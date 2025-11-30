Oscar Piastri zal de Grand Prix van Qatar starten vanaf pole position. De Australiër was de beste man in de kwalificatie ten opzichte van Lando Norris en Max Verstappen. Piastri hoopt dan ook nog iets te kunnen doen in de titelstrijd.

Het Formule 1-weekend in Qatar loopt tot dusver op rolletjes voor Piastri. Op het Losail International Circuit - waar hij al jaren goed uit de verg komt - greep hij al de sprintoverwinning en pakte onlangs ook pole position. Piastri, die een aantal moeizame weekenden achter de rug heeft, hoopt deze vorm voort te kunnen zetten.

Piastri haalt alles uit de auto in Qatar

Piastri zelf erkende ook dat het dit weekend lekker gaat. "Ja, het ging echt goed", aldus de Australiër tegenover Viaplay. "Ik denk dat de auto in een goede vorm was. Ik heb het gevoel dat ik er ook zo'n beetje alles uit heb kunnen halen, wat goed is. En ja, alles klikte gewoon en ging soepel, wat een fijne verandering is ten opzichte van sommige recente races", voegde hij daaraan toe.

Na wekenlang een draai om de oren te hebben gehad van onder andere Norris en Verstappen, heeft Piastri zich weer gemeld in de top van het F1-veld. Met een sprintpole-, sprintoverwinning en pole position, lijkt de 24-jarige een statement te hebben uitgedeeld.

Wat kan Piastri tegen Norris en Verstappen?

Piastri hoopt de klus dan ook morgen te klaren, maar of hij dat voor elkaar gaat krijgen, weet hij nog niet. "Wegrijden? Ik weet het niet. Maar ik denk dat als ik de leiding kan behouden, dat het leven voor mij natuurlijk een stuk makkelijker wordt. Maar we zullen moeten afwachten. Ik ga proberen een goede start te maken en van daaruit verder te gaan."

Piastri maakt nog altijd kans op de wereldtitel. Door zijn sprintoverwinning vandaag, is hij nog 22 punten verwijderd van zijn McLaren-teamgenoot, Norris.