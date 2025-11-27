user icon
icon

Norris maakt zich op voor eerste wereldtitel: "Kijk ernaar uit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris maakt zich op voor eerste wereldtitel: "Kijk ernaar uit"

Aankomend weekend krijgt Lando Norris zijn eerste mogelijkheid om wereldkampioen te worden in de Formule 1. De leider van het WK kan tijdens het F1-weekend de genadeklap uitdelen aan Max Verstappen en Oscar Piastri. Norris zelf kijkt er in ieder geval reikhalzend naar uit. 

De Formule 1 staat op de helft van de laatste triple header van het seizoen. Afgelopen week maakte McLaren een enorme flater in Las Vegas, waarna Norris én Piastri gediskwalificeerd werden. Voor de Brit een hard gelach, maar ondanks dat, is de knop snel omgezet en staat het vizier op de race in Qatar. 

Meer over Lando Norris Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

Norris ziet mogelijkheden in Qatar 

"Het is geweldig om terug te keren naar Qatar voor het laatste sprintweekend van het jaar", zo laat Norris weten in de McLaren-preview. "Ik kijk ernaar uit om met de MCL39 over het Lusail Circuit te rijden. Er zijn een paar goede inhaalmogelijkheden, dus ik ben klaar om mee te doen voor de overwinning", voegde de leider van het WK daaraan toe. 

Na het dramaweekend in Las Vegas, liggen er weer mogelijkheden voor McLaren. Door de karakteristieken van het Lusail International Circuit, zou de MCL39 beter uit de verf moeten komen. 

Norris in opperbeste vorm 

Voor de zomerstop leek Piastri nog de beste papieren te hebben om wereldkampioen te worden. De Australiër stond zelfs na de GP van Nederland - waar Norris uitviel met motorproblemen - maar liefst 34 punten voor op zijn McLaren-teamgenoot. Maar naderhand vatte de Brit de koe bij de hoorns, pakte hij meerdere podiumplekken in Italië, de Verenigde Staten en Singapore en won hij de races in Mexico en Brazilië. 

Daarnaast schuttert Piastri enorm. Op de een of andere manier slaagt de Australiër er sinds zijn crash in Baku niet meer in om dezelfde snelheid als zijn teamgenoot te halen. Ondertussen is Verstappen zelfs op gelijke hoogte gekomen met Piastri in het WK. Beide coureurs staan 24 punten achter op Norris.

Larry Perkins

Posts: 61.700

"Kampioen van de armoe."

  • 9
  • 27 nov 2025 - 10:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Qatar 2025

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.700

    "Kampioen van de armoe."

    • + 9
    • 27 nov 2025 - 10:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 369

      Is dat zo?

      Buiten een paar foutjes in het begin (niets om beschaamd over te zijn) heeft hij een prima seizoen gereden.

      Ook tweemaal buiten zijn wil uitgevallen (diskwalificatie, motorprobleem) en als hij kampioen wordt zijn teamgenoot verslagen op snelheid

      100% waardige kampioen dus

      • + 6
      • 27 nov 2025 - 11:19
    • Larry Perkins

      Posts: 61.700

      hihi

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 11:45
    • Pepe

      Posts: 1.149

      @HermanInDeZon hij is gewoon kampioen omdat andere teams af laten weten. Hij is niet de beste coureur dit jaar.

      • + 4
      • 27 nov 2025 - 12:26
    • nr 76

      Posts: 7.212

      Een paar foutjes? Alleen al het aantal pole positions dat hij na de eerste al kwijt was is ongeëvenaard, de grasmaai acties, de crash in Canada, op zojn teamgenoot nota bene, de fouten in kwalificaties....

      Ik kan niet anders dan Larry gelijk geven.

      • + 4
      • 27 nov 2025 - 12:27
    • HermanInDeZon

      Posts: 369

      @Pepe wat een onzin. Dan kan je minstens de helft van de wereldtitels in vraag gaan stellen.

      Alleen Ferrari al laat het al zo'n jaar of twintig afweten inmiddels. Wie weet hoeveel titels had Leclerc al kunnen hebben ... of Alonso moest zijn team het niet telkens laten afweten

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 12:35
    • Pepe

      Posts: 1.149

      @Hermann nou nou. Max heeft toch echt een heel goed seizoen gedraaid buiten Spanje dan. Hij heeft 6 overwinningen in een RB. Norris slechts 2 meer in een toch wel dominante auto. Maarja blijkbaar mag je dingen niet vanuit een ander perspectief bekijken.

      • + 5
      • 27 nov 2025 - 12:46
    • HermanInDeZon

      Posts: 369

      Mag je altijd, Alleen weet je natuurlijk niet wat Norris had kunnen doen met die Red Bull, dus dat Max de betere coureur is, is een aanname

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 12:51
    • Pepe

      Posts: 1.149

      Dat is inderdaad een aanname. Echter door de jaren heen heeft Norris nooit races gewonnen of kampioenskandidaat geweest in een auto die bij de constructeurs lager staat dan plek 1.

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 13:00
    • NicoS

      Posts: 19.713

      Ja dat is een aanname inderdaad….
      Elke kenner is duidelijk van mening dat Verstappen toch echt wel de beste coureur is op de grid.
      Maar ja, dat mag niet gezegd worden….;)

      • + 9
      • 27 nov 2025 - 13:02
    • HermanInDeZon

      Posts: 369

      @NicoS NAtuurlijk mag dat gezegd worden ... en ik ben er van overtuigd dat het nog klopt ook.

      Alleen is dat wel iets anders dan hem "kampioen van de armoede" noemen of "hij is alleen maar kampioen geworden omdat andere teams het laten afweten"

      Dat zijn statements met een enorm hoog fanboy en een nog hoger slechte verliezer gehalte

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 14:02
    • Pepe

      Posts: 1.149

      @Hermanindezon jammer dat je dat zegt want ik gun het Norris wel. En altijd lekker makkelijk om het op fanboy te gooien. Daarnaast denk ik dat ik best een goed argument gaf voor waarom ik de aanname deed maar daar wordt dan niet op gereageerd.

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 14:09
    • HermanInDeZon

      Posts: 369

      @Pepe met de stelling dat Max de betere rijder is ben ik het an sich eens.

      Je argument vind ik tot op zekere hoogte goed -- in de 35 jaar dat ik de sport volg kan ik me eigenlijk enkel Villeneuve snel voor de geest halen die als wereldkampioen enkel met de beste auto gewonnen heeft

      Hill won er eentje bij Jordan, Button een aantal bij Mclaren om dan (met alle respect voor de heren) er de wereldkampioenen uit te pikken die traditioneel als wat "minder" gezien worden

      Toch vind ik dat het gevoelsmatig een beetje onfair is tov Norris - kan het objectief niet echt benoemen daarom geen reactie er op ... misschien omdat McLaren zo ineens uit het niets zo snel goed geworden is? Al had Lando natuurlijk Sotji wel kunnen winnen en kan je hem er deels op afrekenen dat hij het niet deed

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 14:23
    • Mr Marly

      Posts: 7.896

      Hoe je het ook noemt hij telt wel en daar gaat het om.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 14:26
    • Pietje Bell

      Posts: 32.072

      HermanInDeZon

      Alleen weet je natuurlijk niet wat Norris had kunnen doen met die
      Red Bull, dus dat Max de betere coureur is, is een aanname


      Even later ..............


      @Pepe met de stelling dat Max de betere rijder is ben ik het an sich eens.
      ========================================================

      I rest my case.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 14:47
    • Pepe

      Posts: 1.149

      @HermanIndezon ja Sotsji had hij inderdaad kunnen winnen dat klopt. Maar helemaal unfair is het in mijn ogen niet. Neemt niet weg dat Norris geen terechte kampioen zou zijn.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 14:54
    • NicoS

      Posts: 19.713

      Als Norris straks met die beker in z’n handen staat, dan is dat verdiend, simpel zat.
      Het enige wat je kunt afvragen is dat coureurs van het kaliber Hamilton of Verstappen die titel allang veilig hadden gesteld in de vorm waar McLaren zich dit seizoen bevond.
      En dan denk ik ja…..

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 15:05
  • bvonk2

    Posts: 156

    Onzin, is altijd de combinatie coureur, wagen en team die het mogelijk maken om voor de titel te gaan. En Norris heeft de laatste race laten zijn dat hij waardig WK kandidaat is.

    • + 6
    • 27 nov 2025 - 11:02
  • Aapnootmies

    Posts: 813

    Zal ook zonder probleem wk worden

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 11:53
  • Peter Pouhon

    Posts: 243

    "Voor de Brit een hard gelach,..." Tuurlijk joh. Dat was inderdaad lachen, gieren en brullen!

    • + 3
    • 27 nov 2025 - 11:57
  • Smock

    Posts: 274

    Als Norris fan hoop ik natuurlijk dat hij de titel dit jaar weet te pakken. Norris was door velen halverwege het seizoen al afgeschreven maar heeft zich goed herpakt en laat echt wel zien dat hij het kampioenschap verdient. Hij is niet van het kaliber Verstappen (dat zijn er ook niet zoveel), maar ik denk wel dat hij 1 van de snelste coureurs van het veld is, al zullen veel mensen dat afschuiven op de McLaren. Als hij de titel pakt, zien we volgend jaar hopelijk een andere Norris, zowel op als buiten de baan.

    Eigenlijk maakt het mij ook niet zo heel veel meer uit wie de titel pakt. Als Max hem wint is dat een ongekende prestatie waar je eigenlijk alleen maar respect voor kunt hebben (al blijf ik erbij dat die Redbull echt niet zo slecht is als iedereen altijd beweert). Als Piastri hem wint zou dat ook erg knap zijn ondanks alle tegenslagen in de 2e seizoenshelft, waarvan een aantal ook aan hemzelf te wijten zijn. Ik hoop alleen dat diegene die de titel wint ook door iedereen erkent wordt als terechte kampioen en dat we al het gezeur eromheen kunnen vergeten, maar dat zal wel niet... :P

    • + 4
    • 27 nov 2025 - 12:33
    • DenniSNL1980

      Posts: 400

      Wat is dat nou op het eind, wanneer wordt er ooit gesproken over onterechte kampioenschappen? 😁

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 13:44

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 150
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar