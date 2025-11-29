Max Verstappen zit nog volop in het titelgevecht in de Formule 1, al vindt hij zelf dat dat niet zou moeten mogen. Volgens de viervoudig wereldkampioen is de McLaren namelijk - over het hele seizoen gezien - stukken beter dan die van Red Bull Racing.

Verstappen maakt met nog slechts een sprint- en twee races te gaan, nog altijd kans op de wereldtitel in de F1. De Nederlander staat gelijk met Oscar Piastri in het WK, tot op 24 punten genaderd van Lando Norris. Vorige week nog won hij de Grand Prix van Las Vegas en zag hij toe hoe beide McLarens door de FIA gediskwalificeerd werden. De gebeurtenis in Nevada liet de titelstrijd ontploffen.

Verstappen ziet bij Norris druk toenemen

Verstappen - die ervaringsdeskundige is ten opzichte van Norris en Piastri - ziet dan ook dat de druk begint toe te nemen bij de McLarens. Tegenover de Press Association legde hij ook wat olie op het vuur. "Mensen kunnen veel verbergen. En ik zou dat doen als ik in zijn (Norris) situatie zat. De druk om het over de streep te trekken, zit in zijn achterhoofd."

Daaraan voegde de Nederlander toe dat hij weliswaar - in tegenstelling tot Norris - niet onder de indruk is van wat andere mensen zeggen. "Hij (Norris) heeft er meer last van als iemand iets negatiefs zegt, maar ieder mens is anders. Het kan me niet schelen. Ik denk dan: 'Maakt niet uit, je kunt zeggen wat je wilt'."

'In de McLaren was ik allang wereldkampioen'

Sinds de GP van Monza is Verstappen drastisch ingelopen op beide McLarens. De 28-jarige coureur reageerde daar zelf met verbazing op. "Als je al vier wereldkampioenschappen hebt gewonnen, is dat geweldig. Eigenlijk zou ik niet in de strijd moeten zitten, maar ik ben er wel."

Als Verstappen dan ook de auto had gehad van Norris of Piastri, dan weet hij zelf wel wat er gebeurd zou zijn. "Dan hadden we het niet over een kampioenschap gehad. Die had ik al lang gewonnen", zo sloot hij glimlachend af.