Verstappen gelooft in vijfde wereldtitel: "Alles is mogelijk"

Max Verstappen was letterlijk de lachende derde na de Grand Prix van Qatar. Na strategisch geblunder van McLaren, won de Nederlander de race in het Midden-Oosten en heeft hij nog altijd uitzicht op een vijfde wereldtitel in de Formule 1. Na afloop stelde Verstappen dat alles weer mogelijk is. 

Verstappen is bezig aan misschien wel de grootste comeback aller tijden in de F1. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing stond na de race op Zandvoort nog maar liefst 104 punten achter op toenmalig WK-leider Oscar Piastri, maar kan stiekem dromen van een vijfde wereldtitel. Na zijn overwinning in Qatar, is het geloof bij Verstappen weer helemaal terug. 

Verstappen zag overwinning niet aankomen

Verstappen was zelf ook verbaasd dat McLaren - tijdens de allesbeslissende safety car-situatie - Piastri en Norris niet naar binnen haalde. Volgens de 28-jarige was dat in ieder geval wel het sleutelmoment, wat hem naar de overwinning leidde. "Ik had zeker niet verwacht dat ik vandaag zou winnen", aldus Verstappen tegenover Sky Sports

"Als we puur naar snelheid keken, zaten we niet op hetzelfde niveau als McLaren. Maar we namen de juiste beslissing, net als de meeste coureurs op de grid, door naar binnen te gaan onder de safety car. Dat geeft je bijna een gratis pitstop en dat maakte de race voor mij zo speciaal", voegde de Nederlander stralend toe. 

McLaren legde het uiteindelijk af tegen Verstappen

Nadat Verstappen als leider van de race tevoorschijn kwam door de tweede pitstops van de McLarens, slaagden zowel Piastri als Norris er niet in om dezelfde snelheid te halen. "Ik wist na die pitstop dat de bandenslijtage twee lange periodes zou duren, maar we hebben dat heel goed aangepakt en ze hebben de achterstand niet echt ingehaald. Alles was onder controle."

Verstappen kan dus zijn vijfde wereldtitel pakken in Abu Dhabi, al heeft hij naar eigen zeggen een wonder nodig. "Op basis van tempo zijn ze sneller, maar zoals vandaag opnieuw bleek, is alles mogelijk."

 

Hagueian

Posts: 8.230

Kan Mclaren het nog een keer vergooien? Dat zou wel echt bizar zijn!

  • 5
  • 30 nov 2025 - 21:08
Reacties (17)

  • Lulham

    Posts: 612

    Als de Mercedessen zich tussen Verstappen en de McLarens kunnen wringen dan kan het zeker, maar eigenlijk is het al een tijdje klaar en is het een wonder dat Verstappen nog steeds een kleine kans heeft. Watveen fenomenale 2e hvan het seizoen van Verstappen.

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 20:28
    • Taures

      Posts: 1.533

      Met een beetje hulp van Yuki was het wel mogelijk, maar heeft geen backup dus het zal zwaar worden.

      Yuki blijft rondjes rijden binnen of buiten de lijnen zonder meerwaarde.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 20:52
    • worstenbroodje

      Posts: 15

      Of zal je weer zien dat het een race is die Russell wint en Max uiteindelijk nét tekort komt op Norris in aantal punten. Er zijn talloze scenario's mogelijk dus ook al is het logisch gezien al een uitgemaakte zaak, ik vind dit wel spannend hoor!
      Ik ben benieuwd, en ook blij dat er 3 namen strijden om een kampioenschap op de laatste race.
      Norris zal hoogstwaarschijnlijk wel als kampioen het seizoen afsluiten maar gelukkig is het hem niet zo makkelijk gemaakt als dat het lang leek te zijn

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 20:54
    • Larry Perkins

      Posts: 61.797

      Verstappen op 1, Piastri op 2 en Russell op 3 volstaat ook, dus dan gaat het maar om één McLaren...

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 20:56
    • Hagueian

      Posts: 8.230

      Lekke band, kude motor, safety car en slechte pitstop. Een vallende komeet. Oscar die de garage in brand steekt. Niet ondenkbaar.

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 21:11
    • Pietje Bell

      Posts: 32.144

      Klopt @Larry, maar Max moet dan wel winnen en de McLaren is echt sneller zei Max zelf na afloop.

      Max is de afgelopen weken met 4 van zijn privé wagens samen met
      Jack Martin in Monaco gespot. Hij heeft 3 garage plaatsen onder zijn
      nieuwe woning, maar daarnaast schijnt hij nòg een 3-tal garage plaatsen te hebben gehuurd/gekocht:

      https://www.tiktok(.)com/@matt_carz/video/7577480265807826198

      Haakjes omdat de tik tok linken hier maar deels worden weergegeven.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 21:14
    • Lulham

      Posts: 612

      Larry in dat geval zal Piastri zich moeten laten terugzakken tot achter Norris.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 21:15
    • Larry Perkins

      Posts: 61.797

      Uiteraard blijft Lando zwaar favoriet @Pietje.

      Nee, want Zak is een echte racer en ook heel fair @L*lham.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 21:19
    • Pietje Bell

      Posts: 32.144

      Mooi om te zien hoe Lambiase even zijn gal spuit over het feit dat Kimi
      wijd ging en Lando er ineens langs kon. Lambiase vond dat maar vreemd.

      www.instagram.com/p/DRsbVdIDZ2Y/

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 22:00
    • Pietje Bell

      Posts: 32.144

      Max is alweer onderweg naar Dubai/Abu Dhabi.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 22:24
  • F1jos

    Posts: 4.873

    Wat onmogelijk lijkt te zijn, maakt buitenaards Max alles mogelijk.

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 20:58
  • Hagueian

    Posts: 8.230

    Kan Mclaren het nog een keer vergooien? Dat zou wel echt bizar zijn!

    • + 5
    • 30 nov 2025 - 21:08
  • Pietje Bell

    Posts: 32.144

    Gôh, Kelly heeft Max net gerepost op haar IG story. 3 uur na de overwinning!
    Geen felicitatie, niets, noppes, nada. Vic en Sophie meteen na de race met lieve woorden.

    Zou wat zijn als Max op 7 december zijn 5e WK binnenhaalt op Kelly's 37ste verjaardag.
    Als dank voor alle support.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 21:49
    • Pietje Bell

      Posts: 32.144

      Dan zal ze vast ook wel in Abu Dhabi van de partij zijn. De 3e GP dit jaar.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 21:50
    • Sauber

      Posts: 473

      Misschien heeft Kelly Max wel gewoon gebeld om te feliciteren. Dat kan ook hè. Ik praat ook niet met m’n vrouw op insta, dus misschien doen anderen dat ook niet hè.
      Ik vind het wel een beetje zorgelijk worden hoe jij op hun leven gefocust bent.
      Laat het een beetje los. Geniet van de sport en laat ze verder lekker hun eigen leven leiden.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 22:08
    • Pietje Bell

      Posts: 32.144

      "Misschien heeft Kelly Max wel gewoon gebeld om te feliciteren."

      Je bedoelt net zo als al die andere keren de afgelopen 4,5 jaar dat ze dat
      nooit heeft gedaan, maar altijd meteen na de finish een berichtje met hartjes en een felicitatie op haar IG postte?
      Het viel me gewoon op toen ik een half uur geleden op Max zijn mooie IG post met overwinningsfoto's keek dat Kelly toen net 1 minuut geleden een paar hartjes plaatste, om 21;50u zoiets. De race was om 18:30u afgelopen.

      Max is trouwens alweer onderweg naar Abu Dhabi/Dubai.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 22:22

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

