Nog één race en dan zit het Formule 1-seizoen erop. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri gaan uitmaken wie er wereldkampioen gaat worden van 2025. De prangende vraag hangt: Wie gaat er aan het langste eind trekken? Leclerc denkt het zijne ervan.

De afgelopen weken is het gat tussen Verstappen en de McLarens steeds meer gekrompen. De Nederlander won de races in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas en Qatar. Daarbij vond Norris zijn vorm terug, waardoor hij de races in Mexico en Brazilië won en zelfs Piastri wist te passeren in het WK.

Leclerc voorspelt wie de titel wint

McLaren heeft de afgelopen races een hoop punten gemorst. Door de dubbele diskwalificatie in Las Vegas en de tactische blunder in Qatar, is Verstappen voorbij aan Piastri en staat hij nog maar 12 punten achter op Norris. Volgens Leclerc heeft Verstappen - die na de race in Nederland nog maar liefst 104 punten achterstond op toenmalig WK-leider Piastri - een geweldig gevecht geleverd, maar denkt hij dat Norris uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken.

"Ik weet het niet", zo opende Leclerc op de persconferentie twijfelend. "Nogmaals, ik ben dit jaar zo vaak van gedachten veranderd. Ik dacht dat het Oscar was, toen dacht ik dat het Max was, en toen wist ik het niet meer. Ik denk waarschijnlijk dat het Lando wordt. Twaalf punten is nog steeds belangrijk. Dus als Lando niets groots overkomt, denk ik dat Lando het wint", voegde de Monegask daar uiteindelijk aan toe.

Leclerc hoopt op goed einde in Abu Dhabi

Leclerc en Ferrari beleven zelf een dramatisch seizoen. Daar waar de Scuderia in 2024 ijzersterk wist te eindigen, was 2025 een grote neerwaartse spiraal. Met een achterstand op McLaren, Mercedes en Red Bull Racing, lijkt het seizoen voor hun op de vierde plaats bij de constructeurs, als een nachtkaars uit te gaan.

Morgenochtend begint het circus in Abu Dhabi. Om 10:30 uur Nederlandse tijd zal de eerste training verreden worden op het Yas Marina Circuit.