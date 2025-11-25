user icon
Verstappen wil nog niet denken aan wereldtitel

Verstappen wil nog niet denken aan wereldtitel
  Gepubliceerd op 25 nov 2025 16:09
  • comments 5
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen leeft weer volop in de titelstrijd in de Formule 1. De Nederlander won afgelopen weekend ongenaakbaar de Grand Prix van Las Vegas en zag daarna toe hoe Lando Norris én Oscar Piastri gediskwalificeerd werden door de FIA. Het gat tussen Verstappen en WK-leider Norris bedraagt nog 24 punten, al wil de Red Bull Racing-coureur nog niet aan de wereldtitel denken. 

Verstappen is momenteel bezig aan een spectaculaire comeback. Na de GP van Nederland bedroeg de achterstand van de 28-jarige op toenmalig WK-leider Piastri nog maar liefst 104 punten. Inmiddels is dat gat gelijkgetrokken, alleen rest Norris nog met een voorsprong van 24 punten. Met nog een sprint- en twee races in het verschiet - Qatar en Abu Dhabi - lijkt de titelrace weer open te liggen. 

Verstappen geniet weer van overwinningen 

Sinds de GP van Monza dit seizoen, doet Verstappen weer mee voor overwinningen. De gewonnen races in Italië, Azerbeidzjan, Verenigde Staten en nu ook Las Vegas, hebben de Limburger weer een glimlach op het gezicht bezorgd. "Dat komt omdat ze niet zo makkelijk komen als in '23", zo legde Verstappen uit op de persconferentie nadat hij de race in Las Vegas had gewonnen. 

"Dus in '23 was het meer een kwestie van vinkjes zetten. Nu is dat niet zo, en we komen uit een heel moeilijke periode, vorig jaar al. Dit jaar is het op sommige momenten ook irritant geweest. Iedereen was natuurlijk niet blij met de prestaties. En dan, ja, om dan nog steeds zo'n einde aan het seizoen te hebben, is geweldig voor ons. Dus je moet daarvan genieten, want het is een enorme motivatieboost voor iedereen. En daarom – het werkt voor mij hetzelfde", concludeerde de Nederlander uiteindelijk. 

Wat kan Verstappen in Qatar en Abu Dhabi? 

De statistieken in Qatar spreken in het voordeel van Verstappen. Van de eerste drie edities, won de Nederlander er twee - 2023 en 2024 - en wist hij er in 2021 de tweede plaats te bemachtigen. Daarnaast wist hij in Abu Dhabi maar liefst vier keer eerder te winnen in Abu Dhabi, met als hoogtepunt zijn eerste wereldtitel in 2021. 

 

jd2000

Posts: 7.448

Hoeft hij ook niet aan te denken. Kan me niet voorstellen dat Norris dit nog uit handen geeft . Nou blinkt McLaren niet uit in taktiek, maar denk niet dat Norris gaat bezwijken onder de druk

  • 2
  • 25 nov 2025 - 16:26
Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.670

    Waarom staat Gluiperige George ook op het plaatje?
    En dat ook nog eens zonder helm op...

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 16:26
  • jd2000

    Posts: 7.452

    Hoeft hij ook niet aan te denken. Kan me niet voorstellen dat Norris dit nog uit handen geeft . Nou blinkt McLaren niet uit in taktiek, maar denk niet dat Norris gaat bezwijken onder de druk

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 16:26
    • reespees

      Posts: 86

      De druk op Norris is wel een beetje toegenomen door het suboptimale resultaat in Las Vegas. De enige hoop voor Max is dat het teveel wordt voor Lando en dat 'ie mentaal (weer) knapt.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 17:04
  • Larry Perkins

    Posts: 61.670

    Wat doet het weer in Qatar?

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 16:27
  • Pepe

    Posts: 1.144

    Natuurlijk niet. Norris mag dit nooit meer uit handen geven of het moet buiten zijn macht liggen vanwege mechanische pech bijvoorbeeld.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 18:37

