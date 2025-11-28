Oscar Piastri was de gevierde man na de sprintkwalificatie in Qatar. De Australiër greep de sprintpole en deelde zo de eerste tik uit aan titelconcurrenten Lando Norris en Max Verstappen. Na afloop oogde Piastri dan ook zeer tevreden.

Na wekenlang uit vorm te zijn, liet Piastri weer glimpen zien van zijn vorm voor de zomerstop. Toen was hij duidelijk de betere van de twee bij McLaren, maar stortte daarna in. In Qatar was hij voor het eerst in lange tijd de snelste man en oogde dan ook tevreden. "Lekker om weer terug te zijn!", zo luidde hij op de boordradio en deelde hij meteen een waarschuwing uit aan Norris en Verstappen.

Piastri straalt na sprintpole

Nadat hij uit de auto was gestapt, was Piastri zeer te spreken over zijn eigen prestatie. "Ja, het was een goede dag, wat voor de verandering eens leuk is", zo vertelde hij lachend. "Het was gewoon een dag waarop alles vanaf het begin goed liep. En ik denk dat de sprintpole-sessie heel goed ging. Ja, het was een behoorlijk spannend moment tijdens mijn ronde, maar uiteindelijk was het net genoeg", voegde de Australiër daaraan toe.

Piastri verwacht daarbij dat het niet alleen in de sprint-, maar ook in de kwalificatie en race het de goede kant op zal gaan voor McLaren. "Dus ja, dank aan het team, geweldige auto en het zag er tot nu toe heel goed uit dit weekend. Dus ik ben daar best tevreden mee."

Piastri, die in het verleden al bewees goed uit de verf te komen in Qatar, hoopt dan ook nog iets te kunnen doen in de titelstrijd. " Het is natuurlijk alleen maar de sprintpole en een paar punten, maar ik neem wat ik kan krijgen en kijk uit naar morgen. Ik heb natuurlijk verwachtingen voor de race, maar ook voor de kwalificatie."

Drama voor Verstappen

Verstappen kende een dramatische sessie tijdens de sprintkwalificatie in Qatar. De Nederlander kwam niet verder dan een zesde plaats en moest zelfs teamgenoot bij Red Bull Racing - Yuki Tsunoda - voor zich dulden. Werk aan de winkel dus voor Verstappen, die op deze manier zijn wereldtitel uit handen ziet vallen.