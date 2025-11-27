Andrea Kimi Antonelli is weer helemaal op dreef na een aantal slechte resultaten in de Formule 1. De Mercedes-coureur heeft zich uitstekend herpakt in de afgelopen Grands Prix en stond zelfs op het podium. Antonelli had zelf een verklaring voor het feit dat hij weer in vorm is.

Antonelli begon zijn eerste F1-seizoen uitstekend, maar stortte vervolgens in. De Italiaan tikte Max Verstappen eraf in Oostenrijk en beleefde naderhand een gigantische reeks slechte resultaten. Het dieptepunt beleefde hij - naar eigen zeggen - in Spa Francorchamps. Daar kwam hij niet verder dan een zestiende plaats, terwijl teamgenoot George Russell als vijfde over de streep kwam.

Antonelli geeft worstelingen toe

Antonelli erkende op de persconferentie voor de GP van Qatar dat hij een slechte periode had. Volgens de 19-jarige kwam dat door één specifiek punt. "Sinds we met de nieuwe ophanging zijn gaan rijden, had ik het moeilijk", aldus Antonelli. "George kon zich aanpassen, maar ik had het moeilijk. Ik kwam in een negatieve spiraal terecht waarin het alleen maar erger en erger werd en de frustratie de overhand nam."

"Mijn donkerste moment was Spa. Ik twijfelde aan mezelf, zag dat de resultaten uitbleven en vroeg me af of ik wel goed genoeg was", zo gaf Antonelli dan ook toe. "Na Monza had ik een belangrijk gesprek met het team, waarna ik mentaal een reset heb uitgevoerd en ook mijn focus heb veranderd."

Antonelli voelt zich herboren

Na dat gesprek met Mercedes, vond Antonelli weer de weg omhoog. De jonge Italiaan scoorde veel punten in onder andere Azerbeidzjan en Singapore en als klap op de vuurpijl eindigde hij op een tweede plaats in Brazilië en een derde plaats in Las Vegas. "Ik heb dit seizoen veel geleerd, vooral over de juiste mindset. Het is cruciaal om voor een sessie de juiste mindset te hebben. Je moet je concentreren op de juiste dingen, de cruciale dingen."

"Ik ben dit seizoen veel gegroeid en ben volwassener geworden, vooral in het overwinnen van moeilijke momenten. Ik kan nu beter met situaties omgaan", concludeerde Antonelli uiteindelijk.