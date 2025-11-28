user icon
Piastri straalt na sprintpole: "Ik ben weer terug!"

Piastri straalt na sprintpole: "Ik ben weer terug!"

Oscar Piastri was de gevierde man na de sprintkwalificatie in Qatar. De Australiër greep de sprintpole en deelde zo de eerste tik uit aan titelconcurrenten Lando Norris en Max Verstappen. Na afloop oogde Piastri dan ook zeer tevreden. 

Na wekenlang uit vorm te zijn, liet Piastri weer glimpen zien van zijn vorm voor de zomerstop. Toen was hij duidelijk de betere van de twee bij McLaren, maar stortte daarna in. In Qatar was hij voor het eerst in lange tijd de snelste man en oogde dan ook tevreden. "Lekker om weer terug te zijn!", zo luidde hij op de boordradio en deelde hij meteen een waarschuwing uit aan Norris en Verstappen. 

Piastri straalt na sprintpole

Nadat hij uit de auto was gestapt, was Piastri zeer te spreken over zijn eigen prestatie. "Ja, het was een goede dag, wat voor de verandering eens leuk is", zo vertelde hij lachend. "Het was gewoon een dag waarop alles vanaf het begin goed liep. En ik denk dat de sprintpole-sessie heel goed ging. Ja, het was een behoorlijk spannend moment tijdens mijn ronde, maar uiteindelijk was het net genoeg", voegde de Australiër daaraan toe. 

Piastri verwacht daarbij dat het niet alleen in de sprint-, maar ook in de kwalificatie en race het de goede kant op zal gaan voor McLaren. "Dus ja, dank aan het team, geweldige auto en het zag er tot nu toe heel goed uit dit weekend. Dus ik ben daar best tevreden mee." 

Piastri, die in het verleden al bewees goed uit de verf te komen in Qatar, hoopt dan ook nog iets te kunnen doen in de titelstrijd. " Het is natuurlijk alleen maar de sprintpole en een paar punten, maar ik neem wat ik kan krijgen en kijk uit naar morgen. Ik heb natuurlijk verwachtingen voor de race, maar ook voor de kwalificatie." 

Drama voor Verstappen 

Verstappen kende een dramatische sessie tijdens de sprintkwalificatie in Qatar. De Nederlander kwam niet verder dan een zesde plaats en moest zelfs teamgenoot bij Red Bull Racing - Yuki Tsunoda - voor zich dulden. Werk aan de winkel dus voor Verstappen, die op deze manier zijn wereldtitel uit handen ziet vallen. 

 

bvonk2

Posts: 158

Is esn heel andere baan dan Las Vegas, wagen hoeft echt niet zoveel omhoog, als dat al moet.

  • 2
  • 28 nov 2025 - 20:03
Reacties (13)

  • Flexwing

    Posts: 207

    Eerst maar kijken zaterdag kwalificatie want dan moet de auto omhoog.

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 19:36
    • bvonk2

      Posts: 157

      Is esn heel andere baan dan Las Vegas, wagen hoeft echt niet zoveel omhoog, als dat al moet.

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 20:03
    • Mick34

      Posts: 1.274

      Ben ik de enige die denkt dat McLaren erbij gebaat is dat NotOscar er nu wel bij zit? Het verschil is groot genoeg met Lando en ze zorgen er hoe dan ook wel voor dat Lando ervoor komt (en punten van Max wegsnoept).

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 21:20
  • Mr Marly

    Posts: 7.903

    Als Norris maar 2 punten meer pakt dan Max kunnen ze het samen uitvechten in Abu Dhabi, de eerste stap is in ieder geval gezet. Fingers crosed.

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 20:12
    • Pietje Bell

      Posts: 32.106

      "Als Norris maar 2 punten meer pakt dan Max kunnen ze het samen uitvechten in Abu Dhabi .........."

      En jij noemt jezelf een McLaren fan?!

      Als Norris hier in Qatar 2 WK-punten meer scoort dan Max
      is hij sowieso wereldkampioen.

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 20:35
    • NicoS

      Posts: 19.720

      Misschien kan Yuki op P5 een keer z’n waarde bewijzen, en even een Bottasje doen….;)
      Tussen Norris en Piastri gaat het echt niet spannend worden hoor, Papaya rules he……

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 20:38
    • Mr Marly

      Posts: 7.903

      Als Piastri wint (of voor Norris eindigt) en Norris twee punten meer pakt dan Max (wat ik ook aangeef), mogen ze het samen uitvechten de laatste race. Klinkt mij als fan van McLaren als muziek in de oren.
      Als je iets wil uitlokken, waarschijnlijk na aanleiding van gisteren, moet je wel de feiten op een rij hebben Pietje.

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 20:58
    • Mr Marly

      Posts: 7.903

      Max klonk gefrustreerd Nicos misschien dat hij een Barcelonatje kan doen ;-).

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 21:00
    • Pietje Bell

      Posts: 32.106

      @MrMarly, ik wil helemaal niets uitlokken!

      Jij schreef:

      "Als Norris maar 2 punten meer pakt dan Max kunnen ZE het samen
      uitvechten in Abu Dhabi, de eerste stap is in ieder geval gezet.
      Fingers crosed."

      Ik lees dat ZE als Max en Norris die het uit gaan vechten in AD.
      Kennelijk bedoelde je Norris en Piastri.
      Dat heb ik er niet uit begrepen.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 21:11
    • Pietje Bell

      Posts: 32.106

      Enneh, ik heb mijn feiten zeer goed op een rijtje.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 21:12
    • Mr Marly

      Posts: 7.903

      Pietje, sorry voor mijn vileine reactie. Sta achter mijn woorden maar ik had gisteren beter helemaal niet moeten reageren. Vergeet het aub.

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 21:28
    • Pietje Bell

      Posts: 32.106

      Oké, zand erover, want zoals je gisteren reageerde ken ik je niet.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 21:36
  • Pleen

    Posts: 764

    Ben bang dat je daar een klein beetje te laat mee bent m'n jong!

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 21:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
