Antonelli voelt zich herboren: "Goed gesprek gehad met Mercedes"

Antonelli voelt zich herboren: "Goed gesprek gehad met Mercedes"

Andrea Kimi Antonelli is weer helemaal op dreef na een aantal slechte resultaten in de Formule 1. De Mercedes-coureur heeft zich uitstekend herpakt in de afgelopen Grands Prix en stond zelfs op het podium. Antonelli had zelf een verklaring voor het feit dat hij weer in vorm is. 

Antonelli begon zijn eerste F1-seizoen uitstekend, maar stortte vervolgens in. De Italiaan tikte Max Verstappen eraf in Oostenrijk en beleefde naderhand een gigantische reeks slechte resultaten. Het dieptepunt beleefde hij - naar eigen zeggen - in Spa Francorchamps. Daar kwam hij niet verder dan een zestiende plaats, terwijl teamgenoot George Russell als vijfde over de streep kwam. 

Antonelli geeft worstelingen toe 

Antonelli erkende op de persconferentie voor de GP van Qatar dat hij een slechte periode had. Volgens de 19-jarige kwam dat door één specifiek punt. "Sinds we met de nieuwe ophanging zijn gaan rijden, had ik het moeilijk", aldus Antonelli. "George kon zich aanpassen, maar ik had het moeilijk. Ik kwam in een negatieve spiraal terecht waarin het alleen maar erger en erger werd en de frustratie de overhand nam." 

"Mijn donkerste moment was Spa. Ik twijfelde aan mezelf, zag dat de resultaten uitbleven en vroeg me af of ik wel goed genoeg was", zo gaf Antonelli dan ook toe. "Na Monza had ik een belangrijk gesprek met het team, waarna ik mentaal een reset heb uitgevoerd en ook mijn focus heb veranderd." 

Antonelli voelt zich herboren 

Na dat gesprek met Mercedes, vond Antonelli weer de weg omhoog. De jonge Italiaan scoorde veel punten in onder andere Azerbeidzjan en Singapore en als klap op de vuurpijl eindigde hij op een tweede plaats in Brazilië en een derde plaats in Las Vegas. "Ik heb dit seizoen veel geleerd, vooral over de juiste mindset. Het is cruciaal om voor een sessie de juiste mindset te hebben. Je moet je concentreren op de juiste dingen, de cruciale dingen."

"Ik ben dit seizoen veel gegroeid en ben volwassener geworden, vooral in het overwinnen van moeilijke momenten. Ik kan nu beter met situaties omgaan", concludeerde Antonelli uiteindelijk. 

Flying Dutchman

Posts: 2.866

Rimmer
Ik ben niemand aan het downplayen maar wees eerlijk.. diezelfde Bortoleto of Bearman zouden minimaal(!) dezelfde prestaties laten zien in die Benz.. en ik denk zelfs beter. Thats all I am saying.

  • 1
  • 27 nov 2025 - 19:07
Reacties (4)

  • Flying Dutchman

    Posts: 2.866

    Antonelli is een solide rijder.. hij maakt geen furore zoals bijvoorbeeld Lelerc en Hamilton dat deden maar hey, niet iedereen kan Leclerc en Hamilton zijn. Dus geen schande.
    Antonelli had wel een seizoen nodig om in de buurt van Russell te komen.. en hij is er nog steeds niet helemaal. Wel ruimte om te groeien maar eerlijk gezegd, zeker met de laatste races in mijn hoofd, denk ik dat Bearman en Bortoleto meer pure snelheid hebben.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 18:47
    • Rimmer

      Posts: 13.055

      Kimi is een kind dat dit jaar vooral bezig was met studeren en een diploma halen. Dat hij ondanks dat (hij slaagde) alsnog zo’n debuut seizoen heeft gehad in een topteam, nota bene het zitje van een 7-voudig kampioen, is waanzinnig.
      Dat enkele figuren hier dit helemaal downplayen tot “niet bijzonder” laat mij altijd hard lachen.
      Binnen een tot twee seizoen vreet hij Russell helemaal op.
      Max is niet voor niets altijd goed bevriend met de echte topppers:
      Lando (wordt zometeen kampioen)
      Bortoleto (toont bij vlagen een waanzinnige snelheid waar Hulkenberg een jochie bij lijkt)
      Alonso (behoeft geen betoog)
      Antonelli (presteert geweldig op topteam niveau, beter dan Lewis doet)
      Piastri (was dominant tot letterlijk van de ene op de andere dag zijn papaya niets meer deed)
      Max herkent dit echte talent instinctief en respecteert dat ook. Daarom kunnen ze het ook goed met elkaar vinden. Er is geen afgunst en maar wel respect en uiteraard strijd. Zoals het hoort.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 19:00
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.866

      Rimmer
      Ik ben niemand aan het downplayen maar wees eerlijk.. diezelfde Bortoleto of Bearman zouden minimaal(!) dezelfde prestaties laten zien in die Benz.. en ik denk zelfs beter. Thats all I am saying.

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 19:07
    • Canson Po

      Posts: 2.826

      Laatste 2 races van Antonelli zijn van ferm aloy imo. Die gaat ook alleen maar beter worden, Bearman en Bortoleto zijn ook wel zeer goed begonnen, we gaan het wel zien in de volgende jaren.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 20:22

