruikte banden de races insturen terwijl ze scheurtjes hebben ontdekt?! Onverantwoord!

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 13:51
  • MLTG

    Posts: 1.141

    Heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Max zou ook niet toestaan dat er 2 topcorreurs bij het team zitten. Dus word het een stuk makkelijker als je geen punten tegen je teamgenoot verliest

    • + 12
    • 29 nov 2025 - 10:03
  • Supa

    Posts: 2.624

    Als een prime Hamilton of Alonso de auto van Max had gehad, dan weet iedereen ook wel wat er was gebeurd.

    • + 5
    • 29 nov 2025 - 10:35
  • Pietje Bell

    Posts: 32.112

    En alweer als Max ver weg is voor een GP weekend post Kelly waar ze nu wonen
    terwijl Max geen privé zaken op hun IG wil zien ook al weet iedereen inmiddels
    waar ze wonen.

    imgur.com/xQDy1lh

    i.imgur.com/bqCF1oO.png

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 10:53
  • SennaS

    Posts: 10.968

    Haha beetje simpele beredenering van Max. Niks ten nadel van Max, hij is de beste als regerend wk.
    Met een RBR beleid (nr 1 coureur + waterdrager) was Norris ook allang kampioen geweest. En zonder rbr beleid was Max niet zo vaak wk geworden bij rbr.
    En zeker niet met een teamgenoot als Norris, Piastri, Russell, Leclerc, Kimi, zelfs Alonso en Lewis van een paar jaar geleden.
    Max mag dus blij zijn dat alles in dienst is en rijdt van hem en moet zich nog bewijzen tegen een top teamgenoot die dezelfde kansen krijgt.

    • + 7
    • 29 nov 2025 - 10:56
    • SennaS

      Posts: 10.968

      Ten nadele

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 11:01
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.889

      Weet ik niet een twee.. ja en nee.
      Titel in 2021 zou Verstappen zonder Perez zeker niet winnen, geen twijfel.
      2024 misschien ook niet..
      Maar 2022 en 2023 zeker wel.
      Ergens denk ik dat met Perez als teamgenoot had Verstappen in 2025 wellicht ook de titel gewonnen.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 11:20
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.889

    Zonder ontplofte motor was ook Norris allang kampioen ))

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 11:14
    • StevenQ

      Posts: 9.866

      En zonder uitgeschakeld te worden door Antonelli in Oostenrijk stond Max veel dichter bij

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 12:34
  • monzaron

    Posts: 710

    Duidelijke taal van Verstappen >> www.formel1.de/new(...)assiert-bin-ich-weg

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 11:18
  • Robin

    Posts: 2.938

    Oh hij doet lekker Marko mee mbt het spelletje…
    Slim dat zeker…. Maar bij een zogenaamd goede vriend….?
    (Dit aks de woorden exact zijn zoals ik ze hier lees)

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 12:11

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
