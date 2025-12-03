user icon
icon

Van der Garde: "Hadjar is de juiste man naast Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Van der Garde: "Hadjar is de juiste man naast Verstappen"

Isack Hadjar wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Dat maakte Red Bull Racing deze week bekend. Voormalig Formule 1-coureur en tegenwoordig analist bij Viaplay, Giedo van der Garde, denkt dat de Oostenrijkse renstal de juiste keuze heeft gemaakt. 

Het mocht even duren, maar Red Bull heeft wereldkundig gemaakt wat de line-ups worden van 2026. Hadjar schuift van de Racing Bulls door naar het topteam, terwijl Arvid Lindblad het stoeltje van de Fransman krijgt bij het zusterteam. Yuki Tsunoda is de grote verliezer, voor hem zal er geen plekje zijn op de grid volgend jaar. De Japanner zal wel een rol als reservecoureur vervullen bij Red Bull. 

Meer over Isack Hadjar 'Red Bull hakt knoop door: Hadjar nieuwe teamgenoot Verstappen'

'Red Bull hakt knoop door: Hadjar nieuwe teamgenoot Verstappen'

1 dec
 Hoge pief klapt uit de school: ‘Red Bull maakt zondagavond nieuwe teamgenoot Verstappen bekend’

Hoge pief klapt uit de school: ‘Red Bull maakt zondagavond nieuwe teamgenoot Verstappen bekend’

28 nov

Van der Garde laat zich uit op Instagram 

Ondanks dat heel veel voorgangers in het verleden naast Verstappen sneuvelden, denkt Van der Garde dat Hadjar de juiste man is voor Red Bull. “Hadjar komt volgens mij op het juiste moment, op de juiste plek”, zo schrijf de Nederlander op Instagram. “We hebben jongens zien worstelen naast Max, ze vergelijken hun resultaten, hun manier van rijden, hun beslissingen, maar ik denk dat we het allemaal eens zijn - inclusief Hadjar - er is geen vergelijking mogelijk. Als je de kritiek op Perez maar vergelijkt met de resultaten van Yuki dit jaar, dan is het op een heel ander niveau.” 

Kan Hadjar het wel naast Verstappen?

Nadat Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez onderdompelden onder het bewind van Verstappen, was het dit seizoen de beurt aan Liam Lawson en Tsunoda om het tweede zitje bij Red Bull op te vullen. Maar beide gevallen werden geen succes. Lawson werd na twee races dit seizoen al vervangen en ook Tsunoda brak geen potten. 

Van der Garde denkt daarom dat Hadjar een rol als tweede rijder moet vervullen. “Red Bull heeft een vaste coureur nodig, een wingman, en ik denk dat Hadjar de juiste persoon is om deze rol te vervullen en tegelijkertijd zijn eigen vaardigheden te ontwikkelen om een concurrent voor de top te worden.” 

'Nieuwe auto's biedt kansen aan Hadjar'

Volgend seizoen gaat het volledige F1-reglement op de schop. Alle teams zullen een nieuwe auto moeten bouwen door middel van een nieuwe motor, aerodynamica en een nieuw chassis. Volgens Van der Garde biedt dat kansen voor Hadjar, die in het laatste seizoen van de ‘grondeffect-auto’s debuteerde. 

“Bovendien wordt de switch ‘makkelijker’ vanwege de nieuwe regels, auto’s, nieuwe niveaus van downforce. Het is een nieuw tijdperk, en dus het juiste moment”, zo sloot Van der Garde af. 

 

 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Giedo van der Garde Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.845

    Van der Garde: "Hadjar is de juiste man naast Verstappen."

    Dat zullen 'wij' wel bepalen Giedo...

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 17:21
    • Pietje Bell

      Posts: 32.214

      Eens zien. Giedo zei ook dat Max zijn 5e WK titel behaalt dit weekend
      en dat de nieuwste Honda PU weer in de wagen wordt geschroefd.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 17:37

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Giedo van der Garde -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 25 apr 1985 (40)
  • Geb. plaats Rhenen, Netherlands, Nederland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar