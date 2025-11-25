Max Verstappen leeft weer volop in de titelstrijd in de Formule 1. De Nederlander won afgelopen weekend ongenaakbaar de Grand Prix van Las Vegas en zag daarna toe hoe Lando Norris én Oscar Piastri gediskwalificeerd werden door de FIA. Het gat tussen Verstappen en WK-leider Norris bedraagt nog 24 punten, al wil de Red Bull Racing-coureur nog niet aan de wereldtitel denken.

Verstappen is momenteel bezig aan een spectaculaire comeback. Na de GP van Nederland bedroeg de achterstand van de 28-jarige op toenmalig WK-leider Piastri nog maar liefst 104 punten. Inmiddels is dat gat gelijkgetrokken, alleen rest Norris nog met een voorsprong van 24 punten. Met nog een sprint- en twee races in het verschiet - Qatar en Abu Dhabi - lijkt de titelrace weer open te liggen.

Verstappen geniet weer van overwinningen

Sinds de GP van Monza dit seizoen, doet Verstappen weer mee voor overwinningen. De gewonnen races in Italië, Azerbeidzjan, Verenigde Staten en nu ook Las Vegas, hebben de Limburger weer een glimlach op het gezicht bezorgd. "Dat komt omdat ze niet zo makkelijk komen als in '23", zo legde Verstappen uit op de persconferentie nadat hij de race in Las Vegas had gewonnen.

"Dus in '23 was het meer een kwestie van vinkjes zetten. Nu is dat niet zo, en we komen uit een heel moeilijke periode, vorig jaar al. Dit jaar is het op sommige momenten ook irritant geweest. Iedereen was natuurlijk niet blij met de prestaties. En dan, ja, om dan nog steeds zo'n einde aan het seizoen te hebben, is geweldig voor ons. Dus je moet daarvan genieten, want het is een enorme motivatieboost voor iedereen. En daarom – het werkt voor mij hetzelfde", concludeerde de Nederlander uiteindelijk.

Wat kan Verstappen in Qatar en Abu Dhabi?

De statistieken in Qatar spreken in het voordeel van Verstappen. Van de eerste drie edities, won de Nederlander er twee - 2023 en 2024 - en wist hij er in 2021 de tweede plaats te bemachtigen. Daarnaast wist hij in Abu Dhabi maar liefst vier keer eerder te winnen in Abu Dhabi, met als hoogtepunt zijn eerste wereldtitel in 2021.