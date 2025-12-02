Max Verstappen kan deze week voor een absolute sensatie zorgen in de Formule 1. De Nederlander kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor de vijfde keer wereldkampioen worden, mits hij een beetje geluk heeft. Voormalig F1-coureur Martin Brundle verwacht in ieder geval vuurwerk tijdens de laatste race van het seizoen.

Verstappen gaat aankomend weekend met Lando Norris en Oscar Piastri uitmaken wie er wereldkampioen wordt. De 28-jarige stond na de race in Zandvoort nog maar liefst 104 punten achter op toenmalig WK-leider Piastri, maar heeft nadien een geweldige comeback ingezet met overwinningen in Italië, Azerbeidzjan, Austin, Las Vegas en Qatar.

'Verstappen is een winnaar '

In zijn column voor Sky Sports, laat Brundle weten diep onder de indruk te zijn van de persoonlijkheid van Verstappen. 'We weten hoe luidruchtig Max wordt tegen zijn team als de auto niet in orde is, of tegen andere coureurs of de omstandigheden op de baan', aldus de Brit.

'Hij is een geboren winnaar en dat komt omdat hij dit kampioenschap heel graag wil. Het zal een van zijn beste, misschien wel het beste kampioenschap tot nu toe zijn', voegde Brundle daaraan toe.

'Norris is nog steeds de favoriet'

Brundle had daarbij wel een boodschap klaarliggen voor Verstappen. Omdat Norris nog altijd 12 punten voorstaat op de regerend wereldkampioen van Red Bull Racing, verwacht hij nog altijd dat de McLaren-coureur de favoriet is. 'Norris heeft nog steeds 12 punten voorsprong. Met de beste auto op de baan en rijdend voor het team dat dit kampioenschap domineert, en als zij allemaal kalm en methodisch, bijna saai, een standaard Grand Prix kunnen rijden, dan moet hij die race winnen.'

'Ik zal zondagavond wel een beetje verdrietig zijn, want twee coureurs die dit seizoen een wereldkampioenschap verdienen, zullen de boot missen. Moge de beste coureur met het kalmste hoofd winnen. Mis deze laatste race niet', zo sloot Brundle uiteindelijk af.