Aankomende zondag gaan Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri uitmaken wie er wereldkampioen gaat worden in het Formule 1-seizoen 2025. Door een heroïsche comeback van de Nederlander en Red Bull Racing en een paar enorme blunders van McLaren, is de gigantische voorsprong die zij hadden, stukken kleiner geworden. Ook in Qatar liet het team uit Woking zien dat behoudens de auto, er niet veel kampioenwaardig is binnen de renstal.

Sinds de Grand Prix van Miami vorig seizoen, is het duidelijk dat McLaren de beste auto heeft. Het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella won sindsdien exact twintig races en trok de constructeurstitel van 2024 en 2025 naar zich toe. Petje af, maar een hoop flaters geven toch een aantal smetjes op het team.

McLaren maakt er te vaak een puinhoop van

Wanneer de druk erop begint te staan, heeft McLaren bewezen dat het duidelijk te kort komt ten opzichte van Verstappen en Red Bull. Sinds de update aan de RB21 van Verstappen na Zandvoort, is de Nederlander weer competitief. Hij won de races in Italië, Azerbeidzjan, Austin, Las Vegas en Qatar. En juist in die races ging het meerdere keren fout voor de McLarens.

Het gekloot tussen Norris en Piastri met een mislukte pitstop waarna de twee papaya-gekleurde auto's van positie moesten wisselen, de crashes van de Australiër in Bakoe, de dubbele diskwalificatie in Las Vegas en de strategische flater in Qatar, zet toch de vraagtekens bij het niveau van McLaren. Ze hebben de beste auto, maar is de rest binnen het team zo goed als hun voorgangers - Red Bull en Mercedes - lieten zien in de Formule 1?

Norris had al makkelijk wereldkampioen kunnen zijn

Nadat er afgelopen weekend in Qatar in ronde 7 de safety car naar buiten kwam, had McLaren Norris wereldkampioen kunnen maken. Als ze hem naar binnen hadden gehaald, hoefde de Brit alleen nog maar uit te rijden. Dan hoefden Brown en Stella alleen wat uit te leggen aan Mark Webber, de manager van Piastri. Maar wat is belangrijker? De belangen van Webber of het team?

Aankomend weekend staat de laatste race van het seizoen op het programma: De Grand Prix van Abu Dhabi. Norris heeft nog altijd de beste kans, aangezien hij 12 punten voorstaat op Verstappen en 16 punten op Piastri. Mocht Verstappen zijn vijfde wereldtitel pakken, dan zullen de beleidsbepalers van McLaren zich toch gaan afvragen hoe zij dit zover hebben kunnen laten komen.