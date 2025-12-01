user icon
Leclerc is Ferrari zat: "Blij dat dit weekend voorbij is!"

Leclerc is Ferrari zat: "Blij dat dit weekend voorbij is!"

Charles Leclerc is helemaal klaar met het huidige Formule 1-seizoen. De Ferrari-coureur kende een horrorweekend tijdens de Grand Prix van Qatar en kwam niet verder dan een achtste plaats. Na afloop voelde Leclerc zich verlost. 

Leclerc kwam dit weekend met zijn Ferrari niet in de buurt van de snelheid van McLaren, Red Bull Racing of Mercedes. De Monegask, die al meerdere weekenden op een rij klaagt over zijn auto, was ook in Qatar nergens te bekennen. Ondanks dat Ferrari-president onlangs zei dat Leclerc en ook teamgenoot Lewis Hamilton minder moesten praten en meer gas moesten geven, was hij vernietigend richting zijn team. 

Leclerc fileert Ferrari na afloop in Qatar 

"Ik ben blij dat ik uit de auto ben", aldus Leclerc tegenover Viaplay. "Ik ben blij dat dit weekend eindelijk voorbij is. Het was een marteling, van FP1 tot aan de race. Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe slecht dit weekend was." 

Leclerc voegde daaraan toe dat hij echt niet harder kon dan dit. "Elke ronde die ik reed, was een goede ronde. En elke ronde die ik reed, zat ik tussen P10 en P20, wat erg teleurstellend is. Ik heb niet veel toe te voegen. Ik ben gewoon blij dat dit weekend voorbij is." 

Leclerc oppert veranderingen bij Ferrari 

Ferrari voert al maanden geen updates meer aan de SF-25. Teambaas Frédéric Vasseur onthulde dat afgelopen week tegenover de internationale pers. De Scuderia is met hun gedachten allang in 2026, waarin het Leclerc en Hamilton wel een winnende auto hoopt te bieden. Volgens eerstgenoemde is alleen de positie waar zij zich nu bevinden, Ferrari-onwaardig. 

"Ik denk dat we veel moeten analyseren, want zo ver achterliggen is onlogisch en het laat zien dat we iets verkeerd hebben gedaan. We moeten dus hard aan de slag." Een meevaller voor Leclerc is dat hij nog maar één keer met de SF-25 hoeft te rijden. Aankomende week is namelijk de laatste F1-race van het seizoen, in Abu Dhabi.

