De worstelende Lewis Hamilton bij Ferrari, houden de gemoederen bezig in de Formule 1. Tot op heden is gebleken dat de zevenvoudig wereldkampioen en de Italiaanse renstal geen gelukkig huwelijk zijn. Voormalig F1-coureur en analist Christijan Albers heeft een duidelijke oplossing voor Ferrari, willen zij voor het eerst in bijna twintig jaar weer wereldkampioen worden.

Hamilton werd begin dit jaar met veel bombarie binnengehaald, maar de realiteit verraadt dat hij niet uit de verf komt in een rode auto. Behoudens een sprintoverwinning in China, worstelt de Brit enorm en moet hij telkens Charles Leclerc voor zich dulden. Naar verluidt loopt het contract van de man uit Stevenage eind 2026 af, waardoor Ferrari kan kijken of er betere opties in de lucht hangen.

Bearman mogelijk in 2027 naast Leclerc

Oliver Bearman is de laatste weken genoemd als opvolger van Hamilton in 2027. De Brit kent een uitstekend rookieseizoen bij Haas en bovendien heeft hij al laten zien dat hij met de Ferrari overweg kan. In 2024 verving Bearman Carlos Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië en wist daar een knappe zevende plaats binnen te hengelen.

Ook Albers is enorm onder de indruk van Bearman. "Wat ik echt heel knap vind is zijn kwalificaties, dat hij als rookie elke keer zijn Haas ertussen zet", zo laat de Nederlander weten tegenover Viaplay. "De laatste keren dat iemand dit soort dingen liet zien, was met Verstappen in de Toro Rosso."

Albers hoopt stiekem op Verstappen bij Ferrari

Volgens Albers is het meer dan duidelijk dat Bearman goed genoeg is om Hamilton op te volgen bij Ferrari. De analist erkende daar alleen wel bij dat hij één iemand nog liever ziet in een rood pak in een rode auto. "Ik zou Bearman een super goede keuze vinden voor Ferrari, maar nu komt hij", zo vervolgde Albers zijn monoloog.

"Als Ferrari er écht voor wil gaan, dan hebben ze de mogelijkheid om eind 2026 met Verstappen in zee te gaan. Als Lewis (Hamilton) zo door blijft gaan, dan gaat het niet lang meer duren. En dan is er gewoon een opening voor het mooiste merk in de wereld. Hoe gaaf is dat? Verstappen met een rode overall aan, daar krijg je toch kippenvel van?", zo sloot Albers af.

Verstappen heeft zware schoenen te vullen bij Ferrari

Mocht Verstappen bij Ferrari arriveren, dan wacht hem een loodzware taak. De Nederlander zal in Maranello moeten zorgen voor de eerste rijderstitel in maar liefst twintig jaar. De laatste wereldkampioen bij Ferrari, was Kimi Räikkönen. De Fin slaagde erin om in 2007 in een rode auto de wereldtitel naar zich toe te trekken.