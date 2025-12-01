user icon
Opinie: Behoudens de auto, is McLaren de wereldtitel niet waard

Opinie: Behoudens de auto, is McLaren de wereldtitel niet waard

Aankomende zondag gaan Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri uitmaken wie er wereldkampioen gaat worden in het Formule 1-seizoen 2025. Door een heroïsche comeback van de Nederlander en Red Bull Racing en een paar enorme blunders van McLaren, is de gigantische voorsprong die zij hadden, stukken kleiner geworden. Ook in Qatar liet het team uit Woking zien dat behoudens de auto, er niet veel kampioenwaardig is binnen de renstal. 

Sinds de Grand Prix van Miami vorig seizoen, is het duidelijk dat McLaren de beste auto heeft. Het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella won sindsdien exact twintig races en trok de constructeurstitel van 2024 en 2025 naar zich toe. Petje af, maar een hoop flaters geven toch een aantal smetjes op het team. 

McLaren maakt er te vaak een puinhoop van 

Wanneer de druk erop begint te staan, heeft McLaren bewezen dat het duidelijk te kort komt ten opzichte van Verstappen en Red Bull. Sinds de update aan de RB21 van Verstappen na Zandvoort, is de Nederlander weer competitief. Hij won de races in Italië, Azerbeidzjan, Austin, Las Vegas en Qatar. En juist in die races ging het meerdere keren fout voor de McLarens. 

Het gekloot tussen Norris en Piastri met een mislukte pitstop waarna de twee papaya-gekleurde auto's van positie moesten wisselen, de crashes van de Australiër in Bakoe, de dubbele diskwalificatie in Las Vegas en de strategische flater in Qatar, zet toch de vraagtekens bij het niveau van McLaren. Ze hebben de beste auto, maar is de rest binnen het team zo goed als hun voorgangers - Red Bull en Mercedes - lieten zien in de Formule 1? 

Norris had al makkelijk wereldkampioen kunnen zijn

Nadat er afgelopen weekend in Qatar in ronde 7 de safety car naar buiten kwam, had McLaren Norris wereldkampioen kunnen maken. Als ze hem naar binnen hadden gehaald, hoefde de Brit alleen nog maar uit te rijden. Dan hoefden Brown en Stella alleen wat uit te leggen aan Mark Webber, de manager van Piastri. Maar wat is belangrijker? De belangen van Webber of het team? 

Aankomend weekend staat de laatste race van het seizoen op het programma: De Grand Prix van Abu Dhabi. Norris heeft nog altijd de beste kans, aangezien hij 12 punten voorstaat op Verstappen en 16 punten op Piastri. Mocht Verstappen zijn vijfde wereldtitel pakken, dan zullen de beleidsbepalers van McLaren zich toch gaan afvragen hoe zij dit zover hebben kunnen laten komen.

Damon Hill

Posts: 19.555

104 punten stond Piastri voor op Verstappen na Zandvoort. En Norris trouwens 70 punten. Tja, daar is ook alles mee gezegd. Dat Verstappen nu voorbij Piastri is en 12 punten achter Norris staat is niet alleen pure klasse, maar ook schandalig van zowel Piastri als Norris.

  • 4
  • 1 dec 2025 - 15:28
Reacties (13)

  • HermanInDeZon

    Posts: 398

    Behoudens Verstappen, is Red Bull de wereldtiel natuurlijk ook niet waard

    • + 4
    • 1 dec 2025 - 15:31
  • BoerTeun

    Posts: 1.496

    mcLaren bouw een fantastische wagen maar laat strategisch steken vallen (zowel tijdens de race als naar hun coureurs toe)
    RedBull met een uitmuntende coureur en strateeg maar laat bij de auto en tweede rijder grote steken vallen

    Tja zeg het maar, degene met de meeste punten heeft het dik verdient, wie het ook moge zijn.

    • + 2
    • 1 dec 2025 - 15:41
    • Damon Hill

      Posts: 19.555

      @BoerTeun,
      Die strategie boeit niet zo heel veel. Het zijn vooral de vele fouten die zowel Norris als Piastri hebben gemaakt. Zonder die fouten hadden BEIDE al niet meer ingehaald kunnen worden door Max.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 15:47
    • HermanInDeZon

      Posts: 398

      @Damon Hill niet dat ik het niet eens ben met het feit dat Max de beste coureur is, maar je gaat erg kort door de bocht.

      Moest vanaf Zandvoort de (tot dan toe op Australie na foutloze) Piastri duidelijk de voorkeur hebben gekrgen, zat de kans er dit in dat hij die fouten niet had gemaakt.

      Had Max de luxe niet gehad dat heel het team rond hem draaide en bij tijd en stond Tsunoda gebruikt werd als testrijder, had het voor hem ook lastiger geweest.

      Het is allemaal "als als" natuurlijk - maar je stelt de zaken wel erg zwart wit.
      Nogmaals, niet om de prestatie van Verstappen naar beneden te halen - wat hij laat zien is gewoon niveau Schumacher 1996 - maar je geeft Piastri en Norris die toch echt wel goede rijders zijn en dar meermaals bewezen hebben wel erg weinig krediet

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 16:02
    • Damon Hill

      Posts: 19.555

      @Herman,
      Natuurlijk had het geholpen als McLaren alles op 1 coureur had gezet. Maargoed, daar kiezen ze niet voor en voor ons kijkers maakt dat het wel leuk. Maar zelfs desondanks dat hebben zowel Piastri als Norris gewoon een karrenvracht aan fouten gemaakt, dus ik zie niet in hoe mijn kritiek niet terecht is.

      Ik vind oprecht Leclerc en Russell betere coureurs dan Norris en Piastri. Nu moet ik wel zeggen dat Piastri pas in zijn derde seizoen zit en denk ik echt nog een stuk beter kan worden dan hij nu is. Qua potentie schaal ik Piastri dus hoger in dan Norris. Bij Norris heb ik het idee dat hij tegen zijn top aanzit en een beetje van het niveau Webber is... best goed dus, maar geen ultieme top.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 16:07
  • hupholland

    Posts: 9.466

    wat er in de 1 na laatste alinea staat klopt niet. Norris reed achter Verstappen en Verstappen ging naar binnen. Als Norris mee was gegaan zou hij waarschijnlijk nog steeds achter Verstappen hebben gezeten. Piastri zou alsnog 3e zijn geworden en met 25 punten achterstand nog een kans hebben gemaakt op de titel. Verstappen zou dan op 18 punten van Norris zijn gekomen.

    Verder natuurlijk eens, Verstappen steekt er als coureur gewoon een flink stuk bovenuit. Anderen kunnen alleen maar een titel pakken dankzij de auto. Maar goed, wat mij betreft hoeven we dat die andere coureurs niet kwalijk te nemen.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 15:45
    • HermanInDeZon

      Posts: 398

      "Verstappen steekt er als coureur gewoon een flink stuk bovenuit. Anderen kunnen alleen maar een titel pakken dankzij de auto"

      Zonder het tacktische gedoe gisteren en het plankgedoe had Norris natuurlijk wel gewoon kampioen geweest.

      En had McLaren in plaats van hun Papaya-rules net zoals Red Bull een rijdersvoorkeur gehad, had één van beiden dat natuurlijk al races geleden geweest


      Norris en Piastri falen niet zozeer als rijders
      McLaren maakt zich als "team" buiten de auto belachelijk

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 15:51
    • Damon Hill

      Posts: 19.555

      @Herman,
      Norris en Piastri falen wel degelijk als rijders. Je kunt de fouten gewoon opzoeken, het zijn er best veel. Zonder die fouten zijn ze gewoon kampioen.

      Neem Piastri
      - Melbourne: het grind gespind
      - Baku: de muur in
      - Austin: startcrash
      - Brazilië sprint: crash
      - Brazilië hoofdrace: botsing met Kimi

      Dat zijn gewoon 5 grote fouten die een sloot aan punten kosten.

      Moet ik alle fouten van Norris (ze zijn wat kleiner, maar hij maakt er absurd veel) ook nog even noemen?

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 15:58
    • HermanInDeZon

      Posts: 398

      @Damon alle fouten op Melbourne na gebeurden na een wijziging aan de wagen die hij niet wilde. Zoiets had bij Red Bull nooit gebeurd. Je stelt zaken gewoon erg zwart/wit hier

      Norris maakt inderdaad nogal veel kleine fouten (en dat is eigenlijk al heel zijn carriere zo)

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 16:04
  • jd2000

    Posts: 7.473

    Ben het wel eens met het Italiaanse Corriere della Sera . ‘Verstappen is de échte wereldkampioen van 2025. Zelfs als hij er niet in slaagt te winnen. Hij is de enige die de boel draaiende houdt.

    • + 2
    • 1 dec 2025 - 15:51

