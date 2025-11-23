user icon
Komt het nog goed met Hamilton en Ferrari? "Slechtste seizoen ooit"

Komt het nog goed met Hamilton en Ferrari? "Slechtste seizoen ooit"
  Gepubliceerd op 23 nov 2025 16:09
  18
  Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton beleefde wederom een verschrikkelijk weekend bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde wederom in kwalificatie- en in de race en verliet het stratencircuit met slechts één puntje op zak. Na afloop van de race in 'Sin City' zat Hamilton er helemaal doorheen. 

Op het stratencircuit van Las Vegas lukte Hamilton het weer niet om het op te nemen tegen de top van de Formule 1. Worstelend en zoekend naar grip, kwalificeerde de Brit zich maar liefst als allerlaatste. In de race had Hamilton een raketstart en slaagde erin om een aantal plekken te pakken. Uiteindelijk finishte hij als tiende, maar normaal gesproken is dat geen plek waar een zevenvoudig wereldkampioen in een Ferrari thuishoort. Door de diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri, is Hamilton uiteindelijk nog opgeschoven naar de achtste plaats. 

Hamilton in zak en as 

Eenmaal aangekomen bij de internationale pers, walgde Hamilton van zichzelf. "Ik voel me verschrikkelijk", zo klonk het vernietigend bij Sky Sports. "Het is het slechtste seizoen ooit geweest en hoe hard ik het ook probeer, het wordt alleen maar erger. Ik probeer van alles uit, zowel in als buiten de auto", voegde hij nog daaraan toe. 

Hamilton werd met veel bombarie ontvangen in Maranello begin dit seizoen. De man uit Stevenage - die Carlos Sainz verving - kreeg de opdracht om Ferrari de eerste rijderstitel sinds 2007 te bezorgen. Maar de realiteit tot dusver is dat de 40-jarige een sprintrace in China heeft gewonnen, maar voor de rest nog geen enkele keer op het podium heeft gestaan. Daarnaast legt Hamilton het enorm af tegen Charles Leclerc. De Monegask - die al wel zes podiumplekken binnensleepte - staat maar liefst 74 punten voor. 

 

Rimmer

Posts: 13.033

De hang naar aandacht, naar interessant zijn.
Hij denkt echt dat hij miljoenen fans heeft wiens levens verandert zijn door hem.
Dat het gewoon simpele zielen zijn die maar wat roepen op social media en dat ze volgend jaar met Lando petjes rondlopen als Lewis stopt dat dringt niet tot hem door.

  • 19
  23 nov 2025 - 16:42
Reacties (18)

  919

    Posts: 3.843

    Nee...

    • + 3
    23 nov 2025 - 16:07
  Babs

    Posts: 104

    Nee... Kansloos!

    • + 2
    23 nov 2025 - 16:11
  RH

    Posts: 729

    Volgend jaar

    • + 0
    23 nov 2025 - 16:17
    919

      Posts: 3.843

      Ook niet...

      • + 4
      23 nov 2025 - 16:19
    koppie toe

      Posts: 4.853

      Dan zouden ze Abiteboel aan moeten nemen.
      O nee dat waren 5jaren plannen.

      • + 1
      23 nov 2025 - 16:26
  jd2000

    Posts: 7.437

    Compleet afgeschminkt bij Ferrari. De man die dacht met 80pk meer dat hij buitencategorie was. Ondertussen weet hij zijn plek weer. Gewoon one of the guys. Niks meer en niks minder.

    • + 12
    23 nov 2025 - 16:25
  jd2000

    Posts: 7.437

    Zo te zien op bovenstaande foto is Angela Cullen er ook minstens 10 jaar ouder door geworden

    • + 7
    23 nov 2025 - 16:30
  Olav Drol

    Posts: 613

    Zijn commentaren tijdens interviews na een wedstrijd doen me denken aan Van Barneveld. Van hem denk ik ook 'waarom doe je je dit aan'. Stop er mee en ga iets leuks doen. Of als je zo masochistisch bent, richt dan met je partner een kelder in en hou het prive.

    • + 8
    23 nov 2025 - 16:30
    Rimmer

      Posts: 13.033

      De hang naar aandacht, naar interessant zijn.
      Hij denkt echt dat hij miljoenen fans heeft wiens levens verandert zijn door hem.
      Dat het gewoon simpele zielen zijn die maar wat roepen op social media en dat ze volgend jaar met Lando petjes rondlopen als Lewis stopt dat dringt niet tot hem door. Ze geloven oprecht in hem, de man die uit de sloppenwijken rees tot hoogtes waarnaar alleen God hem kon brengen.
      Dat is allemaal voorbij als hij stopt. De aandacht, de automatische geldstromen, het gejuich, de verering. Allemaal weg.
      Het zijn mannen als Michael, Vettel en Max die daarmee om kunnen gaan. Lewis is niet een van hen. Daarom lijdt hij nu een ondraaglijke pijn en blijft als een heroine junk zoeken naar dat ene speciale gevoel van de eerste keer.

      • + 19
      23 nov 2025 - 16:42
    jd2000

      Posts: 7.437

      spijker op z'n kop, Rimmer.

      • + 1
      23 nov 2025 - 17:04
    JeanLuc Picard

      Posts: 364

      @Rimmer daar heb je de goat bij de horens. Ondertussen is LeClerc flink genomen als kroonprins met een salaris a 50% van diezelfde gehoornde geitenbreier. Niet dat ik dit Hamilton gun hè maar jemig wat een afgang moet dit voor hem zijn

      • + 2
      23 nov 2025 - 17:11
    Olav Drol

      Posts: 613

      Mooie analyse Rimmer.

      • + 0
      23 nov 2025 - 17:16
    Michael Schumacher

      Posts: 1.978

      Prachtige huis-psychologie analyse, waar natuurlijk niks van klopt maar goed. Dat zijn we gewend van de Rimmert.

      • + 1
      23 nov 2025 - 17:19
  hellway666

    Posts: 167

    still rising

    • + 2
    23 nov 2025 - 16:38
    Babs

      Posts: 104

      Ha ha ha!

      • + 0
      23 nov 2025 - 18:06
  NicoS

    Posts: 19.672

    Als je bij de start al zeven coureurs voor je ziet verdwijnen door de actie van Borteloto, dan is een schamele 10e plek natuurlijk niet best in een Ferrari.
    Het draait elk weekend weer uit op een deceptie, en telkens ligt het wel ergens aan.
    Het komt niet meer goed, Leclerc is hem steeds meer de baas, dat was hij eigenlijk het hele seizoen al, maar het begint nu ernstige vormen aan te nemen.
    Volgend jaar hoor je dan……, maar op basis van wat? IJdele hoop??…..

    • + 5
    23 nov 2025 - 17:08
    Michael Schumacher

      Posts: 1.978

      Als je dit seizoen ziet was het geeneens zo beroerd van 2022-2024. Dat was het ook niet want hij had evenveel punten als George over 3 seizoenen.

      Het ligt dus wel degelijk óók aan de combinatie Hamilton/Ferrari. Waar Hamilton ongeveer gelijkwaardig/ietsje minder was aan Russel had Merc met dat duo dit seizoen veel verder boven Ferrari gestaan.

      Ja Hamilton presteert teleurstellend, maar ook ja, Ferrari loopt denk ik enorm achter op Mercedes qua structuur etc.

      • + 0
      23 nov 2025 - 17:48
  snailer

    Posts: 30.740

    Ik vind het wel hedendom. Doorgaan tot je er bij neervalt. Het hoort ook bij de rijders die van F1 houden. Hem is gegeven dat hij nog zo lang door kon gaan.

    Andere echte F1 race liefhebbers mogen niet zo lang doorgaan. Of ze krijgen nooit een kans.

    Elke held valt uiteindelijk. Maar die anderen? die zouden ook held willen zijn. Just for one day.

    https://youtu.be/lXgkuM2NhYI
    David Bowie - (Thay should be) Heroes

    • + 1
    23 nov 2025 - 17:22

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

