Max Verstappen was letterlijk de lachende derde na de Grand Prix van Qatar. Na strategisch geblunder van McLaren, won de Nederlander de race in het Midden-Oosten en heeft hij nog altijd uitzicht op een vijfde wereldtitel in de Formule 1. Na afloop stelde Verstappen dat alles weer mogelijk is.

Verstappen is bezig aan misschien wel de grootste comeback aller tijden in de F1. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing stond na de race op Zandvoort nog maar liefst 104 punten achter op toenmalig WK-leider Oscar Piastri, maar kan stiekem dromen van een vijfde wereldtitel. Na zijn overwinning in Qatar, is het geloof bij Verstappen weer helemaal terug.

Verstappen zag overwinning niet aankomen

Verstappen was zelf ook verbaasd dat McLaren - tijdens de allesbeslissende safety car-situatie - Piastri en Norris niet naar binnen haalde. Volgens de 28-jarige was dat in ieder geval wel het sleutelmoment, wat hem naar de overwinning leidde. "Ik had zeker niet verwacht dat ik vandaag zou winnen", aldus Verstappen tegenover Sky Sports.

"Als we puur naar snelheid keken, zaten we niet op hetzelfde niveau als McLaren. Maar we namen de juiste beslissing, net als de meeste coureurs op de grid, door naar binnen te gaan onder de safety car. Dat geeft je bijna een gratis pitstop en dat maakte de race voor mij zo speciaal", voegde de Nederlander stralend toe.

McLaren legde het uiteindelijk af tegen Verstappen

Nadat Verstappen als leider van de race tevoorschijn kwam door de tweede pitstops van de McLarens, slaagden zowel Piastri als Norris er niet in om dezelfde snelheid te halen. "Ik wist na die pitstop dat de bandenslijtage twee lange periodes zou duren, maar we hebben dat heel goed aangepakt en ze hebben de achterstand niet echt ingehaald. Alles was onder controle."

Verstappen kan dus zijn vijfde wereldtitel pakken in Abu Dhabi, al heeft hij naar eigen zeggen een wonder nodig. "Op basis van tempo zijn ze sneller, maar zoals vandaag opnieuw bleek, is alles mogelijk."