Coronel ziet het somber in voor Norris: "Verstappen geeft niet op"
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 18:46
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Tom Coronel ziet de titelstrijd in de Formule 1 weer helemaal openliggen na de bewogen Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen pakte de overwinning, terwijl beide McLarens na afloop uit de uitslag werden gehaald vanwege te veel slijtage aan de skid blocks. Het gevolg: de spanning is volledig terug in het kampioenschap. Met nog twee Grands Prix en één sprintrace te gaan bedraagt het gat tussen Lando Norris en Verstappen nog maar 24 punten.

Na afloop van het spektakelstuk in Las Vegas, ontplofte de F1-wereld. Lando Norris en teamgenoot Oscar Piastri werden allebei gediskwalificeerd, nadat de FIA de skid blocks te dun heeft bevonden. Voor Verstappen - die ongenaakbaar won in Las Vegas - een welkome opsteker. 

Coronel sprong op na DSQ McLaren

Coronel zag het spektakelstuk met grote interesse en geniet ervan dat het seizoen opnieuw ontbrand is. “Never a dull moment in de autosport, en al helemaal niet in de Formule 1. Dat vind ik het allermooiste wat er is”, opent hij tegenover Motorsport.com. Volgens hem is het geen toeval dat McLaren juist nu misstappen begaat. Verstappen zet de concurrentie onder hoogspanning, stelt de WTCR-coureur.

“McLaren staat onder druk, ze maken foutjes. Ze moeten alles maximaliseren en in zo'n mate dat ik daar ook de wagenhoogte en dat soort dingen mee bedoel. Uiteindelijk is dit dus alles, want ze zijn zo laag gaan rijden doordat ze onder druk staan van Verstappen”, legt Coronel uit. “Alles hier duidt erop dat ze helemaal op het tandvlees zitten, het moeilijk hebben en het allemaal met het mes op de keel moeten doen. Doordat ik dit nu zie en het nog een keer bevestigd krijg, wordt het kampioenschap nog interessanter, want ga er maar vanuit dat één millimeter twee, drie tienden per rondje kost. En die millimeter hadden ze nodig om deze snelheid te pakken.”

Coronel prijst Verstappen's mentaliteit

Dat Verstappen ondanks tegenslagen steeds weer terugkeert in het gevecht, is volgens Coronel vooral te danken aan zijn mentaliteit. “Zo'n Verstappen geeft niet op en dan zie je gewoon dat hij wel weer een kans maakt. Iedere keer als we denken dat het niet zo is, dan weet hij dat weer om te draaien. Dat vind ik het bijzondere aan alles wat er om die Verstappen heen zit”, aldus de 53-jarige coureur, die in januari als navigator meedoet aan de Dakar Rally. “Er is maar één ding en dat is gewoon winnen, en dan vertellen ze vanzelf wel wanneer je kampioen bent. Dat vind ik gewoon een heel mooie stijl van denken en werken.”

Vertrekt Coronel naar Abu Dhabi?

Door de gebeurtenissen in Las Vegas lijkt de climax zich op te bouwen richting Abu Dhabi, al weet Verstappen dat hij komende week in Qatar geen terrein mag verliezen op Norris. Lukt dat, dan maakt de Nederlander volgens Coronel serieuze kans op een laatste aanval. In dat geval stapt de analist zelf in het vliegtuig.

“Ik heb gezegd dat ik naar Abu Dhabi ga op het moment dat Max kans maakt om kampioen te worden, dus na Qatar ga ik beslissen”, zegt Coronel. “Ik heb in principe een race staan in Assen met de BMW, maar het kan zomaar zijn dat ik die moet laten schieten. Want als Max kans maakt om kampioen te worden, dan moeten we daar naartoe.”

dutchiceman

Posts: 5.494

dan moet er wederom een bak geluk bij komen kijken.
Als Norris alleen maar 2e wordt is het gewoon Norris die kampioen wordt.

  • 2
  • 25 nov 2025 - 18:59
