Aston Martin shockeerde deze week de Formule 1-wereld. Het Britse F1-team kondigde aan dat Adrian Newey, met ingang van 2026, de nieuwe teambaas zal worden. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso weet zeker dat meerdere grootheden nu naar Aston Martin willen komen.

Afgelopen seizoen maakte Newey zijn entree bij Aston Martin. De topontwerper, die na maar liefst twintig seizoenen vertrok bij Red Bull Racing, moest de lijnen uit gaan zetten bij het team van Lawrence Stroll om competitiever te worden met onder andere McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull. Na een jaar te hebben gewerkt bij Aston, krijgt de Engelsman nu al promotie.

Alonso ziet kansen met Newey

Alonso kijkt reikhalzend ernaar uit om met Newey als teambaas voor de dag te komen. "Ik denk dat de aanwezigheid van Adrian Newey in het team talent aantrekt, dat is zeker", zo vertelde hij tegenover de aanwezige pers in Qatar. De Spanjaard benadrukte daarbij dat Aston Martin nu een serieus merk is waar veel mensen bij willen horen.

"Iedereen zou graag met Adrian Newey willen werken en van hem willen leren. Nu hij onze teambaas is, zullen er vast nog meer mensen zijn die ervan dromen om bij het team te komen, dus dat is goed nieuws voor ons", concludeerde Alonso uiteindelijk.

Geen Horner, wel Verstappen?

Vlak voor de aankondiging van Newey, werd ook Horner genoemd door de Britse pers. De Engelsman - die dit seizoen werd ontslagen bij Red Bull - stond even op de nominatie om Andy Cowell op te volgen. Aston Martin maakte korte metten met die geruchten en bevestigde vrij snel daarna Newey als nieuwe teambaas.

Ook Max Verstappen wordt sporadisch gelinkt aan Aston Martin. Doordat Newey de auto ontwerpt en er vanaf volgend seizoen een Honda-motor achterin de wagen komt te liggen, kan Aston Martin een Red Bull 2.0 worden. Of Verstappen na Honda en Newey het volgende puzzelstukje wordt, moet nog maar blijken.