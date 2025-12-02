Red Bull Racing heeft bevestigd wie er in 2026 gaat rijden bij zusterteam VCARB. De Oostenrijkse renstal heeft bevestigd dat Liam Lawson en Arvid Lindblad hun opwachting zullen maken bij de Racing Bulls. Yuki Tsunoda blijft aan bij Red Bull als test- en reservecoureur.

Lindblad rijdt dit jaar in de Formule 2, en wordt gezien als één van de grootste talenten uit de Red Bull-stal. Hij kreeg eerder dit jaar een uitzondering van de FIA om op zijn zeventiende een superlicentie aan te vragen, en reed al een aantal vrije trainingen voor Red Bull Racing. Hij werd eerder al omschreven als de 'nieuwe Max Verstappen', en mag zich nu dus gaan bewijzen in de koningsklasse.

Het lag al in de lijn der verwachtingen dat Red Bull Lindblad en Lawson zou presenteren bij het team van Racing Bulls. Voor Lawson wordt het zijn eerste volledige seizoen in dienst van de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull. Vorig jaar reed hij voor de Oostenrijkse renstal als teamgenoot van Max Verstappen, maar werd hij na twee raceweekenden aan de kant geschoven en vervangen door Tsunoda. In de afgelopen maanden vocht hij met de Japanner voor zijn toekomst, en is de keuze op hem gevallen.

Aanstormend talent

De 18-jarige Lindblad maakt volgend jaar zijn officiële debuut in de Formule 1. Hij zal gaan rijden met het startnummer 41, en is de vervanger van Isack Hadjar die wordt gepromoveerd naar Red Bull Racing. De Fransman krijgt daar de rol van teamgenoot van Max Verstappen. Hij vervangt Tsunoda, die dus wordt gedegradeerd naar de reservebank.

Racing Bulls verklaart de keuze

Racing Bulls-teambaas Alan Permane is blij met de keuze, zo stelt hij in het persbericht: "Liam heeft een indrukwekkende performance laten zien, en hij toonde zich professioneel op de momenten dat de omstandigheden zwaar waren, en we kijken ernaar uit om met hem verder te bouwen in 2026. Arvids snelle progressie laat zien dat hij één van de grootste jonge talenten in onze sport is. Samen vormen ze een sterk en dynamisch duo, dat de ambities en de spirit van VCARB laat zien, nu we een nieuw tijdperk van de Formule 1 betreden."