Aankomend weekend krijgt Lando Norris zijn eerste mogelijkheid om wereldkampioen te worden in de Formule 1. De leider van het WK kan tijdens het F1-weekend de genadeklap uitdelen aan Max Verstappen en Oscar Piastri. Norris zelf kijkt er in ieder geval reikhalzend naar uit.

De Formule 1 staat op de helft van de laatste triple header van het seizoen. Afgelopen week maakte McLaren een enorme flater in Las Vegas, waarna Norris én Piastri gediskwalificeerd werden. Voor de Brit een hard gelach, maar ondanks dat, is de knop snel omgezet en staat het vizier op de race in Qatar.

Norris ziet mogelijkheden in Qatar

"Het is geweldig om terug te keren naar Qatar voor het laatste sprintweekend van het jaar", zo laat Norris weten in de McLaren-preview. "Ik kijk ernaar uit om met de MCL39 over het Lusail Circuit te rijden. Er zijn een paar goede inhaalmogelijkheden, dus ik ben klaar om mee te doen voor de overwinning", voegde de leider van het WK daaraan toe.

Na het dramaweekend in Las Vegas, liggen er weer mogelijkheden voor McLaren. Door de karakteristieken van het Lusail International Circuit, zou de MCL39 beter uit de verf moeten komen.

Norris in opperbeste vorm

Voor de zomerstop leek Piastri nog de beste papieren te hebben om wereldkampioen te worden. De Australiër stond zelfs na de GP van Nederland - waar Norris uitviel met motorproblemen - maar liefst 34 punten voor op zijn McLaren-teamgenoot. Maar naderhand vatte de Brit de koe bij de hoorns, pakte hij meerdere podiumplekken in Italië, de Verenigde Staten en Singapore en won hij de races in Mexico en Brazilië.

Daarnaast schuttert Piastri enorm. Op de een of andere manier slaagt de Australiër er sinds zijn crash in Baku niet meer in om dezelfde snelheid als zijn teamgenoot te halen. Ondertussen is Verstappen zelfs op gelijke hoogte gekomen met Piastri in het WK. Beide coureurs staan 24 punten achter op Norris.