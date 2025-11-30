user icon
Verstappen geopperd bij Ferrari als opvolger van Hamilton

Verstappen geopperd bij Ferrari als opvolger van Hamilton

De worstelende Lewis Hamilton bij Ferrari, houden de gemoederen bezig in de Formule 1. Tot op heden is gebleken dat de zevenvoudig wereldkampioen en de Italiaanse renstal geen gelukkig huwelijk zijn. Voormalig F1-coureur en analist Christijan Albers heeft een duidelijke oplossing voor Ferrari, willen zij voor het eerst in bijna twintig jaar weer wereldkampioen worden. 

Hamilton werd begin dit jaar met veel bombarie binnengehaald, maar de realiteit verraadt dat hij niet uit de verf komt in een rode auto. Behoudens een sprintoverwinning in China, worstelt de Brit enorm en moet hij telkens Charles Leclerc voor zich dulden. Naar verluidt loopt het contract van de man uit Stevenage eind 2026 af, waardoor Ferrari kan kijken of er betere opties in de lucht hangen. 

Oliver Bearman is de laatste weken genoemd als opvolger van Hamilton in 2027. De Brit kent een uitstekend rookieseizoen bij Haas en bovendien heeft hij al laten zien dat hij met de Ferrari overweg kan. In 2024 verving Bearman Carlos Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië en wist daar een knappe zevende plaats binnen te hengelen. 

Ook Albers is enorm onder de indruk van Bearman. "Wat ik echt heel knap vind is zijn kwalificaties, dat hij als rookie elke keer zijn Haas ertussen zet", zo laat de Nederlander weten tegenover Viaplay. "De laatste keren dat iemand dit soort dingen liet zien, was met Verstappen in de Toro Rosso." 

Albers hoopt stiekem op Verstappen bij Ferrari 

Volgens Albers is het meer dan duidelijk dat Bearman goed genoeg is om Hamilton op te volgen bij Ferrari. De analist erkende daar alleen wel bij dat hij één iemand nog liever ziet in een rood pak in een rode auto. "Ik zou Bearman een super goede keuze vinden voor Ferrari, maar nu komt hij", zo vervolgde Albers zijn monoloog. 

"Als Ferrari er écht voor wil gaan, dan hebben ze de mogelijkheid om eind 2026 met Verstappen in zee te gaan. Als Lewis (Hamilton) zo door blijft gaan, dan gaat het niet lang meer duren. En dan is er gewoon een opening voor het mooiste merk in de wereld. Hoe gaaf is dat? Verstappen met een rode overall aan, daar krijg je toch kippenvel van?", zo sloot Albers af. 

Verstappen heeft zware schoenen te vullen bij Ferrari

Mocht Verstappen bij Ferrari arriveren, dan wacht hem een loodzware taak. De Nederlander zal in Maranello moeten zorgen voor de eerste rijderstitel in maar liefst twintig jaar. De laatste wereldkampioen bij Ferrari, was Kimi Räikkönen. De Fin slaagde erin om in 2007 in een rode auto de wereldtitel naar zich toe te trekken.

Natte Slak

Posts: 444

Zo ongeveer het laatste team waar je voor wil rijden maar ik bemoei niet

Reacties (11)

  • Natte Slak

    Posts: 444

    Zo ongeveer het laatste team waar je voor wil rijden maar ik bemoei niet

  • John6

    Posts: 11.329

    Volgend jaar komen ze met geheel andere wagens, als Max daar geen reet aan vind dan gaat hij niet naar Ferrari, dan stopt hij met F1 rijden.

    • Rimmer

      Posts: 13.059

      En als hij het wel leuk vindt maar de RB gaat gewoon voor geen meter dan stapt hij over naar Toto of Adrian.

      Ik ben het ermee eens dat Oliver een mooi seizoen rijdt maar veel van de goede resultaten komen ook voort uit het nemen van veel risico.
      Dan doen rookies altijd.
      In het tweede en derde jaar gaan ze meer nadenken, willen consistenter worden en nemen minde risico’s waardoor de resultaten vaak wat constanter worden maar ook minder hoge uitschieters hebben.
      Dat een topteam als Ferrari moet gaan teruggrijpen op prima rookies (die echter op geen enkele manier tot de top behoren) is natuurlijk pure armoede. Ik denk dan ook niet dat ze dat zullen doen.
      Ze mogen al dankbaar zijn dat ze Lec hebben voor 2026 en ze zitten gewoon muurvast in dat contract met die clown uit de favela’s van Stevenage.
      In 2027 is het een ander verhaal maar er is niemand, geen team en geen coureur, die nu al deals maakt voor 2027.
      Bearman dus gewoon in de Haas in 2026 en daarna zien we wel weer verder.

    • Redcarsmatter

      Posts: 5.558

      @Rimmer
      Vlieger gaat niet op voor... uitgerekend Lewis.

    • StevenQ

      Posts: 9.869

      Misschien gaat hij wel naar Ferrari, ze zijn erg snel in het WEC en op Le Mans

  • Babs

    Posts: 122

    Nou, dat moet voor Lewis toch leuk zijn om te horen dat 'that guy' mogelijk zijn opvolger bij Ferrari wordt en de Scuderia dan wel de felbegeerde titel gaat bezorgen. ;-)

    • HermanInDeZon

      Posts: 382

      Ik zie Verstappen bij Ferrari de eerste twee/drie jaar ook geen kampioen worden.

      De situatie waar hij momenteel in zit bij Red Bull - een team dat volledig op hem is ingespeeld en hij die volledig op het team is ingespeeld - is best uniek en de sleutel voor zijn succes.

      Ik ben er van overtuigd dat hij dat opnieuw kan opbouwen ergens anders (en waarom niet bij Ferrari), maar om te denken dat hij daar onmiddellijk succes gaat hebben lijkt me een beetje optimistisch. Hij gaat er echt in moeten investeren -- zoals Schumacher destijds

  • Pietje Bell

    Posts: 32.126

    Heeft iemand Kravitz dit horen zeggen?

    Cameron
    @CxmeronCc
    🚨🗣️Ted Kravitz: “Isack Hadjar will be joining Max Verstappen at Red Bull Racing […]

    both drivers have already been told […] Yuki Tsunoda was disappointed after hearing

    the news […] This move is expected to leave Yuki out of Formula One […]

    Full announcement coming next week.” #QatarGP #F1

  • Redcarsmatter

    Posts: 5.558

    '... geopperd...', mopperde Jos de onzin van tafel.

  • Flexwing

    Posts: 211

    Eerst maar kijken wie volgend jaar beste auto heeft.

  • Regenrace

    Posts: 2.158

    Ferrari zonder de oude baas is Ferrari niet meer, dat blijkt wel.
    In andere tijden had men Hamilton al lang ontslagen - of hem gewoon opzichtig op de reservebank gezet.
    Maar dat is anno 2025 onwaarschijnlijk, vooral door gebrek aan visie. We hebben er met zijn allen semi-onaantastbare prinsesjes van gemaakt. Resultaat? Toen Hammie bij Ferrari aanklopte, deed ie dat waarschijnlijk met een leger advocaten achter zich aan. En de kans dat Ham de eer aan zichzelf houdt? Bij dit soort bedragen hebben coureurs geen eer. Nou ja, Rosberg was er een., en hoon was zijn deel. In zo'n idiote wereld leven wij dus.

