Isack Hadjar wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Dat maakte Red Bull Racing deze week bekend. Voormalig Formule 1-coureur en tegenwoordig analist bij Viaplay, Giedo van der Garde, denkt dat de Oostenrijkse renstal de juiste keuze heeft gemaakt.

Het mocht even duren, maar Red Bull heeft wereldkundig gemaakt wat de line-ups worden van 2026. Hadjar schuift van de Racing Bulls door naar het topteam, terwijl Arvid Lindblad het stoeltje van de Fransman krijgt bij het zusterteam. Yuki Tsunoda is de grote verliezer, voor hem zal er geen plekje zijn op de grid volgend jaar. De Japanner zal wel een rol als reservecoureur vervullen bij Red Bull.

Van der Garde laat zich uit op Instagram

Ondanks dat heel veel voorgangers in het verleden naast Verstappen sneuvelden, denkt Van der Garde dat Hadjar de juiste man is voor Red Bull. “Hadjar komt volgens mij op het juiste moment, op de juiste plek”, zo schrijf de Nederlander op Instagram. “We hebben jongens zien worstelen naast Max, ze vergelijken hun resultaten, hun manier van rijden, hun beslissingen, maar ik denk dat we het allemaal eens zijn - inclusief Hadjar - er is geen vergelijking mogelijk. Als je de kritiek op Perez maar vergelijkt met de resultaten van Yuki dit jaar, dan is het op een heel ander niveau.”

Kan Hadjar het wel naast Verstappen?

Nadat Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez onderdompelden onder het bewind van Verstappen, was het dit seizoen de beurt aan Liam Lawson en Tsunoda om het tweede zitje bij Red Bull op te vullen. Maar beide gevallen werden geen succes. Lawson werd na twee races dit seizoen al vervangen en ook Tsunoda brak geen potten.

Van der Garde denkt daarom dat Hadjar een rol als tweede rijder moet vervullen. “Red Bull heeft een vaste coureur nodig, een wingman, en ik denk dat Hadjar de juiste persoon is om deze rol te vervullen en tegelijkertijd zijn eigen vaardigheden te ontwikkelen om een concurrent voor de top te worden.”

'Nieuwe auto's biedt kansen aan Hadjar'

Volgend seizoen gaat het volledige F1-reglement op de schop. Alle teams zullen een nieuwe auto moeten bouwen door middel van een nieuwe motor, aerodynamica en een nieuw chassis. Volgens Van der Garde biedt dat kansen voor Hadjar, die in het laatste seizoen van de ‘grondeffect-auto’s debuteerde.

“Bovendien wordt de switch ‘makkelijker’ vanwege de nieuwe regels, auto’s, nieuwe niveaus van downforce. Het is een nieuw tijdperk, en dus het juiste moment”, zo sloot Van der Garde af.