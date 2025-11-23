Lewis Hamilton beleefde wederom een verschrikkelijk weekend bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde wederom in kwalificatie- en in de race en verliet het stratencircuit met slechts één puntje op zak. Na afloop van de race in 'Sin City' zat Hamilton er helemaal doorheen.

Op het stratencircuit van Las Vegas lukte Hamilton het weer niet om het op te nemen tegen de top van de Formule 1. Worstelend en zoekend naar grip, kwalificeerde de Brit zich maar liefst als allerlaatste. In de race had Hamilton een raketstart en slaagde erin om een aantal plekken te pakken. Uiteindelijk finishte hij als tiende, maar normaal gesproken is dat geen plek waar een zevenvoudig wereldkampioen in een Ferrari thuishoort. Door de diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri, is Hamilton uiteindelijk nog opgeschoven naar de achtste plaats.

Hamilton in zak en as

Eenmaal aangekomen bij de internationale pers, walgde Hamilton van zichzelf. "Ik voel me verschrikkelijk", zo klonk het vernietigend bij Sky Sports. "Het is het slechtste seizoen ooit geweest en hoe hard ik het ook probeer, het wordt alleen maar erger. Ik probeer van alles uit, zowel in als buiten de auto", voegde hij nog daaraan toe.

Hamilton werd met veel bombarie ontvangen in Maranello begin dit seizoen. De man uit Stevenage - die Carlos Sainz verving - kreeg de opdracht om Ferrari de eerste rijderstitel sinds 2007 te bezorgen. Maar de realiteit tot dusver is dat de 40-jarige een sprintrace in China heeft gewonnen, maar voor de rest nog geen enkele keer op het podium heeft gestaan. Daarnaast legt Hamilton het enorm af tegen Charles Leclerc. De Monegask - die al wel zes podiumplekken binnensleepte - staat maar liefst 74 punten voor.