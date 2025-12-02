user icon
'Het wordt Verstappen's beste wereldtitel als hij hem wint in Abu Dhabi'

Max Verstappen kan deze week voor een absolute sensatie zorgen in de Formule 1. De Nederlander kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor de vijfde keer wereldkampioen worden, mits hij een beetje geluk heeft. Voormalig F1-coureur Martin Brundle verwacht in ieder geval vuurwerk tijdens de laatste race van het seizoen. 

Verstappen gaat aankomend weekend met Lando Norris en Oscar Piastri uitmaken wie er wereldkampioen wordt. De 28-jarige stond na de race in Zandvoort nog maar liefst 104 punten achter op toenmalig WK-leider Piastri, maar heeft nadien een geweldige comeback ingezet met overwinningen in Italië, Azerbeidzjan, Austin, Las Vegas en Qatar. 

'Verstappen is een winnaar '

In zijn column voor Sky Sports, laat Brundle weten diep onder de indruk te zijn van de persoonlijkheid van Verstappen. 'We weten hoe luidruchtig Max wordt tegen zijn team als de auto niet in orde is, of tegen andere coureurs of de omstandigheden op de baan', aldus de Brit.

'Hij is een geboren winnaar en dat komt omdat hij dit kampioenschap heel graag wil. Het zal een van zijn beste, misschien wel het beste kampioenschap tot nu toe zijn', voegde Brundle daaraan toe. 

'Norris is nog steeds de favoriet' 

Brundle had daarbij wel een boodschap klaarliggen voor Verstappen. Omdat Norris nog altijd 12 punten voorstaat op de regerend wereldkampioen van Red Bull Racing, verwacht hij nog altijd dat de McLaren-coureur de favoriet is. 'Norris heeft nog steeds 12 punten voorsprong. Met de beste auto op de baan en rijdend voor het team dat dit kampioenschap domineert, en als zij allemaal kalm en methodisch, bijna saai, een standaard Grand Prix kunnen rijden, dan moet hij die race winnen.'

'Ik zal zondagavond wel een beetje verdrietig zijn, want twee coureurs die dit seizoen een wereldkampioenschap verdienen, zullen de boot missen. Moge de beste coureur met het kalmste hoofd winnen. Mis deze laatste race niet', zo sloot Brundle uiteindelijk af. 

snailer

Posts: 30.881

Echt? Ik ben het daar zo mee oneens. Verstappen heeft gewoon een half jaar lang het ene na het andere McLaren cadeau uit mogen pakken.

Uiteraard is het zo dat Verstappen altijd het hele concurerende teamof de andere rijder bij de lurven grijpt, zodra hij een kleine teennagel krijgt.

Voor de res... [Lees verder]

  • 5
  • 2 dec 2025 - 15:07
Reacties (32)

  • Golf-GTI

    Posts: 1.619

    Logisch toch? ….Volgens Cruijff

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 13:45
  • Need5Speed

    Posts: 3.331

    Het wordt een interessante race als Max aan de leiding gaat met Oscar erachter en Lando op plek 4.
    Max wordt met die uitslag wereldkampioen, maar Oscar kan zich laten afzakken zodat Norris 3e en kampioen wordt.

    Alleen zal hij daar niet zoveel zin in hebben. En zeker niet als hij denkt Max nog te kunnen passeren. Maar ook dan wordt Lando kampioen. Alleen als Lando 6e of lager finisht kan Oscar kampioen worden. Dus als hij het hem echt niet gunt blijft hij lekker achter Max. Wie weet.

    • + 3
    • 2 dec 2025 - 13:51
    • Damon Hill

      Posts: 19.572

      Zolang Piastri zelf nog kampioen wordt, gaat hij natuurlijk voor eigen kansen. Maar als Max in de laatste ronde van de race aan de leiding gaat en Piastri 2e ligt, wordt Piastri sowieso geen kampioen. Piastri heeft er dan 0,0 baat bij om perse die 2e plek in de race op te eisen. Sterker nog, als hij in 2026 nog eens een gunst wil van Norris (zoals hij deze OOK kreeg in Hongarije 2024... iets wat veel mensen alweer vergeten zijn), kan hij beter in de laatste ronde van de race zichzelf af laten zakken zodat Norris kampioen wordt. Dat is juist in Piastri's voordeel omdat het voor zijn kampioenschap werkelijk geen zak meer uitmaakt, maar hij in 2026 makkelijk terugbetaalt kan worden indien nodig.

      Piastri is ook gewoon een slimme en inteliggente coureur en zal ook kijken naar wat op de lange termijn in zijn voordeel is, in tegenstelling tot mensen die hier enkel naar de korte termijn kijken en een betekenisloze 2e plek in de race.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 14:31
    • NicoS

      Posts: 19.781

      @DH,
      Niemand is vergeten dat Norris, door voordeel van een undercut, Piastri weer voorbij heeft moeten laten gaan, (papaya rules he).
      Maar die rekening is allang vereffend in Brazilië vorig seizoen waar Oscar een sprintrace overwinning af stond aan Norris, en ook in de hoofdrace na een fout van Norris zelf, ook weer aan de kant is gegaan. Daarbij Monza dit jaar….. Hij zal het wel doen, maar die rekening is allang terug betaald.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 15:20
    • Damon Hill

      Posts: 19.572

      @NicoS,
      Klopt, die rekening is inderdaad allang terugbetaald. Waar het om gaat is dat het beide kanten op blijft werken. Piastri heeft er helemaal geen bal aan om Norris niet te helpen als hij zelf kansloos is. Als in de laatste ronde van Abu Dhabi Max 1e ligt, Piastri 2e, Russell 3e, Norris 4e... dan schiet Piastri er letterlijk niets mee op om niet te helpen. Juist als hij Norris dan helpt, kan hij in de toekomst ook weer hulp van Norris verwachten. Natuurlijk gaat Piastri dan aan de kant. Hij zou juist dom zijn om dat niet te doen.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:45
    • Need5Speed

      Posts: 3.331

      Het kan in die situatie handig zijn voor Max om niet weg te rijden van Oscar maar hem tot het laatst toe de indruk te geven dat hij hem weleens zou kunnen passeren. Dan moet hij kiezen, en dan kiest hij wellicht toch voor de aanval.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 15:49
    • Damon Hill

      Posts: 19.572

      @NeedforSpeed,
      Klopt. Het meest interessante is een herhaling van 2016 waarin Hamilton expres trager ging rijden, zodat Vettel en Verstappen dichterbij Rosberg kwamen.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 16:20
  • Damon Hill

    Posts: 19.572

    Funfact: 5x eerder was het zo dat in de laatste race van het seizoen er nog 3 kanshebbers waren op de titel. Dit was het geval in 1981, 1983, 1986, 2007 en 2010. Hoe vaak ging de titel toen naar degene met de meeste punten, dus degene die er het beste voorstond? Nul keer! Natuurlijk zegt dat niets en ga je het liefst de laatste race in met de grootste voorsprong, maar een grappig feitje is het wel.

    In 2010 stond Vettel er eigenlijk het minst goed voor en leek het tussen Webber en Alonso te gaan, maar die kozen allebei voor de minst goede strategie (Alonso kopieërde de strategie van Webber en kwam vast te zitten achter Petrov). Vettel won de race terwijl Alonso en Webber in het middenveld eindigden.

    In 2007 hadden Hamilton en Alonso de beste papieren, maar pakte Raikkonen alsnog de titel. Hamilton drukte volgens mij na de start het pit-limiter knopje in en zakte ver terug. Alonso werd 3e... maar had eigenlijk een 2e plek nodig om kampioen te worden.

    En in 1986 natuurlijk de beroemde klapband van Mansell. Piquet werd daarna uit voorzorg naar binnen gehaald en Prost pakte de titel.

    • + 2
    • 2 dec 2025 - 14:22
    • Mr Marly

      Posts: 7.921

      Vettel stond in 2010 geeneens aan de leiding tot de finishvlag de laatste race. Gaat de geschiedenis zich herhalen?

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 14:32
    • Damon Hill

      Posts: 19.572

      @Mr. Marly,
      Klopt. En sowieso was het wel een leuk jaar want de McLarens maakten ook nog heel lang kans op de titel. Button was de regerend wereldkampioen en won de tweede en vierde race dat seizoen. Hamilton had mid-season ook een hele sterke fase. Alonso begon het jaar ondanks een overwinning in Bahrein (die hij cadeau kreeg omdat Vettels auto kuren kreeg) relatief matig met wat foutjes hier en daar, en kwam pas de tweede seizoenshelft echt op stoom.

      Voor mij waren 2010 en 2012 wel echt magische jaren. Ook in 2012 maakte Hamilton lang kans maar kreeg hij vaak pech (Singapore was echt de genadeklap toen zijn auto in leidende positie stuk ging). In 2010 vond ik het echt tof dat Vettel won maar in 2012 vond ik dat Alonso het meer verdiende in die matige Ferrari (en voor Hamilton vond ik het ook zuur omdat hij zoveel pech kende).

      Ik hoop dat de geschiedenis zich herhaalt!

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 14:38
    • hupholland

      Posts: 9.471

      nou, Webber (gestart vanaf P5) raakte de vangrail en klaagde dat zn banden er aan waren, in ronde 8 al. Die was zelf die dag/dat weekend gewoon niet goed genoeg om kampioen te worden, hij had als nr 2 ook minder marge tov Vettel. Vettel op P1 was altijd voor Webber geëindigd in het WK. Ferrari (op advies van Alonso) probeerde Webber eerst af te dekken met Massa, maar dat lukte net niet. Vervolgens riep Alonso zelf dat zn banden er aan gingen en dat hij last had van graining. Maw, hij wilde zelf eigenlijk wel graag stoppen en Webber afdekken. Volgens wikipedia schijnt hij (net als Webber) ook nog een vangrail te hebben geschampt. Misschien krijgen we komend weekend wel een hele saaie race hoor, maar als er bij Alonso al zoveel stress aanwezig was, hoe gaat dat dan voor de nieuwelingen zijn? Piastri zit in een enigszins vergelijkbare situatie als Vettel, dus die kan misschien iets meer vrij uit racen. Norris zal helemaal stijf staan van de stress, al haalde hij vorig jaar in Abu Dhabi wel vrij overtuigend het WCC voor McLaren binnen.
      Overigens deed Hamilton in 2010 op papier ook nog mee voor de titel in de laatste race. Button was een week eerder definitief afgehaakt.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 14:49
    • hupholland

      Posts: 9.471

      ik heb het niet zelf gecheckt hoor, maar van wat ik begrepen had geldt dat funfactje idd voor de laatste 5x dat er 3 (of meer) mensen streden voor de titel. Het is daarvoor echter wel vaker gebeurd, en ook dat de nummer 1 m toen wel won.
      Met minder wedstrijden is de kans natuurlijk ook groter dat op het eind de verschillen nog klein zijn. En sommige seizoen hadden ze ook nog aparte regels waarbij je wedstrijden weg kon strepen, al weet ik niet of dat een rol heeft gespeeld.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 14:54
    • snailer

      Posts: 30.881

      in 2007 had gewoon Hamilton de beste papieren.

      "In 2007 hadden Hamilton en Alonso de beste papieren, maar pakte Raikkonen alsnog de titel. Hamilton drukte volgens mij na de start het pit-limiter knopje in"

      Ik denk dat dit niet klopt trouwens. De laatste race wilde Hamilton bij de start de voor hem rijdende Hamilton Alonso voorbij. Hij probeerde dit door naast de baan el langs te duiken. Dact waarschijnlijk dat hij in een dirt Kart reed of zo. Hij verloor direct vele plaatsen en vervolgens haperde de motor. Waarschijnlijk door de schokken naast de baan. Na ca 1.5 ronde wisten ze de motor weer te resetten en had hij weer de snelheid. Die anderhalve rond verloor hij kostbare tijd en nog meer plaatsen. In wezen gebeurde ook wat Alonso in 2010 overkwam. Met de 2007 auto's kon je nog slechter inhalen dan met de huidige. Sterker nog. Inhalen was vrijwel onmogelijk.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:15
    • snailer

      Posts: 30.881

      Even voor de duidelijkheid. hij wolde Alonso bij de start voorbij.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:16
    • hupholland

      Posts: 9.471

      Hamilton startte vanaf P2, Alonso P4. Hamilton verloor bij de start direct al een positie aan Raikkonen en in het 2e deel van de Senna S ging ook Alonso er voorbij. Hamilton deed vervolgens een poging in bocht 4, Alonso blokte vrij agressief en Hamilton schoot idd buiten de baan. Geheel door eigen toedoen lag hij na 1 ronde dus op P8. Op zich nog niet rampzalig, omdat Raikkonen nog op P2 zat reed hij al snel weer virtueel aan kop van het WK. Daarna kwam idd nog dat incident waarbij een tijdje snelheid verloor, dat was ergen rond rondje 8 en duurde ongeveer een halve minuut. Dat deed m uiteindelijk wel de das om, hij stopte volgens mij ook nog een keer extra.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:38
    • Damon Hill

      Posts: 19.572

      @Hupholland,
      Hoe vaak het is gebeurt weet ik niet, ik weet alleen dat 2010, 2007, 1986, 1983 en 1981 vijf keer waren waarin niet degene won met de beste papieren. Voor wat betreft de jaren vijftig, zestig en zeventig, ik weet daar wel iets van... maar niet genoeg om te vertellen wat er in detail gebeurde. T/m de jaren 80 heb ik praktisch ieder seizoen teruggekeken, maar daarvoor niet (kon daar ook geen hele seizoensbeelden + volle races van vinden).

      Ik wist inderdaad niet meer wanneer Hamilton dat knopje indrukte, maar bedankt voor de feiten hupholland.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:49
  • OrangeArrows

    Posts: 3.315

    Denk dat het gat net te groot is. Bij minder dan 10 punten had ik er meer hoop in.

    • + 1
    • 2 dec 2025 - 14:43
    • Rode Stier 33

      Posts: 916

      Eens, grandioos hoe hij is ingelopen, maar hij komt waarschijnlijk één race te kort!

      • + 2
      • 2 dec 2025 - 14:47
    • OrangeArrows

      Posts: 3.315

      Hopelijk kunnen de Mercedessen zich nog in de strijd mengen vooraan. Voor rest heeft Norris aan een podium genoeg ook al wint Max. En podiums zijn een vrij vanzelfsprekend voor de McLarens in normale situaties.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 14:55
    • Tifoso-01

      Posts: 3.824

      Een niet onbelangrijk aspect is wat gaan de teams doen die NIET in de wk strijd zitten.
      Ik vermoed dat die coureurs allemaal opdracht krijgen zich niet te mengen in de strijd om de 1e 3 plekken dus mocht Max vooraan rijden met McLaren daar achter dat dan de anderen niet agressief mogen aanvallen.
      Met dat scenario is Max m.i. niet in het voordeel.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:56
    • Elektropunkz

      Posts: 909

      Vergeet daarbij ook niet de Mercedes connectie

      Misschien dat er wat dat betreft nog wel wat ‘hulp’ zou kunnen komen vanuit AM om zo de aankomende partner hun laatste WC met RedBull te gunnen

      Koffiedik kijken … maar toc

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 16:17
  • snailer

    Posts: 30.881

    Echt? Ik ben het daar zo mee oneens. Verstappen heeft gewoon een half jaar lang het ene na het andere McLaren cadeau uit mogen pakken.

    Uiteraard is het zo dat Verstappen altijd het hele concurerende teamof de andere rijder bij de lurven grijpt, zodra hij een kleine teennagel krijgt.

    Voor de rest werkt hij extreem hard. Zal nooit verzaken en is de beste rijder.

    Voor mij is Verstappen de enige verdiende mogelijke kampioen. Ik vind het larie om te stellen en wat ik hier wel lees of wat ik was Britten hoorroepen, dat mocht Norris (of Piastri) kampioen worden dit dik verdiend is.
    Ja... Het is verdiend... de designers van McLaren verdienen het dik. Die hebben echt een mega job gedaan.
    Maar nee... Norris en Piastri verdienen het niet wat mij betreft.

    Voor mij is 2021 de mooiste en meest terechte en de meest bevochten overwinning.



    Dat gezegd hebbend. Ik denk nog steeds dat Verstappen vrij kansloos is.

    • + 5
    • 2 dec 2025 - 15:07
    • Leclerc Fan

      Posts: 4.005

      2021 is hij geholpen.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 15:15
    • Joeppp

      Posts: 8.131

      Ik vond en vind 2021 ook nog steeds de mooiste en dat zal denk ik nooit meer veranderen. 2021 waren constant gevechten op de baan tussen Max en Hamilton en daar is nu weinig sprake van geweest met Norris.

      Dat hij vrij kansloos is vraag ik mij af. Hij stond 104 punten achter en dat was echt kansloos. Verstappen had het zelf ook al op gegeven en ging GT-3 rijden. Ik zelf vond het ook een akelig saai seizoen tot dan toe en keek ook niet meer alles live. Na Mexico ben ik dat toch maar weer wel gaan doen want er hangt iets speciaals in de lucht. Als je 92 punten kan inlopen kunnen is het in mijn ogen 50/50 of hij ook die laatste 12 pakt.

      • + 2
      • 2 dec 2025 - 15:21
    • Remco_F1

      Posts: 3.276

      Ik vind het een lastige. Max heeft als underdog in mijn optiek meer moeite/risico`s moeten nemen om aan de punten te komen, hierin liett hij constant zien waarom hij nog steeds WK waardig is. In dat opzicht heeft Mclaren het veel makkelijker gehad omdat de auto puur op pace gemakkelijk de punten kon pakken en kon ik daarom moeilijk bepalen wie van de Mclaren coureurs het echt heeft verdient. Ook onder druk zie je geen constante Mclaren rijders.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 15:30
    • Mr Marly

      Posts: 7.921

      Als Norris het wordt aankomend weekend (of Piastri) zal ik blij zijn, maar ben diep teleurgesteld in McLaren en de coureurs. Het is schandalig slecht wat ze hebben gedaan met de beste wagen. Eigenlijk verdienen ze de titel niet. Hoop volgend seizoen niks meer te horen over Papaya rules, krijg er braakneigingen van.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 15:42
    • Damon Hill

      Posts: 19.572

      @Leclerc Fan,
      Hoe nou toch eens op. Snap je dan nog steeds niet dat een seizoen beslist wordt over +20 races? Verstappen heeft veel meer pech gehad en Hamilton veel meer geluk. Maar oké, soms moeten andere leden blijkbaar opgevoed worden, dus hier komt het lijstje weer:

      - Imola: Hamilton rijdt de grindbak in... maar precies op dat moment komt er een rode vlag omdat Bottas en Russell crashen met elkaar. Deze rode vlag is een enorm gelukje voor Hamilton die daardoor P2 kan redden.

      - Baku: Verstappen gaat onbedreigd aan de leiding, maar met een paar ronden te gaan krijgt hij een klapband en verliest 25 punten.

      - Silverstone: Verstappen en Hamilton hebben hun botsing in de eerste bocht. Verstappen valt uit en Hamilton heeft het geluk dat zijn wagen 0,0 schade heeft. Hij kan alsnog de race winnen.

      - Hongarije: Bottas blundert bij de start, rijdt Norris aan, waardoor Norris tegen Verstappen aanknalt en Verstappen uitvalt. Wederom brute pech voor Verstappen.

      Zie je dit lijstje? Ben je dit vergeten? Het is geen aanval, ik vraag het oprecht. Zonder al deze dingen was Verstappen vóór Abu Dhabi allang kampioen. En ja, in Abu Dhabi was Verstappen degene met mazzel... maar dat mocht ook wel een keer zeg.

      Ik irriteer me werkelijk altijd mateloos aan mensen die alleen de laatste race van een seizoen onthouden, alsof al die andere races er niet meer toedoen. De titel van Verstappen in 2021 was meer, méér dan terecht als je bedenkt dat Hamilton het geluk aan zijn zijde had en Verstappen 2x (Baku en Hongarije) buiten zijn schuld om uitviel en heel veel punten verloor.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:53
    • Remco_F1

      Posts: 3.276

      @Damon Hill

      Laat je niet uit de kast jagen door Leclerc Fan, hij komt nooit met een inhoudelijk sterk verhaal/reactie. Hij is hier puur om te prikken/reacties uit te lokken.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 16:17
  • Beri

    Posts: 6.752

    Zijn beste wereldtitel? Nee, 2021 was veel intenser, op eigen kracht zonder falen van anderen en een echt gevecht. 2025 had Verstappen nooit gewonnen als McLaren niet gefaald had. De titel had al lang binnen moeten zijn, natuurlijk.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 15:10
  • Louter van Plaisier

    Posts: 46

    Hoewel de call van de wedstrijdleider in 2021 een factor was, om nog een poging te kunnen doen, was het fijne call, maar ook geen zekerheidje, dat het zou slagen, Hamilton had Verstappen er toen net zo goed van de baan af kunnen rijden en in de vangrail laten eindigen, dat is niet gebeurd, maar ik had het wel begrepen, als Hamilton het gedaan had. Dat hoort nu eenmaal bij racen en willen winnen, het verdient niet de schoonheidsprijs maar in het heetst van de strijd is alles geoorloofd, totdat het bestraft wordt.
    Als 2025 positief eindigt voor Verstappen dan is dat een groot kado, met dank aan Mekies, Red Bull en McLaren. Verstappen heeft gedaan wat hij moest doen, gewoon het beste uit de auto halen, keer op keer, Mekies heeft voor de aanpassingen gezorgd en Red Bull heeft dat keurig uitgevoerd, zowel technisch als strategisch. McLaren heeft te veel fouten gemaakt, in diverse disciplines.
    2021 blijft ondanks deze strijd in 2025 de mooiste, omdat het zijn eerste en een beetje onverwacht was, maar intens en prachtige sportgeschiedenis.
    Maar als Norris, of Piastri wereldkampioen worden, is Verstappen nog de morele winnaar, zonder titel. Persoonlijk gun ik het hen alle drie, mij maakt het niet uit wie er wint en hoe dat zal gaan, wij zien het wel en dat is leuk om te gaan beleven.
    Ik wens iedereen veel plezier.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 15:55
  • Aapnootmies

    Posts: 816

    iedereen die denkt dat max wk wordt leeft in een droomwereld.. ook al heeft hij minder punten achterstand..de kans is kleiner geworden dat ie wk wordt dan voor quatar! denk daar maar eens over na :)

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 16:21
    • Damon Hill

      Posts: 19.572

      Nee, die kans is juist toegenomen, juist omdat Norris zich nu geen enkele fout meer kan permitteren, juist omdat Norris 2 concrete tegenstanders heeft. Eén spin of crash in de muur en het is klaar voor Norris. De druk voor Norris is dus alleen maar toegenomen. Ja... hij heeft genoeg aan P3... maar dat is niet zomaar gedaan. Norris heeft nog nooit eerder in een positie gezeten dat hij kampioen kon worden in de laatste race.

      Norris heeft wel nog steeds by far de beste kans, dat wel. Maar onmogelijk is het niet. Nogmaals, de laatste 5x dat er 3 mensen in de laatste race kans maakten op de titel, ging de titel alle vijf keer niet naar degene die er het beste voor stond. Webber verprutste het in 2010 volledig en Ferrari gaf Alonso de verkeerde strategie. Hamilton kon de druk in 2007 niet aan en verzaakte volledig in die laatste race. En in 1986 hoefde Mansell ironisch genoeg alleen maar P3 te pakken... reed ook op P3 en kreeg toen een klapband. Dus ja, alhoewel Norris zwaar favoriet is staat de druk er juist op en kan er van alles gebeuren waardoor het mis gaat. Iemand kan hem aanrijden bij de start, Norris kan zelf een fout maken.... of hij krijgt een lekke band of zijn motor ploft zoals in Zandvoort. Dus nee.... het is niet "zomaar" even gedaan.

      Norris is favoriet, groot favoriet... maar die titel is bij lange na nog niet binnen.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 16:28

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

