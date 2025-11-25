De Grand Prix van Las Vegas eindigde voor het team van McLaren in een regelrecht drama. Lando Norris en Oscar Piastri finishten in 'Sin City' als tweede en vierde, maar werden na afloop gediskwalificeerd vanwege illegale skid blocks. Na afloop concludeerde voormalig F1-coureur Christijan Albers dat het vaak een zooitje is bij het team uit Woking.

Max Verstappen won met vlag en wimpel de race in Las Vegas. De Red Bull Racing-coureur verschalkte Norris bij de start en wist vervolgens eenvoudig weg te rijden van de rest van het veld. Norris finishte nog wel keurig als tweede en had daarom weinig reden tot zorgen in het gevecht om de wereldtitel, maar door de diskwalificatie na afloop, zijn Verstappen en Piastri tot nog maar 24 punten genaderd.

Albers ziet McLaren wankelen

In de Formule 1-podcast van de Telegraaf looft Albers de auto van McLaren, maar ziet hij ook dat er intern fouten worden gemaakt. "Het is fantastisch hé, Zak Brown die daar is gekomen en die zich hard heeft ingezet. Hij heeft heel veel geld opgehaald, maar ook veel verlies gehad. In Bahrein kreeg hij het voor elkaar om dat geld weer op te halen", zo opent Albers zijn monoloog.

"Maar, ik vind dat er qua prestaties, de auto is significant zo goed en loopt zo hard, en als ik dan de rest er omheen analyseer, dan lopen ze enorm achter. De strategie vind ik slecht altijd, al was die met Piastri in Las Vegas wel goed. De coureurs presteren niet constant, maken veel foutjes. Dan hebben ze teveel druk, dan zijn ze met zijn tweeën in de clinch. Maar er is altijd wat, dat valt mij enorm tegen als je de beste auto hebt. Zij halen niet het maximale eruit", voegde Albers daaraan toe.

Verstappen ruikt bloed

Door de dubbele DSQ van McLaren in Las Vegas, is Verstappen op gelijke hoogte gekomen met Piastri. Norris staat nog 24 punten voor, maar sinds de Grand Prix van Monza, is de Nederlander behoorlijk in aan het lopen op de papaya-gekleurde auto's. Met nog slechts een sprint- en twee races op de kalender - namelijk Qatar en Abu Dhabi - belooft het slotstuk van het seizoen voor vuurwerk te zorgen.