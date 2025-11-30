user icon
icon

Piastri overtuigd: "Als ik de leiding behoud, wordt mijn leven makkelijker"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri overtuigd: "Als ik de leiding behoud, wordt mijn leven makkelijker"

Oscar Piastri zal de Grand Prix van Qatar starten vanaf pole position. De Australiër was de beste man in de kwalificatie ten opzichte van Lando Norris en Max Verstappen. Piastri hoopt dan ook nog iets te kunnen doen in de titelstrijd. 

Het Formule 1-weekend in Qatar loopt tot dusver op rolletjes voor Piastri. Op het Losail International Circuit - waar hij al jaren goed uit de verg komt - greep hij al de sprintoverwinning en pakte onlangs ook pole position. Piastri, die een aantal moeizame weekenden achter de rug heeft, hoopt deze vorm voort te kunnen zetten. 

Meer over Oscar Piastri Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

26 nov
 Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

23 nov

Piastri haalt alles uit de auto in Qatar

Piastri zelf erkende ook dat het dit weekend lekker gaat. "Ja, het ging echt goed", aldus de Australiër tegenover Viaplay. "Ik denk dat de auto in een goede vorm was. Ik heb het gevoel dat ik er ook zo'n beetje alles uit heb kunnen halen, wat goed is. En ja, alles klikte gewoon en ging soepel, wat een fijne verandering is ten opzichte van sommige recente races", voegde hij daaraan toe. 

Na wekenlang een draai om de oren te hebben gehad van onder andere Norris en Verstappen, heeft Piastri zich weer gemeld in de top van het F1-veld. Met een sprintpole-, sprintoverwinning en pole position, lijkt de 24-jarige een statement te hebben uitgedeeld.

Wat kan Piastri tegen Norris en Verstappen? 

Piastri hoopt de klus dan ook morgen te klaren, maar of hij dat voor elkaar gaat krijgen, weet hij nog niet. "Wegrijden? Ik weet het niet. Maar ik denk dat als ik de leiding kan behouden, dat het leven voor mij natuurlijk een stuk makkelijker wordt. Maar we zullen moeten afwachten. Ik ga proberen een goede start te maken en van daaruit verder te gaan." 

Piastri maakt nog altijd kans op de wereldtitel. Door zijn sprintoverwinning vandaag, is hij nog 22 punten verwijderd van zijn McLaren-teamgenoot, Norris. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP Qatar 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.329

    Ja dat klopt hij moet een goede start maken, Max zal alles gaan wagen om van P3 de leiding te pakken in bocht 1, hij staat al achter hij moet winnen dus hij zal alles gaan wagen denk ik zo.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 08:19
  • AUDI_F1

    Posts: 3.437

    Norris overtuigd: "Als ik de leiding behoud, wordt mijn leven makkelijker"

    Kom op jongens jullie kunnen het. :-)

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 09:02
  • De Vogel is Geland

    Posts: 657

    Ik kijk uit naar papaja’s regels.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 10:41

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 755
  • Podiums 24
  • Grand Prix 68
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar