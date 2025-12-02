user icon
icon

Breaking: Red Bull stalt Lindblad bij zusterteam Racing Bulls

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Breaking: </b> Red Bull stalt Lindblad bij zusterteam Racing Bulls

Red Bull Racing heeft bevestigd wie er in 2026 gaat rijden bij zusterteam VCARB. De Oostenrijkse renstal heeft bevestigd dat Liam Lawson en Arvid Lindblad hun opwachting zullen maken bij de Racing Bulls. Yuki Tsunoda blijft aan bij Red Bull als test- en reservecoureur.

Lindblad rijdt dit jaar in de Formule 2, en wordt gezien als één van de grootste talenten uit de Red Bull-stal. Hij kreeg eerder dit jaar een uitzondering van de FIA om op zijn zeventiende een superlicentie aan te vragen, en reed al een aantal vrije trainingen voor Red Bull Racing. Hij werd eerder al omschreven als de 'nieuwe Max Verstappen', en mag zich nu dus gaan bewijzen in de koningsklasse.

Meer over Arvid Lindblad Teambaas geeft update over invulling Red Bull-zitjes

Teambaas geeft update over invulling Red Bull-zitjes

19 nov

Het lag al in de lijn der verwachtingen dat Red Bull Lindblad en Lawson zou presenteren bij het team van Racing Bulls. Voor Lawson wordt het zijn eerste volledige seizoen in dienst van de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull. Vorig jaar reed hij voor de Oostenrijkse renstal als teamgenoot van Max Verstappen, maar werd hij na twee raceweekenden aan de kant geschoven en vervangen door Tsunoda. In de afgelopen maanden vocht hij met de Japanner voor zijn toekomst, en is de keuze op hem gevallen.

Aanstormend talent

De 18-jarige Lindblad maakt volgend jaar zijn officiële debuut in de Formule 1. Hij zal gaan rijden met het startnummer 41, en is de vervanger van Isack Hadjar die wordt gepromoveerd naar Red Bull Racing. De Fransman krijgt daar de rol van teamgenoot van Max Verstappen. Hij vervangt Tsunoda, die dus wordt gedegradeerd naar de reservebank. 

Racing Bulls verklaart de keuze

Racing Bulls-teambaas Alan Permane is blij met de keuze, zo stelt hij in het persbericht: "Liam heeft een indrukwekkende performance laten zien, en hij toonde zich professioneel op de momenten dat de omstandigheden zwaar waren, en we kijken ernaar uit om met hem verder te bouwen in 2026. Arvids snelle progressie laat zien dat hij één van de grootste jonge talenten in onze sport is. Samen vormen ze een sterk en dynamisch duo, dat de ambities en de spirit van VCARB laat zien, nu we een nieuw tijdperk van de Formule 1 betreden."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Arvid Lindblad Racing Bulls

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.182

    Hadjar een jaar te vroeg naar RBR en Lindblad een jaar te vroeg naar RB.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 16:17
  • Tifoso-01

    Posts: 3.824

    Lawson blijft bij Racing Bulls en Yuki wordt reserve bij Red Bull.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 16:28

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Arvid Lindblad -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 8 aug 2007 (18)
  • Geb. plaats Londen, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar