Leclerc voorspelt: Wie wordt de wereldkampioen van 2025?

Nog één race en dan zit het Formule 1-seizoen erop. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri gaan uitmaken wie er wereldkampioen gaat worden van 2025. De prangende vraag hangt: Wie gaat er aan het langste eind trekken? Leclerc denkt het zijne ervan. 

De afgelopen weken is het gat tussen Verstappen en de McLarens steeds meer gekrompen. De Nederlander won de races in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas en Qatar. Daarbij vond Norris zijn vorm terug, waardoor hij de races in Mexico en Brazilië won en zelfs Piastri wist te passeren in het WK. 

Leclerc voorspelt wie de titel wint 

McLaren heeft de afgelopen races een hoop punten gemorst. Door de dubbele diskwalificatie in Las Vegas en de tactische blunder in Qatar, is Verstappen voorbij aan Piastri en staat hij nog maar 12 punten achter op Norris. Volgens Leclerc heeft Verstappen - die na de race in Nederland nog maar liefst 104 punten achterstond op toenmalig WK-leider Piastri - een geweldig gevecht geleverd, maar denkt hij dat Norris uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. 

"Ik weet het niet", zo opende Leclerc op de persconferentie twijfelend. "Nogmaals, ik ben dit jaar zo vaak van gedachten veranderd. Ik dacht dat het Oscar was, toen dacht ik dat het Max was, en toen wist ik het niet meer. Ik denk waarschijnlijk dat het Lando wordt. Twaalf punten is nog steeds belangrijk. Dus als Lando niets groots overkomt, denk ik dat Lando het wint", voegde de Monegask daar uiteindelijk aan toe. 

Leclerc hoopt op goed einde in Abu Dhabi 

Leclerc en Ferrari beleven zelf een dramatisch seizoen. Daar waar de Scuderia in 2024 ijzersterk wist te eindigen, was 2025 een grote neerwaartse spiraal. Met een achterstand op McLaren, Mercedes en Red Bull Racing, lijkt het seizoen voor hun op de vierde plaats bij de constructeurs, als een nachtkaars uit te gaan. 

Morgenochtend begint het circus in Abu Dhabi. Om 10:30 uur Nederlandse tijd zal de eerste training verreden worden op het Yas Marina Circuit. 

 

KiekisNL

Posts: 2.187

Mijn glazebol.

Russell maakt een divebomb in de eerste bocht, verremt zich en beukt Lando uit de race, Max ligt aan kop krijgt een motor probleem en valt terug naar P5 en weet dat te handhaven, Oscar neemt de leiding over maar verremt zich raakt de muur en rijd lek.l, moet extra pitten en valt t... [Lees verder]

  • 1
  • 4 dec 2025 - 21:03
AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

