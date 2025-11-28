Na de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas, waren de gezichten van het team uit Woking allesbehalve te genieten. Teambaas Andrea Stella vermeldde in een statement dat Lando Norris en Oscar Piastri, te hard gestraft zouden zijn door de FIA. Voormalig F1-coureur Christijan Albers had geen goed woord voor over voor de handelswijze van Stella.

De bom barstte na afloop van de Formule 1-race in Las Vegas. Max Verstappen won ongenaakbaar de race, maar zag na afloop dat zowel Norris als Piastri, uit het wedstrijdresultaat werden gehaald. De plank van de MCL39 zou te dun zijn bevonden, waardoor beide McLarens gediskwalificeerd werden.

Stella reageert met slap statement

McLaren reageerde vervolgens door middel van een statement. De constructeurskampioen van 2025 beweerde een te zware straf te hebben gehad. "In tegenstelling tot sportieve of financiële regels is er geen evenredigheid in de toepassing van sancties of overtredingen van technische voorschriften", zo luidde Stella.

"De FIA heeft toegegeven dat dit in de toekomst moet worden aangepakt om kleine en onopzettelijke technische overtredingen, met minimale of geen prestatievoordelen, niet leiden tot onevenredige gevolgen."

Albers maakt korte metten met McLaren

Het statement van McLaren is ook bij Albers aangekomen. Tegenover Viaplay liet de Nederlander weten er geen goed woord voor over te hebben. "Ik vind dit echt complete onzin", zo opende Albers nijdig. "Dit is typisch weer iets van McLaren. Ik zeg het al vaker, ze hebben een fantastische auto, maar ze zijn zo slecht qua alles daarbuiten. Marketing, strategie, motoren enzovoort", voegde hij daaraan toe.

Albers beweerde daarbij dat er gewoon duidelijk regels zijn in de Formule 1. "In F1 moet je gewoon alles tunen en finetunen tot de limiet. Die limiet is uiteindelijk ergens. Dat moet je bij de skid blocks, benzine enzovoort. En als je dat niet hebt, dan wordt je gediskwalificeerd. Klaar, punt uit", concludeerde Albers uiteindelijk.

McLaren heeft zichzelf, wat betreft het titelgevecht, behoorlijk in de vingers gesneden. Verstappen is in ieder geval gelijk gekomen met Piastri in de stand en staat nog maar 24 punten achter op Norris. Met nog een sprint- en twee races in het verschiet - Qatar en Abu Dhabi - gaat het titelgevecht nog altijd tussen drie coureurs.